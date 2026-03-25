Lo que dejó el especial de Hannah Montana: de las revelaciones de Miley Cyrus al abrazo con Selena Gómez y la sorpresa para sus fans

La espera llegó a su fin. El 24 de marzo, Disney+ estrenó Hannah Montana: Especial 20° aniversario, un documental de Miley Cyrus dedicado a los fanáticos para celebrar al programa que la llevó a la fama y se convirtió en un fenómeno global que traspasó generaciones. “Solía pensar en Hannah como algo ajeno a mí. La veía como un personaje, aunque fuera yo misma. No siempre pensé en nosotras como una unidad y ahora estoy recuperando la unión entre Hannah y Miley”, sostuvo la cantante.

La palabra fenómeno podría usarse para describir lo que fue Hannah Montana. La serie, que se emitió en Disney Channel entre 2006 y 2011 y se puede ver en Disney+, seguía a Miley Stewart, una adolescente aparentemente normal que escondía un gran secreto: cuando se ponía la peluca rubia, era una famosa cantante pop. Lo mejor de dos mundos. El éxito fue tan grande que, además de cuatro temporadas, discos, giras y merchandising, hicieron una película. Convirtió a su protagonista en una verdadera estrella que, durante mucho tiempo, hizo todo lo posible para dejar de ser una chica Disney: apostó por la exploración y por ignorar las críticas y se convirtió en una de las artistas más exitosas de su generación. Lejos de renegar de su pasado, aprendió a abrazarlo.

Miley Cyrus estrenó Hannah Montana: Especial 20° aniversario Disney

Cuando empezó a mencionar al programa, el mundo se paralizó. ¿Acaso había llegado el momento que los fanáticos tanto estaban esperando? Ella fue la promotora de su propio evento, incluso antes de que fuera una realidad. Dolly Parton le enseñó a “publicitar algo antes de que suceda, para que no puedan negarse” y así fue como se empezó a planear el “Hannhaversario”. Finalmente, el 24 de marzo de 2026, exactamente dos décadas después del estreno del primer episodio, se pudo ver a Cyrus con el cabello rubio y su valija fucsia, en la réplica del set que crearon, con la cocina, el living y el icónico armario. “Hogar dulce hogar”, expresó.

Hannah Montana: Especial 20° aniversario (Adelanto)

El especial de una hora se basó en una entrevista de Cyrus con Alex Cooper, conductora del podcast Call Me Daddy. Durante su charla, la cantante habló de cómo se convirtió en Hannah Montana e hizo algunas sorpresivas revelaciones, desde quién fue su novio secreto hasta cómo Taylor Swift participó de la película. Incluyó las apariciones de sus padres, Billy Ray y Tish Cyrus, las de Selena Gomez y Chappell Roan y también su tan ansiado regreso al escenario.

Cómo una chica de Tennessee de 11 años se convirtió en una estrella pop

Destiny Hope Cyrus era solo una niña de 11 años de Nashville, Tennessee, cuando audicionó para la serie. No tenía ningún tipo de experiencia actoral, solo le preocupaba su lugar en el equipo de porristas y Jeff, el chico de la escuela que le gustaba. “Creo que me destaqué porque todo lo que hacía era muy auténtico. Era yo misma”, reveló. Esa naturalidad y sobre todo la falta de expectativa hicieron que los productores se fijaran en ella. La audición duró 11 meses y quedó reducida a dos candidatas.

Cyrus audicionó con 11 años para Hannah Montana; la serie se estrenó cuando tenía 13 años Disney Channel/Youtube

Gary Marsh, expresidente de Disney Channel Worldwide, fue la persona que apostó por ella. “Tuve la ambición de convertir a una estrella pop de la ficción en una superestrella del mundo real”, admitió e hizo pública la carta que le envió a su equipo tras la última audición: “Nos enorgullecemos de no solo hacer buena televisión, sino de crear estrellas. Estoy listo para apostar por Miley. ¿Es un riesgo? Sin dudas. ¿Es una potencial estrella? Absolutamente. Sea lo que suceda con esta decisión, me emociona que todos nosotros nos sentemos a beber en unos años y recordemos este momento en el que decidimos dejar lo fácil para elegir lo más riesgoso con una mayor recompensa”.

Tish y Miley Cyrus exploraron el soñado guardarropa y rememoraron la época del programa Disney

Cuando consiguió el papel, la familia se mudó a Los Ángeles y nunca miró atrás. “Fue una locura considerar mudarnos y cambiar de vida, pero en retrospectiva, honestamente, fue la cosa más mágica del mundo”, aseguró Tish Cyrus, mientras que su hija afirmó que, para bien o para mal, la realidad de su familia nunca sería la misma sin el show.

De su novio secreto a la influencia de Nick Jonas y el rol de Taylor Swift en la película

Una de las cosas que los fanáticos más esperaban era que salieran a la luz secretos de la época en la que Miley Cyrus llevaba la peluca rubia. Y ella no defraudó. No solo admitió que en el triángulo amoroso de la serie era Team Jake Ryan (Cody Linley) y no Team Jesse (Drew Roy), sino que reveló que cuando conoció a Mitchel Musso (Oliver Oken) en el rodaje, pensó que era “lindo”. Además, confirmó que tuvo un romance secreto con Dylan Sprouse, protagonista de Zack y Cody: gemelos en acción (The Suite Life of Zack and Cody): “Era mi novio, el más lindo. Estaba enamorada y mi padre nos llevaba a comer sushi”. Justamente, en cuestiones del corazón, admitió que la verdad de por qué salió de gira con los Jonas Brothers en 2006 fue porque Nick Jonas era su novio y no quería dejarlo.

