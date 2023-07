La emoción de Abel Pintos al celebrar el Día de la Independencia en el Teatro Colón: su versión del Himno Nacional y de las canciones patrias

escuchar

Hace apenas tres días, Abel Pintos editó un álbum titulado Alta en el cielo, integrado por ocho emblemáticas canciones patrias, en su mayoría según sus partituras originales: el “Himno Nacional Argentino”, el “Himno al General San Martín”, el “Himno a Sarmiento”, la “Marcha de San Lorenzo”, la “Marcha de las Malvinas”, “Aurora”, “A mi bandera” y “Saludo a la bandera”.

Para la grabación, que tuvo lugar en el auditorio mayor de la Usina del Arte, contó con la participación de la Orquesta Académica del Teatro Colón (integrada por músicos muy jóvenes, a diferencia de la estable), que está dirigida por el maestro Ezequiel Silberstein. La grabación de las voces y de la música, en conjunto, fue realizada en un solo día, pero previamente la orquesta ya había registrado algunos pasajes solistas.

Los chicos de las escuelas públicas colmaron el Teatro Colón Alejandro Palacios

Más allá de la indudable originalidad de la propuesta (y de su altísimo nivel artístico), otra característica del álbum que llama la atención es que no fue concebido, a nivel personal, para generar ganancias. De hecho, el total del material fue alojado en el sitio de acceso universal www.himnosargentinos.ar, desde donde puede ser descargado de manera gratuita, libre de cualquier derecho de autor y regalía, por los más de 70.000 establecimientos educativos del país, y también por la comunidad en general. Asimismo, hoy se puede escuchar en cualquier plataforma de música por streaming. Recién en un futuro el disco saldrá a la venta en una edición limitada, tanto en CD como en vinilo.

En un acto llevado a cabo el 7 de julio en el aula magna de la Facultad de Derecho quedó bien claro cuál fue y es el espíritu del proyecto. En presencia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, entre otras autoridades, Pintos firmó un acuerdo por el cual dona todas las regalías de su nuevo trabajo discográfico (por ejemplo, las que genera la reproducción de sus temas a través de las plataformas musicales) a los establecimientos de salud que dependen de la Universidad de Buenos Aires; esto es: al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y al Insituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari. De este acuerdo, además de él, la UBA y el Ministerio de Educación, participaron Sadaic (la Sociedad Argentina de Autores y Composiores), el sello discográfico Sony Music, la productora Plan Divino y hasta la AFA (representada en la ocasión por su presidente Claudio Fabián Tapia), porque la entidad decidió que a partir de ahora utilizará en todos los partidos de la Selección Nacional la versión del “Himno Nacional Argentino” registrado por el músico. “Para mí este acuerdo es de enorme importancia, sobre todo en un momento en que la música se maneja de una manera muy distinta a como se manejaba tiempo atrás”, sostuvo ese día Pintos.

Abel Pintos, este domingo en el Teatro Colón Alejandro Palacios

Pero si a semejante proyecto le faltaba un condimento más, que podría definirse como “la frutilla del postre”, hoy Abel Pintos terminó de darse todos los gustos. En el Día de la Independencia presentó en vivo todos los temas de Alta en el cielo, nada menos que en el Teatro Colón, acompañado por la Orquesta Académica que participó hace un mes de las históricas jornadas de grabación de disco, y ante una platea repleta de un público muy pero muy especial: la de alumnos de colegios primarios públicos, tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires, que desde una hora antes fueron llegando (quizás por primera vez al mayor coliseo nacional) en diversos micros escolares. Se trató de un show breve, focalizado exclusivamente en los temas del disco (que dura sólo 21 minutos y 44 segundos), pero lleno de emoción y participación. Al evento, que empezó casi puntual, a las 12.04 y culminó a las 12:44, también asistieron algunas autoridades, entre ellas el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro; la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña; el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y el senador Nacional Martín Lousteau.

Abel Pintos se emocionó al interpretar las canciones patrias en el Teatro Colón Alejandro Palacios

Para esta primera presentación de Alta en el cielo, Pintos eligió cambiar el orden de los temas. Así fue como, por ejemplo, el primer tema del disco –el Himno Nacional Argentino– lo dejó para el final. Vocalmente, el recital fue de menor a mayor y, al igual que como quedaba en claro en una primera escucha del disco, en vivo también se percibió cuáles son las canciones en las que el músico puede desplegar todo su rango de tenor ligero y demostrar su singular potencia: “la Marcha de San Lorenzo” y “Aurora”. En el resto de los temas, todos dificilísimos de cantar (por algo a ningún otro músico popular se le ocurrió hacerlo antes), el cantante de Bahía Blanca se mostró más bien contenido, muy atento a la respiración y a no dejarse embargar por la emoción. No obstante, en un momento no pudo contener las lágrimas y ese, justamente ese, fue el gran momento del concierto, cuando todo el público infantil (más el adulto), de pie y enarbolando cada uno su bandera individual), lo premió vitoreando su nombre durante varios minutos. Eso sucedió después de interpretar “Saludo a la bandera” y es difícil que Pintos, pese a estar acostumbrado a las grandes ovaciones, pueda olvidarse de esto.

Antes de cerrar la velada, el cantante volvió a abrir su corazón y expuso claramente lo que sentía. “Es una alegría muy grande estar aquí, arriba de este escenario y compartir con ustedes estas canciones. Este es un sueño de hace más de 25 años, de cuando yo tenía la edad de ustedes y escuché todas estas canciones en un CD. Ya en ese entonces sentí que no eran piezas de museo. No, no son canciones tan lejanas, estas canciones son nuestras, de todos y de cada uno. Hablan de nuestra historia y por lo tanto también de nuestro presente y nos van a ayudar a forjarnos un futuro. Estas canciones están hechas para cantarlas cuando uno quiera, no sólo en los actos escolares. No las olviden, cántenlas siempre”, concluyó ante otro aplauso generalizado.