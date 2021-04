Coronavirus: Selena Gomez, Foo Fighters, Jennifer Lopez, Eddie Vedder y un festival para promover una distribución “más equitativa” de las vacunas

Con la participación de artistas de fama mundial como Jennifer Lopez, Eddie Vedder, el grupo Foo Fighters, Selena Gomez, la cantante H.E.R. y J Balvin, el 8 de mayo se realizará un festival vía streaming Vax Live: The Concert to Reunite the World, con el propósito de promover el uso de vacunas contras el Covid-19 y reclamar a los líderes mundiales una distribución de dosis más equitativa en todo el mundo.

“Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a tomar la vacuna cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música. Es un honor para mí ser anfitriona del concierto”, anunció Selena Gomez.

El proyecto es una iniciativa de Globan Citizen, ONG que atiende diferentes causas y que se sumó a la lucha contra el coronavirus, el año pasado, cuando produjo One World: Together at Home, que recaudó más de 1.500 millones de dólares para la lucha contra la pandemia.

En torno al concierto, que se realizará desde el SoFi Stadium de Los Angeles, el titular de Global Citizen, Hugh Evans, explicó: ”Como comunidad global, estamos en una carrera contra el tiempo, y la clave para volver a estar juntos es la vacuna. Necesitamos generar confianza en las vacunas en los Estados Unidos y en todo el mundo, y alentar a las personas a que se vacunen lo más rápido posible. Hay una luz al final de este túnel, pero hacer que las vacunas lleguen a todos, en todas partes, independientemente de quiénes sean o de dónde sean, es clave para garantizar el fin de esta pandemia en todo el mundo. Todos debemos unirnos para volver en camino de erradicar la pobreza extrema”.

También se refirió de manera muy crítica a la distribución de las dosis, durante una entrevista con The Associated Press: “Hay 27 millones de trabajadores de la salud en todo el mundo que no tienen acceso a la vacuna. Tengo 38 años y no es ético para mí tener acceso a la vacuna antes que estos heroicos socorristas y trabajadores comunitarios de la salud. Así que necesitamos que los gobiernos comiencen a donar esas dosis urgentemente “.

Foo Fighters, una de las bandas que participará en el festival solidario contra el Covid-19

LA NACION