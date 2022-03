Confirmado: los Guns N’ Roses regresan a la Argentina después de seis años

A seis años de su última visita a la Argentina, los Guns N’ Roses anunciaron que regresarán al país como parte de su South American Tour. La banda estadounidense tocará el viernes 30 de septiembre en el Estadio River Plate.

Esta gira que realizarán por Latinoamérica es la continuación del Not in This Lifetime Tour, el cual se llevó a cabo entre 2016 y 2019 y marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento. Axl Rose, Slash y Duff MacKagan volvieron a juntarse para celebrar los 30 años del grupo de rock, uno de los más influyentes de las últimas décadas. En noviembre de 2016, esa gira los llevó al Estadio River Plate, el mismo donde hicieron du debut en el país, allá por 1992, y el mismo al que volverán este año.

Originalmente los Guns N’ Roses iban a visitar el país en 2020 como parte del Lollapalooza de ese año, sin embargo, por la pandemia, los planes se frustraron y hoy la banda fundada por Axl Rose decidió por fin regresar por su cuenta.

La preventa de entradas para el recital , producido por DF Entertainment, será el jueves 24 de marzo a partir de las 12 del mediodía, mientras que la venta general de tickets se habilitará a partir del viernes 25 de marzo . Los boletos se conseguirán a través de la plataforma All Access.

La reunión de gran parte de los miembros fundadores de Guns N’ Roses, después de 23 años alejados, fue tan sorpresiva como esperada. Luego de varios años enfrentados, Axl Rose y Slash estrecharon sus manos y decidieron dar dos recitales en el festival de Coachella, en abril de 2016, antes de iniciar una gira mundial

“Tuvo mucho que ver con Paul Tollett, fundador de Coachella. Él comenzó a hablar de eso, y parecía hablar en serio. Así que comencé a pedirle a mi gente que empezaran a hablar con otras personas para ver qué se podía hacer. Y así se fue haciendo cada vez más real”, explicó Axl Rose hace algunos años cuando le preguntaron como se había gestado el reencuentro.

“Después le mandé un mensaje a Fernando (Lebeis, del equipo de managers del grupo) y le pedí el número de Slash. Me dijo: ‘Si esto es un chiste, te voy a matar’ ”, contó Rose entre risas. “Lo llamé y él estaba de gira o algo así, y quedamos en encontrarnos en una fecha pero finalmente no pudimos. En octubre, nos juntamos en mi casa. Y una semana más tarde, me junté con Duff”, explicó por aquel entonces.

Gracias a su trayectoria, la banda se convirtió hace rato en una de las leyendas vivas del rock. Appetite for Destruction, GN´R Lies, Use Your Illuision I y II e incluso elmás reciente Chinese Democracy, sus aclamados álbumes de estudio, contienen verdaderos himnos más que vigentes y poderosos. Entre ellos. “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child Of Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It’s So Easy”, y muchos pero muchos más.

Esta gira sudamericana también los llevará a tocar el 2 de octubre en Montevideo, Uruguay, el 5 de octubre en Santiago de Chile y el 8 de octubre en Lima, Perú. Hasta el momento, esas son las únicas fechas anunciadas oficialmente.