Coronavirus: los artistas y bandas que suspendieron sus giras por la pandemia

Pearl Jam pospuso los recitales con los que iba a acompañar la salida de su disco, Madonna bajó sus últimas fechas en París y Kiss suspendió los meet and greet con los fans

Mientras por Argentina se anunció la suspensión del Lollapaloooza , la fecha de Maroon 5 y de la gira de Soda Stereo , y la reprogramación del show de Cazzu, en el mundo hace varios días que la industria de la música está haciéndole frente al coronavirus. Varios festivales importantes como el South by Southwest, de Austin Texas, y el Ultra Music Festival, de Miami, no se llevarán a cabo en sus fechas programadas.

Además, artistas como Pearl Jam, Madonna, Kiss y Green Day tomaron medidas para evitar la propagación del COVID-19. Repasá la lista a continuación:

Pearl Jam

Una semana antes de lanzar su gira de primavera en apoyo a la difusión de su nuevo álbum Gigaton , Pearl Jam anunció un postergación de sus fechas. "Como residentes de la ciudad de Seattle, hemos sido golpeados fuertemente y hemos sido testigos de primera mano de la rapidez con que estas situaciones desastrosas pueden escalar", escribió la banda en su sitio web. "Las escuelas de nuestros hijos han cerrado junto con universidades y empresas. Ha sido brutal y empeorará antes de mejorar. Siempre hemos mantenido y mantendremos la seguridad y el bienestar de nuestros seguidores como máxima prioridad".

Madonna

La leyenda pop canceló sus shows finales de Madame X Tour en París por la pandemia del coronavirus. "Después de la notificación oficial de la policía con la prohibición de realizar eventos con una audiencia superior a 1000 personas, Live Nation lamenta anunciar que las últimas fechas de Madame X Tour, previamente reprogramadas para el 10 y 11 de marzo, fueron obligadas a cancelarse", decía un comunicado en la web de la compañía.

The Who

La banda de rock inglesa pospuso su próxima gira por el Reino Unido e Irlanda, que debía comenzar el lunes 16 de marzo. "La seguridad de los fanáticos es primordial y dada la creciente situación de coronavirus, la banda sintió que no tenían más opción que posponer los espectáculos", se lee en un comunicado en el sitio web de la banda. "Si un fan viera el coronavirus en un concierto de la OMS, sería demasiado", dijo Pete Townshend en el comunicado.

Kiss

Aunque los fans todavía van a poder ver a la banda en su gira End of the Road, todos los meet and greet se han cancelado. "Nos aconsejaron cancelar temporalmente estos eventos dada la realidad de que hacemos esto todas las noches para muchos fans", dijo el manager Don McGhee en un comunicado, según Blabbermouth. "Los shows continuarán como están programados y esperamos retomar pronto nuestros encuentros con ustedes en el backstage".

Green Day

La banda pospuso su tour por Asia en marzo, que incluía paradas en Singapur, Tailandia, Filipinas, Taipei, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. "Sabemos que esto es malísimo, estábamos ansiosos por verlos", escribió la banda en Twitter, "pero quédense con sus tickets que anunciaremos nuevas fechas muy pronto".

BTS

Las superestrellas del K-Pop cancelar una serie de fechas que tenían en Corea del Sur. Los conciertos, programadas para el estadio Olímpico de Seúl, iban a representar el comienzo de la gira mundial de presentación de su disco recientemente editado Map of the Soul: 7. "Mientras esperamos que la situación mejore, debemos tener en cuenta la salud y seguridad de los cientos de miles de personas en nuestros como también de los artistas, y el impacto que esta cancelación a último momento puede generar en el público, empresas de producción, y staff", dijo la compañía Big Hit Entertainment, que maneja a la banda, en un comunicado a RS.

Courtney Love y Melissa Auf der Maur

Las ex integrantes de Hole estaban preparadas para actuar juntas por primera vez en ocho años en el concierto benéfico organizado por Planned Parenthood, Bans Off My Body, que ha sido suspendido por el Coronavirus. "Buscamos cumplir con los objetivos del evento tan pronto como podamos y responsablemente", dijo Kathleen Landy, la presidente del Instituto Feminista. "Muchas gracias a todos nuestros amigos y seguidores por quedarse hasta el final con nosotros".

The National

The National ha cancelado sus dos próximos shows en Tokio. La banda apoyó su decisión en el "interés de la seguridad pública". "Esperamos volver en el futuro y tocar para nuestros amigos de Japón", escribió The National.

Santana

Días antes de que se programara el inicio de la 'Miraculous 2020 World Tour' de la banda en Bolonia, Italia, la gira europea se canceló en un esfuerzo por evitar la propagación del coronavirus. "Si bien lamentamos profundamente esta desafortunada circunstancia, la seguridad de nuestros fanáticos es la principal prioridad para la Organización Santana", dijo el presidente de Universal Tone Management, Michael Vrionis, en un comunicado. "Los mantendremos informados de las nuevas fechas de desempeño a medida que se realizan".

Stormzy

El rapero británico se convirtió en el primer acto occidental en posponer su gira de marzo en Asia, que incluyó espectáculos en Corea del Sur, Japón, China, Malasia y Singapur. "Tenía muchas ganas de llevar la gira mundial #HITH (Heavy Is the Heart) a Asia y tocar en algunos espectáculos épicos con entradas agotadas", escribió en Instagram. "Pero debido a las continuas preocupaciones de salud y viajes que rodean al coronavirus, lamentablemente tengo que reprogramar esta etapa de la gira".

YES

La banda de rock progresivo inglés ha cancelado un puñado de fechas de giras en los Estados Unidos y ya no participará en el séptimo 'Cruise to the Edge'. "Estamos muy angustiados, ya que nos hemos estado preparando para estos espectáculos con la máxima emoción, El guitarrista Steve Howe escribió en un comunicado en el sitio web de la banda.

Bikini Kill

La reunión de la banda quedó suspendida por el momento. Sus fechas de marzo han sido pospuestas, mientras que el resto del tour se realizarán, como estaban programadas, a partir del 10 de mayo. "Nosotros nos tomamos muy en serio la salud y la seguridad de nuestros seguidores, crew, y las bandas teloneras, y por cómo están las cosas en Seattle y la falta de información sobre el promedio de infección en las zonas aledañas, no tiene sentido para nosotros seguir adelante con nuestros shows", escribió la banda en Twitter.