Qué estrellas y royals acompañaron al rey Carlos III en la presentación de su documental ambientalista en el castillo de Windsor

Las luces del castillo de Windsor y de sus extensos jardines se encendieron para una velada histórica: el primer estreno cinematográfico que se celebra en una residencia real de Inglaterra. Se trató de un evento inédito que bien merecía la excepción, porque el protagonista de la película que se presentó –el documental Finding Harmony: A King’s Vision– es nada menos que el rey Carlos III.

Camilla y Carlos antes de ingresar al salón Waterloo de Windsor, para la avan-première de "Finding Harmony" Getty Images

Y allí estuvieron, para acompañar al monarca en la presentación de uno de sus proyectos más queridos, la reina Camilla, la duquesa Sofía de Edimburgo, los duques de Gloucester y un grupo de amigos ilustres de la Corona, como las actrices Kate Winslet y Judi Dench, los actores Kenneth Branagh, Stanley Tucci y Benedict Cumberbatch y la eterna estrella de rock Rod Stewart con su mujer, Penny Lancaster, que se encontraban entre los 220 invitados especiales reunidos en el gran salón Waterloo del castillo.

La duquesa Sofía de Edimburgo conversa con los actores Stanley Tucci y Judi Dench Getty Images

“Gracias por inspirarnos con su apasionado compromiso por promover el cambio positivo que desea ver en el mundo”, dijo Kate Winslet, narradora del documental del Rey Getty Images

Carlos saluda al actor Benedict Cumberbatch y su mujer, Sophie Hunter Getty Images

Penny Lancaster y Rod Stewart posan juntos Getty Images

El documental (que en Reino Unido ya está disponible en Amazon Prime Video y que en español se titula En busca de la armonía: Una visión real) es un proyecto que el propio monarca define como “profundamente personal” porque da cuenta de la pasión que él manifiesta por la protección del medioambiente desde su juventud, incluso cuando hablar de ecología y de cambio climático era inusual y su postura era criticada públicamente y hasta considerada como hippie. “Estamos destruyendo constantemente nuestros propios medios de supervivencia”, afirma Carlos. “Reconstruirlos es posible, pero deberíamos haber empezado mucho antes. Ahora debemos actuar con la mayor rapidez. Los principios de lo que yo llamo armonía son esenciales si queremos que este viejo planeta continúe sosteniéndonos. No parece que haya otro lugar”, sostiene el Rey. En los 90 minutos que dura Finding Harmony, con la voz en off de Winslet, se presenta material nuevo obtenido alrededor del mundo y grabaciones e imágenes de archivo de los últimos 75 años, con los que el monarca expone la razón de su lucha contra el cambio climático y traza su visión de un ambiente más equilibrado y sostenible.

Winslet junto a Kenneth Branagh Getty Images

Además, en el documental revela su mundo privado, incluyendo algunas escenas de la intimidad familiar, como cuando se lo ve pescando junto a sus hijos, los príncipes William y Harry. Para el film –producido en colaboración entre The King’s Foundation y Prime Video–, se abrieron las puertas de Highgrove, la residencia privada de la familia real en Gloucestershire, y es muy curioso verlo al Rey cuidando los jardines, podando arbustos y recogiendo los huevos en un gallinero al que, con su muy británico sentido del humor, llama “Cluckingham Palace”, un nombre inventado por él y que refiere al sonido que hacen las gallinas cluecas. Durante la velada en Windsor, los invitados a la presentación del film destacaron el compromiso del monarca con el medioambiente, como Kate Winslet, quien agradeció a Carlos por su “apasionado compromiso por promover el cambio positivo que desea ver en el mundo”. Los famosos presentes también demostraron que se tomaron muy en serio el dress code de la noche, que pedía un vestuario sostenible para asistir. “Mi vestido tiene unos veinte años”, reveló a ¡HOLA! Penny Lancaster. A su lado, su marido, Rod Stewart, retrucó entre carcajadas: “Y mi chaqueta, ¡treinta!”

Informes: Tracy Schaverien y Sophie Vokes-Dudg