Miley Cyrus revela sus secretos en un especial de Disney+: noviazgos ocultos, rivalidades famosas y una reunión familiar

“Creaste cultura, nena”, le dice Selena Gomez a Miley Cyrus en un momento del especial por el vigésimo aniversario de la serie Hannah Montana, ya disponible en Disney+.

El especial de una hora es un recorrido por la historia de aquella ficción que fascinó a los preadolescentes en 2006, cuando se estrenó por Disney Channel, pero sobre todo es un reencuentro de Cyrus con su propia historia y un gesto de agradecimiento a sus fanáticos que crecieron con ella.

Pasaron dos décadas desde que el público conoció a la cantante como una nena de 12 años recién llegada de Nashville que interpretaba a Miley Stewart, la adolescente con una doble vida: de día era una chica común pero de noche se convertía en una superestrella del pop lista para sus conciertos. Como los anteojos que separaban las identidades de Clark Kent y Superman, Miley se transformaba en Hannah gracias a una peluca rubia y todas las lentejuelas que el departamento de vestuario de Disney pudiera encontrar.

Cyrus, en el especial por los 20 años de Hannah Montana Disney +

En el especial dirigido a los fanáticos de la serie -y de Cyrus-, la artista revela en primera persona lo que significa para ella haber sido Hannah Montana y algunos secretos del detrás de escena de aquel éxito que los nostálgicos pueden volver a ver en la plataforma de Disney. Aunque el programa no tiene más pretensiones que las de ser una celebración íntima y al mismo tiempo masiva, sí consigue demostrar una vez más el enorme carisma que tenía Miley entonces y que conserva tras las cuatro temporadas de la ficción, los nueve discos lanzados, las giras mundiales, las 10 nominaciones a los Grammy- y las tres estatuillas ganadas-, nada menos que 20 años después.

La audición

Cyrus como Hannah Montana en la serie de Disney Channel

En su recorrido por el escenario de la serie recreado para el especial, Cyrus y su mamá Trish rememoran junto a Gary Marsh, quien en ese momento era el presidente del Disney Channel, el proceso de audiciones que llevó a la entonces nena de 12 años a la TV. Aunque ahora nadie puede imaginar a otra artista interpretando a Hannah, lo cierto es que la búsqueda de la actriz que pudiera encarnarla le llevó casi un año a la producción hasta que llegaron a dos posibles candidatas para el papel.

Aunque no mencionan el nombre de la finalista que quedó en el camino, Marsh sí le confiesa a Miley que la decisión para elegirla no fue unánime y le lee el mail que en ese momento le mandó a su equipo apoyándola como su preferida. “¿Es un riesgo? Absolutamente. ¿Es una estrella en potencia? Absolutamente”, decía el premonitorio mensaje.

El festejo de Miley

En el especial, Miley Cyrus interpreta algunos de los éxitos de su etapa en la sitcom Disney +

Conocida por decir lo que piensa aún en el contexto del estricto control que ejerce Disney sobre las declaraciones de sus estrellas, Cyrus vuelve a hacer de las suyas en el especial producido por ella y su madre. Según explica, cuando se dio cuenta de que quería celebrar el Hannahversario, decidió tomar la iniciativa siguiendo los consejos de su madrina, Dolly Parton.

“Promocionas algo antes de que te lo hayan pedido porque cuando se hace público ya no te pueden decir que no”, cuenta Miley que le dijo Parton. Y eso fue exactamente lo que hizo Cyrus al empezar a hablar del especial como un hecho en las alfombras rojas aún antes de que Disney aceptara grabarlo.

Romance juvenil y secreto

A principios de 2000, tras convertirse en la estrella juvenil más famosa del mundo, Cyrus se volvió también una presa de los paparazzi y de los chismes en Hollywood. El hecho de que fuera una adolescente de menos de 15 años no evitó que la prensa amarilla especulara sobre su vida amorosa e intentara confirmar si tenía novio.