Sus confidencias incluyeron una anécdota con Zac Efron —su crush— y Vanessa Hudgens durante un evento en Nueva York. “Eran los chicos más geniales y High School Musical era un éxito. Ellos eran pareja y me amaban porque era madura para mi edad. Se ofrecieron a buscarme y fuimos al evento. Era un gran momento para Disney y esa clase de shows, que ya no eran solo para niños”. De hecho, para High School Musical 2, Disney abrió una votación para que los fans eligieran qué estrella querían que tuviera una aparición especial y ella fue la elegida.

Taylor Swift apareció en la película de Hannah Montana; interpretó la canción "Crazier" y escribió “You’ll Always Find Your Way Back Home”

Por otro lado, la intérprete de “Flowers” se refirió a uno de los temas favoritos del fandom: la presencia de Taylor Swift en Hannah Montana: La película (2009). Explicó que buscaban a alguien auténtico que pudiera tocar en un granero. En ese momento, la intérprete de “Love Story” daba sus primeros pasos en la industria. No solo escribió e interpretó “Crazier”, sino que fue la autora de “You’ll Always Find Your Way Back Home”.

Del abrazo con Selena Gomez al reencuentro con su padre

Posiblemente más de un fanático gritó cuando vio a Selena Gomez en la pantalla. En el décimo tercer episodio de la segunda temporada de Hannah Montana interpretó a Mikayla, una famosa artista que se convierte en enemiga de Montana. Ambas se dieron un fuerte abrazo que reflejó 20 años de historia compartida y respeto mutuo. “Recuerdo usar un maquillaje azul raro. Me sentía fea en eso. ¡Teníamos 15 años y quería sentirme linda!”, rememoró Gomez. Además de disculparse por la maldad de sus personajes, Cyrus la sorprendió con un regalo: el sombrero rojo que usó Mikeyla en la serie.

Selena Gomez apareció en el documental y conversó con Cyrus sobre su participación en la serie (Foto: Captura)

A modo de representar al público, apareció Chappell Roan. Desde siempre fue fanática de la serie y se inspiró en la trayectoria de Cyrus para forjar su propia carrera en la industria. “Caminaste para que yo pudiera correr”, le aseguró.

Pero, sin duda, uno de los hitos fue la aparición de Billy Ray Cyrus, padre de la ficción y de la realidad. “Estoy emocionada porque esté acá, porque sé lo mucho que nuestra relación significa para todos los que vieron el show. Cuando estamos bien, la gente se siente mejor”, dijo la cantante. Y es que durante los últimos años, ambos tuvieron una relación turbulenta, sobre todo tras el divorcio de él y Tish. Sin embargo, pudieron reconciliarse y regalarles a los fans un momento genuinamente emotivo.

Aunque la historia ya estaba lista cuando audicionaron, ambos sintieron que en realidad la escribieron para ellos. Para él, ella siempre fue Miley en todas sus versiones: “Era nuestra vida. Era el arte imitando la vida y viceversa. Fue de lo más divertido de mi vida ser parte del show”. Incluso hasta volvieron a hacer una escena juntos en la mesa de la cocina, espacio en el que mantuvieron una infinidad de charlas de padre e hija.

Miley y Billy Ray Cyrus reunidos otra vez (Foto: Captura)

Si bien tanto los padres como Noah, la hermana menor de la artista, estuvieron presentes, sorprendió la ausencia de Emily Osment, quien interpretó a la querida Lilly Truscott. Esto solo se debió a un tema de agenda, puesto que el especial se filmó mientras se encontraba en pleno rodaje de la serie Georgie & Mandy’s First Marriage. No obstante, los fans no se quedaron con las ganas de un reencuentro porque Jason Earles (Jackson Stewart), Moises Arias (Rico Suave), Cody Linley (Jake Ryan), Anna Maria Perez de Tagle (Ashley Dewitt) y Shanica Knowles (Amber Addison) asistieron a la premiere que se realizó el lunes en Los Ángeles.

Una vuelta a los clásicos de siempre y una última sorpresa

El documental tuvo tres momentos musicales: inició con “The Best of Both Worlds”, la misma cortina musical del programa. Miley Cyrus volvió a cantarla —con la bufanda dorada— y hasta hizo la coreografía. Es más, hablando de baile, evidenció que aún recordaba los pasos de “Hoedown Throwdown”, un número icónico de la película. “This Is The Life”, su canción favorita de la discografía, también fue parte del setlist al igual que “The Climb”, un himno para los fanáticos.

Tras cerrar por última vez la puerta de la casa y ver por la ventana, sacó su (hasta el momento) último as de la manga: “Younger You”, una nueva canción de su autoría, dedicada a su versión más joven. “Sí, en algún momento perdimos el contacto / Éramos tan felices solo porque sí / Sé que tenías que irte tarde o temprano, pero no te olvides de mí / Hola, vos, eres vos de joven / Sé que estás ocupado con tu trabajo, pero no olvides llamar a tu mamá / Y a tu papá también, te extraña / Puede que te diga que está bien, pero siempre estás en su mente”. El tema reflejó justamente su propia experiencia con Hannah Montana.

Para cerrar, Cyrus presentó su nueva canción "Younger You" Disney

Fue una carta de amor al proyecto que le valió sus mayores alegrías, pero al mismo tiempo le significó soledad y tristeza. Tomó distancia y le dio la espalda para finalmente poder unificar lo que en un momento parecía no encajar en un todo. Hoy lo es. Y eso no fue solamente un trabajo personal, sino también de los fanáticos que la acompañaron cuando tenía una peluca rubia, cuando se la sacó, cuando se rapó el cabello, cuando lo llevó carré y cuando volvió al rubio. Y, dos décadas después, la lealtad fue recompensada.

Hannah Montana: Especial 20° aniversario está disponible en Disney+.