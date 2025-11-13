Guns N’ Roses recordó sus shows en Buenos Aires y destacó la energía del público argentino: “Inolvidables”

Casi un mes después de sus presentaciones en Buenos Aires, Guns N’ Roses volvió a referirse a su paso por la Argentina con un emotivo recuerdo en redes sociales. A través de un posteo cargado de nostalgia, la legendaria banda compartió imágenes de aquellas dos noches en Huracán y revivió algunos de los momentos más intensos que se vivieron sobre el escenario. Además, aprovecharon para agradecer al público argentino por la pasión, la entrega y la energía que demostraron en cada canción, cualidades que, según destacaron, convirtieron los recitales en algunos de los más especiales de toda su gira.

“¡Buenos Aires, compartimos dos noches icónicas con entradas agotadas! Lo pasamos increíble, cada uno de ustedes hizo que estos conciertos fueran inolvidables”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram de Guns N’ Roses. El mensaje estuvo acompañado por un video que recopiló los mejores momentos de esas presentaciones, donde se reflejó no solo la magnitud del espectáculo, sino también el cariño y la conexión especial que la banda mantiene con el público argentino.

Guns N’ Roses celebró su paso por Argentina con un video lleno de emoción y agradecimiento (Captura: Instagram @gunsnroses)

El video comienza con una secuencia que muestra los alrededores del estadio, donde se puede sentir la euforia de los fans, incluso antes de que suene la primera nota. En las imágenes se ve a cientos de personas correr por las calles en busca del mejor lugar frente a la valla, mientras las banderas, los cánticos y los colores crean una atmósfera de pura adrenalina. Sin dudas, el clip logra capturar la conexión especial que existe entre la banda y el público argentino, una relación que queda en evidencia cada vez que el grupo pisa el país.

Más adelante, la emoción se traslada al interior del estadio, donde la multitud corre hacia el escenario para vivir de cerca el regreso de sus ídolos. Desde niños hasta adultos, todos muestran su devoción con camperas de cuero, bandanas rojas y tatuajes del grupo que simbolizan su historia junto a la banda. El video también deja ver el nerviosismo de los minutos previos al show y, como cierre, un momento más distendido protagonizado por Axl Rose, quien bromea con una niña en el backstage al decirle: “Necesito contratarte como mi guardaespaldas para protegerme de Beta”, en alusión a su asistente personal, Beta Lebeis.

Dos noches icónicas y un público inolvidable: así recordó Guns N’ Roses su show en Buenos Aires

El show, repleto de clásicos y momentos inolvidables, fue mucho más que un simple concierto: se convirtió en una verdadera celebración del rock y en un repaso vibrante por la historia de la banda. Después de tres años de ausencia, Guns N’ Roses volvió a reencontrarse con su público argentino, y la emoción de los miles de fanáticos que llenaron el estadio confirmó, una vez más, el lazo inquebrantable que une al grupo con la Argentina.