Confirmado: Metallica se presenta en el Campo Argentino de Polo el próximo 30 de abril

El mundo de a poco vuelve a girar, tras más de un año de cuarentenas, y las buenas noticias para los amantes de los shows en vivo siguen llegando. El Campo Argentino de Polo volverá a convertirse en escenario de espectáculos internacionales, y uno de los primeros en llegar a la grilla es el de Metallica. La banda comandada por James Hetfield se presentará el próximo 30 de abril de 2022, en el marco de la gira celebratoria de los 30 años de su disco The Black Album.

Se trata de una de las reprogramaciones de shows que debieron suspenderse por la pandemia del coronavirus. Con Greta Van Fleet como banda invitada, Metallica festejará el éxito de uno de sus álbumes más emblemáticos. Lanzado en 1991, fue número 1 en varios países y tiene entre sus temas clásicos como “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” y “Sad But True”, canciones que impulsaron el ascenso de la banda. Para muchos, este disco es uno de lo más representativos del heavy metal a nivel mundial.

Metallica venía de sacar Kill ‘Em All ( en1983), Ride The Lightning (en 1984), Master of Puppets (en 1986) y ...And Justice for All (en 1988), pero fue con este quinto álbum en donde dio un vuelco más melódico, una decisión que acercó a la banda a un número mayor de personas y la diferenció de otras formaciones pesadas. La balada “Nothing Else Matters” fue uno de los caballitos de batalla con los que Metallica demostró su influencia, aunque no todos estuvieron de acuerdo con este cambio que para los metaleros más fundamentalistas fue como una traición. La ambición de Metallica, la banda oriunda de San Francisco, la llevó a producir, con la ayuda del canadiense Bob Rock, un álbum que reformuló el universo del rock pesado. El álbum vendió 16 millones de copias solo en Estados Unidos.

Mientras que las entradas que ya habían sido adquiridas son válidas y respetarán la ubicación asignada al momento de la compra, quienes deseen solicitar el reembolso de sus entradas, podrán hacerlo a partir de hoy y hasta el domingo 7 de noviembre de 2021, inclusive. En todos los casos es obligatorio acreditar la titularidad de la compra para acceder al reembolso.

En tanto, el 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se pondrán a la venta las entradas disponibles.

Antes de aterrizar en la Argentina, Metallica tiene un largo recorrido: tocará en varias ciudades de Estados Unidos, desembocará en Europa (tiene shows programados en Alemania, España, República Checa y España), para culminar en América del Sur.

Disco homenaje

Con versiones de Miley Cyrus, Juanes, J Balvin o Elton John, Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo van por más y editan The Metallica Blacklist, un álbum que cuenta con reversiones de estos artistas y otros, quienes eligieron su canción favorita del The Black Album y le dieron su estampa. En total son 53 artistas de géneros bien dispares los que se sumaron al álbum. Mientras que Cyrus, junto a Elton John, el baterista Chad Smith y el propio bajista Trujillo se encargaron del renacimiento de “Nothing Else Matters”; J Balvin dio que hablar con “Wherever I May Roam”. El disco fue lanzado el pasado 10 de septiembre en formato digital y el 1 de octubre en formato físico.

En plena promoción del disco, Metallica visitó el programa de Jimmy Kimmel, donde interpretó algunas canciones, y se divirtieron hablando de las repercusiones del disco. “En ese entonces, las cosas estaban tan segregadas en la música y si estuvieras en este carril en particular, nadie más querría saberlo. Especialmente en el mundo del hard rock, había una corriente oculta de puntos de vista conservadores, y si te alejabas de eso, nos decían vendidos”, dijo Lars Ulrich sobre trabajar con artistas de diferentes géneros.

“Alentamos a todos los artistas que sabíamos que, de alguna manera, habían sido influenciados o afectados por Metallica en el camino, ‘¿Te gustaría hacer un cover de estas canciones?’ Y hubo muchas más respuestas de ‘Sí’ de las que anticipamos, así que pensamos que lo más inteligente que podíamos hacer era dejarles elegir su propia canción”, explicó el baterista.