¿Cuándo vuelven los recitales? Las dudas que deja la nueva reapertura

La respuesta a las últimas medidas que atenuaron algunas restricciones que habían sido implementadas para enfrentar la pandemia, todavía no tienen impacto en las carteleras de recitales. Apenas un puñado de shows son los que se pueden ver programados. Y, en general, coinciden con espacios que ya tenían programación agendada (algunos con la posibilidad de hacer espectáculos al aire libre) y que, según los cambios en los anuncios, se adaptaron a las normativas de los últimos meses.

El bar de Niceto abrió su “terracita con vermú”, a las 17 (con shows de Nana Arguen, Palo Pandolfo y El Príncipe Idiota). En la web de La Trastienda se anuncian, con fecha precisa, las presentaciones de Un Concierto Redondo y Parientes, junto a una leyenda que dice: “Hoy nos contactamos con buenas noticias. Vuelven a estar permitidos los shows en vivo. En breve les informaremos las fechas de los shows reprogramados”. Y en Bebop (que tiene una agenda de jueves a domingo, completa hasta fin de mes) este fin de semana se podrá disfrutar de los espectáculos del trío de jazz de Mariano Loiácono, del grupo de Daniel Maza y el “tango a cielo abierto” que proponen el cantor Ariel Ardit y el pianista Andrés Linetzky.

“Creo que a todos la pandemia nos enseñó a vivir el día a día, y a estar enfocados en el presente más que nunca. De todas maneras, seguimos siendo optimistas y estamos continuamente proyectando. Bebop viene haciendo sus conciertos en la terraza de Aldo’s Palermo desde octubre del año pasado. De acuerdo con las diferentes medidas que vino tomando el Gobierno, fuimos adaptando días y horarios. Programamos, desprogramamos y reprogramamos -explica Karina Nisiman, directora artística de este espacio-. Para pasar el invierno Aldo’s calefaccionó su terraza y tenemos en general una muy buena convocatoria. Nuestra idea es continuar con la programación de Bebop en Aldo’s lo que dure la pandemia, y proyectamos continuar con los conciertos de fines de semana más allá de la era Covid-19, porque ya se han vuelto un clásico del lugar”.

Claro que no todos tienen la posibilidad de convertir a un clásico sótano de jazz, como es el Bebop de San Telmo, en una terraza de Palermo. Sobre todo porque en la actividad musical los shows muchas veces son eventos únicos. A diferencia del teatro, que tiene un circuito más establecido y una continuidad en las funciones de una obra (aunque subirla al escenario sea algo más complejo), presentar un disco o simplemente dar un concierto, la mayoría de las veces se trata de un solo show en una sala (a veces puede ser dos, o tres). La promoción en tiempos de pandemia es clave para esa única oportunidad de subir al escenario y por eso no se puede desperdiciar. “Recién en 15 días, a partir de julio, estaremos haciendo shows con un 30 por ciento de aforo. Porque ese es el tiempo que se necesita para que la maquinaria se ponga en marcha -explica Gerardo Rojas, presidente de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos, Acmma-. Esperamos que los números [de los contagios] no se disparen y que luego el aforo se pueda ampliar al 50 por ciento”.

La realidad no implica ganancias. Porque si el aforo es de cien entradas, se puede considerar ganancia a partir de la entrada 71. Si bien se está muy lejos de ese setenta por ciento, cuando se habla de poner en marcha otra vez la maquinaria significa que los distintos actores de la industria de la música en vivo vuelvan a trabajar. Y la necesidad de tener dos semana para reestablecer el circuito, al menos en parte. En algunos casos significa volver a instalar luces o sistemas de sonido en una sala, habilitar las ticketeras para la venta de entradas y hacer las promociones del show. Dentro del rubro, algunos dicen que el “veranito” que hubo entre mediados de diciembre hasta mediados de abril no llegó a permitir que el porcentaje de salas y artistas que volvieron a generar espectáculos fuera alto, y que esta nueva apertura viene luego de casi dos meses de cierre. Y no hay que olvidar que algunos grandes estadios (”venues”, como se les dice actualmente) hoy están convertidos, por la emergencia sanitaria, en vacunatorios.

Las situaciones son diversas. El Teatro Colón, por ejemplo, tiene la posibilidad de albergar al público hasta el 30 por ciento de la capacidad de su sala. Pero tendrá todavía por delante unos días para dar las nuevas fechas de conciertos y de su temporada lírica, porque también hay que definir los ensayos de cada producción. “El Colón va a reabrir, estamos reconstruyendo la agenda de ensayos”, explicaron fuentes del teatro.

El Teatro Colón prepara su reapertura Steven Sierra - Cultura GCBA

Dentro del sector hay quienes creen que a partir de septiembre podría darse una reapertura mayor. Las nuevas medidas los tomaron por sorpresa. Además, hay que tener en cuenta que las reglamentaciones no son tan específicas para todos los rubros. ”Si bien nos da alegría poder volver a abrir, el DNU es un poco confuso porque no sabemos si el aforo para los teatros sirve para los espacios culturales”, dice Florencia Schrott, responsable de área artística de Que Tren Club Cultural, donde se adaptó una cancha de fútbol cinco para dar recitales e, incluso, ópera. “Nuestro caso, que es el de un espacio cultural independiente, no tiene especificaciones, pero intentamos hacer las cosas bien, para abrir y sostenernos. Seguimos con las mismas norma, que están establecidas, por distanciamiento social, en una cantidad de público por metro cuadrado”. Que Tren tiene en agenda shows de Lichi, Sofía Viola, Barbi Recanati, Vuela Canela y Vane Butera, entre otros.

En muchos casos se impone la cautela. Ciudad Cultural Konex, por ejemplo, tiene un gran espacio al aire libre y un clásico de su programación, que copa las tardes de los lunes: La Bomba de Tiempo. Sin embargo, el gran ensamble de percusión aun no sube a escena. Seguramente lo harán con algunas producciones especiales a partir de julio. Algo similar sucede en salas como Café Vinilo, que es un gran faro de la música popular y que, por ahora, no reabrirá sus puertas hasta que haya mayores definiciones y, seguramente, continuidad en las medidas que se tomaron, si los números de la emergencia sanitaria lo permiten.