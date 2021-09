Con sabor inglés: el documental de Led Zeppelin que todos quieren ver en Venecia y la vuelta de The Faces a los estudios de grabación

Llegan del Norte noticias que sirven para ser saboreadas con el té de las cinco. Aunque en estas pampas se imponga el mate, el rock inglés siempre ha sido muy valorado, sobre todo el que corresponde a cosechas añejas, de los sesenta y los setenta. Por un lado, habló el baterista de The Faces, Kanney Jones y dijo que ya estaba avanzado el proyecto con sus viejos compañeros de ruta, Rod Stewart y Ronnie Wood. Contó a Bang Showbiz que el grupo tenía ya grabadas 14 nuevas canciones. Por otro lado, llegó a Venecia un documental sobre Led Zeppelin y, en conferencia de prensa, el guitarrista Jimmy Page dijo que no habían participado en documentales sobre la banda porque las propuestas recibidas habían sido “miserables” .

Vayamos por partes. Becoming Led Zeppelin, del director Bernard MacMahon, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia el sábado y las 12 funciones para público y prensa se agotaron rápidamente. Técnicamente, esta no es la primera película sobre la banda, porque en la historia del grupo hay un gran hito, de 1976, llamado La canción es la misma (The Song Remains The Same). También Celebraton Day, que retrata el concierto excepcional que la banda dio en 2007, en Londres. Pero no son documentales en sí, sino películas de concierto. The Song..., conformada por actuaciones que la banda dio en tres shows de 1973, en el Madison Square Garden de Nueva York, tuvo una edición en DVD en 1999.

Jimmy Page, acompañado por la guionista y productora Allison McGourty y el director Bernard MacMahon, del film "Becoming Led Zeppelin", que se presentó en el Festival de Venecia MIGUEL MEDINA - AFP

Pero Becoming... es diferente. Jimmy Page, que fue el único integrante del grupo presente en la conferencia de prensa de la premier del film, contó que en varias oportunidades les propusieron hacer documentales sobre la banda. “Pero habían sido bastante miserables”. Como la palabra provocó risas entre los periodistas, el músico insistió: “Sí. Miserables y también hasta el punto en que querían concentrarse en cualquier cosa menos en la música“, sentenció.

En cambio, “Becoming Led Zeppelin se trata de la música y de lo que la haría funcionar -explicó el guitarrista-. Y hay versiones completas de las canciones“. Según consignó NME, en la película aparecen canciones como “Good Times Bad Times” y “Ramble On”, que suenan enteras. Y, visto desde el lado de los músicos, o al menos desde el de Page, la película también está muy en los términos de la banda, con el enfoque casi por completo en su viaje musical, en lugar de las dificultades o tensiones personales dentro del grupo durante sus primeros años.

El día que la guionista y productora Allison McGourty se reunió por primera vez con Page le llevó el guion encuadernado con tapas de cuero. “Supongo que cuando nos conocimos estábamos un poco nerviosos el uno con el otro -recordó el guitarrista-, pero el punto de contacto fue el guion. Y, para mí, fue tan preciso e investigado, tan profundo. Realmente lo han logrado, pensé. Realmente entienden de qué se trata. Y es absolutamente fiel a lo que se ve en pantalla.

Ronnie Wood, Kenney Jones y Rod Stewart de The Faces, cuando asistieron a la ceremonia de los BRIT Awards 2020, en Londres. Jim Dyson - Redferns

Volvamos a The Faces. Se supo que Kenny, Sir Rod y Ronnie estuvieron trabajando los últimos meses para darle forma a un repertorio de canciones y fue el baterista quien reveló que tienen entre manos temas viejos inéditos y nuevas canciones. “Hemos hecho alrededor de 14, es una mezcla de cosas que nunca lanzamos que vale la pena lanzar y algunas cosas nuevas que son realmente maravillosas. Rod está escribiendo letras y está muy interesado en esto”, anadió el baterista en diálogo con Bang Showbiz.

El último encuentro de la banda fue en los Brit Awards 2020, cuando Rod Stewart invitó a sus dos viejos amigos a cantar un clásico de The Faces, “Stay With Me”, con una orquesta de fondo. Claro que no fue la única vez que se juntaron. El 5 de septiembre de 2015 se los vio interpretando la misma canción en un show en Hurtwood Park. Incluso, hubo intentos anteriores de juntadas más formales, en las que Stewart no quiso ser parte y para ocupar su lugar de frontman se convocó al cantante de Simply Red, Mick Hucknall que tiene una disfonía vocal muy particular y, a la vez, emparentada con la de Stewart.

Nuevos planes, viejos recuerdos

Además de hablar de sus encuentros, en los últimos días Kenney también se refirió a la idea de volver como The Faces a los escenarios, al menos a algunos importantes. “Aún está por verse si vamos a hacer una gran gira extendida o no. Lo que hemos decidido es hacer algunos conciertos realmente importantes como The O2, Madison Square Garden, algunos otros lugares importantes en Estados Unidos. Nada elaborado en el escenario, solo traer de vuelta a The Faces en vivo”, anticipó.

Antes de tocar la batería en The Faces, Kenney fue miembro de The Small Faces junto con Steve Marriott, Ronnie Lane y Jimmy Winston, con Ian McLagan reemplazando a Winston como tecladista de la banda, en 1966. Kenney acaba de lanzar Small Faces - Live 1966, la primera grabación en vivo de un concierto de Small Faces, a través de su propio sello Nice Records, y ha estado buscando en su archivo musical otras gemas perdidas. Dice que entre él y Ronnie Wood han descubierto casi 100 canciones perdidas. “Ronnie ha encontrado alrededor de noventa piezas musicales y yo he encontrado alrededor de cincuenta, algunas son pistas completas, otras solo fragmentos”.

Será que The Faces ha quedado como una especie de tesoro dentro de la historia del rock, o, directamente, como un capítulo inconcluso, dentro de ese vasto relato sonoro. Nació en 1969, cuando dos integrantes de la banda de Jeff Beck (Ron Wood y Rod Stewart) se unieron a los integrantes de la extinta Small Faces (Ronnie Lane, Ian McLagan y Kenney Jones). Pero luego de cuatro discos, algunos miembros abandonaron el barco para emprender otros proyectos. Stewart comenzó su carrera solista. Wood se fue a tocar con The Rolling Stones y Jones con The Who. Pero fue una banda que siempre estuvo en el corazón de Sir Rod, por eso varias veces volvió a convocar a sus viejos amigos para tocar algún tema de The Faces, en sus conciertos. Lo hizo en 2015, en 2020, para la premiación de los Brit Awards, pero también varias décadas atrás, como en uno de sus recitales en el Wembley Stadium, en 1986.