Además de señalar la locura de aquellos años, Miley admite en el especial que uno de los rumores que circularon en aquel entonces sobre ella era cierto. “Dylan Sprouse fue mi novio. Su papá nos llevaba a comer sushi. Era un 2X1, siempre le decía que trajera a su hermano”, cuenta entre risas la cantante sobre el ex actor infantil protagonista junto a su gemelo Cole de otro suceso del Disney Channel, la serie Zach y Cody: gemelos en acción.

Taylor y Miley en el granero

Durante años la prensa intentó avivar el supuesto enfrentamiento entre Cyrus y Taylor Swift. A sabiendas de la falta de filtro de Miley, muchas veces le consultaron su opinión sobre Swift en busca de crear un escándalo. Y Cyrus se los ofreció en bandeja cuando en 2015 le dijo al diario New York Times que no estaba interesada en formar parte del famoso grupo de amigas de Taylor porque prefería estar rodeada de “gente real”.

Lo que muchos no recordaban era que Swift había hecho una aparición en Hannah Montana: la película, estrenada en 2009. Según cuenta Cyrus en el especial, la producción del film estaba buscando a alguien que “pareciera que auténticamente podría hacer un show en un granero”. Y para suavizar el comentario rápidamente agrega: “Lo digo sin ánimo de ofender. En ese momento yo también podría haber actuado en un granero. Llamen a los abogados”, bromea la cantante sin tomar aire y luego expresa su admiración por Swift y las dos canciones que escribió para la película de las que solo se conoce una hasta ahora, la exitosa “You’ll Always Find Your Way Back Home”, el tema que interpreta Cyrus al final de la película.

De gira con los Jonas

Nick Jonas y Miley Cyrus eran novios cuando él y sus hermanos actuaron junto a la cantante en su gira mundial Kevin Mazur - WireImage

Para quienes fueron adolescentes en la primera década de 2000, la relación entre Miley Cyrus y Nick Jonas formó parte de su despertar emocional. Aunque el noviazgo solo se confirmó cuando terminó, ahora la cantante confesó que fue su idea que los Jonas Brothers fueran teloneros de su gira mundial.

“Me propusieron hacer la gira pero yo no quería dejar a mi novio, así que acepté con la condición de que Nick pudiera venir conmigo. Y así fue que los Jonas se transformaron en mi acto de apertura. Fue más divertido porque Nick estuvo ahí”. En ese momento Cyrus y Jonas tenían 15 años. El trío de hermanos no solo fue telonero del show sino que también interpretó la canción “We Got the Party” junto a Cyrus sobre el escenario.

La familia unida

Todos los Cyrus en tiempos más felices: Miley, su mamá, sus hermanos y su papá en la premier de Hannah Montana: la película AFP

En el especial aparecen caras conocidas como la de Gomez -invitada habitual de Hannah Montana, donde interpretaba a Mikayla Skeech, la rival musical de la protagonista- y la cantante Chappell Roan, una fanática confesa de la sitcom. Pero los participantes más destacados para los que siguen a Miley desde el comienzo de su carrera son los integrantes de su familia.

Especialmente porque desde el divorcio de sus padres, los Cyrus atravesaron varios escándalos en el ojo público y algún que otro distanciamiento. Así, para muchos será una sorpresa la presencia de Billy Ray, el papá de la cantante tanto en la realidad como en la ficción, que no solo recuerda amorosamente junto a su hija los días del casting que hicieron juntos para la serie -hay un par de tiernas imágenes de archivo con ellos cantando frente a cámara-, sino que hasta repasan la letra de uno de los episodios del programa.

Miley Cyrus junto a su madre, Trish Prensa Disney+

Además, ya en el cierre del especial Miley y su mamá Trish charlan con Noah, la hermana menor de la cantante. Su aparición es significativa porque durante años el trío estuvo distanciado a causa del supuesto romance que tuvo Noah con el actor Dominic Purcell (Prison Break) justo antes de empezar a salir con Trish con la que finalmente se casó en 2023.