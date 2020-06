"Cum on Feel the Noize": el himno futbolero que se anticipó al rock barrial

En los 80, Quiet Riot retomó el éxito de Slade de los 70, lo embebió del sonido de la época y dio la vuelta al mundo gracias a una nueva versión de "Come on Feel the Noise", o "Cum on Feel the Noize"

"Yo estaba en un concierto de Chuck Berry, en el 72. todo el público cantaba sus canciones. El dejó de tocar varias veces pero todos seguían cantando sin parar. No era apenas un puñado de personas sino todo el mundo. Era algo increíble, entonces pensé ¿por qué no describir a la multitud de un concierto en una canción?". Así explicaba Jim Lea en una entrevista brindada a Record Mirror, en diciembre de 1984, el origen de "Cum on Feel the Noize" , uno de los más grandes éxitos de la escena glam-rock británica de principios de los setenta compuesto por él junto a Noddy Holder.

Lea (bajo) y Holder (voz y guitarra rítmica) eran parte de Slade , una banda oriunda de Wolverhampton que, completada por Dave Hill (guitarra) y Don Powell (batería), fue un auténtico suceso en todo el Reino Unido por su espíritu festivo, sus temas arengadores de estribillos pegadizos y una llamativa imagen rebosante de purpurina, botas con plataforma, boas de plumas y atuendos extremadamente coloridos y brillantes. Sin embargo, una de sus señas particulares era la de apelar deliberadamente a faltas de ortografía para denominar a sus canciones, provocando el espanto de padres y profesores de Lengua y Literatura. De ahí que el nombre del tema sea "Cum on feel the noize", y no "Come on Feel the Noise".

Dicho tema, que al principio se titulaba "Cum on Hear the Noize" ("decidimos cambiarlo al recordar cómo sentíamos el ruido de la multitud golpeando en nuestro pecho", explicó Holder), vio la luz como simple en febrero de 1973 y formó parte de Sladest , álbum publicado el 28 de septiembre del mismo año bajo la producción de Chas Chandler (exbajista de The Animals y manager de Jimi Hendrix como de los propios Slade). Se trató de la cuarta canción número uno de Slade en el Reino Unido y la primera en entrar directamente en esa posición de liderazgo tanto en su país como en Irlanda del Norte. Esto fue considerado una hazaña, ya que la última vez que había ocurrido algo similar había sido en 1969, con The Beatles y su tema "Get back" . "Cum on ..." permaneció durante cuatro semanas en los primeros puestos mientras que en Estados Unidos sólo llegaría a la posición 98 del Billboard Hot 100.

Slade, la banda que compuso el tema en los 70 y que tuvo un gran éxito en toda Gran Bretaña; al mercado norteamericano recién pudieron entrar en los 80, de la mano de la versión de Quiet Riot

Además del excelente caudal de ventas y de una repercusión total en el público, aunque con algunos reparos en cuanto a la repetición de una fórmula probada, el tema recibió el apoyo de la prensa especializada, describiéndolo, entre otras críticas, como " pop-rock un tanto obvio pero con una melodía típica de Slade y atrapantes coros dignos de una hinchada de fútbol"; "emocionante, estridente y rockero" y "un rugido ensordecedor en el molde clásico de Slade". Incluso se dice que Kiss se inspiró en esta canción para componer "Rock and roll all Nite", uno de sus temas más populares.

La estampida punk de 1977 irrumpió sin clemencia en Gran Bretaña, barriendo con todo lo que encontraba a su paso y dejando al glam, al rock sinfónico y otras escenas musicales en un lejano segundo plano. En ese momento, el foco estaba puesto en artistas tales como Sex Pistols y The Clash, entre otros, y pocos recordaban a Roxy Music, T Rex o Slade. Sin embargo, diez años después de su aparición, "Cum on..." tendría un sorprendente e inesperado regreso a los primeros planos del rock.

En 1983, Quiet Riot , una banda californiana de heavy metal, lanzó el álbum Metal Health , conteniendo entre sus temas una renovada y poderosa versión del clásico de Slade. La canción fue un éxito rotundo, llegó al puesto número cinco del Billboard Hot 100, recibió la certificación de Disco de Oro y ayudó a Slade a entrar de una vez por todas en el mercado de Estados Unidos. Como dato curioso vale mencionar que, en un principio, Kevin DuBrow y Frankie Banali, vocalista y baterista respectivamente de Quiet Riot, se negaban rotundamente a grabar el cover de Slade argumentando que en verdad lo "odiaban". No obstante, la canción fue el trampolín hacia el éxito para el grupo que, en su siguiente álbum, Condition Critical (1984), volvió a acercarse al cancionero de Slade; esta vez para grabar una nueva versión de "Mama We Are All Crazy Now".

Consultado por el inesperado suceso del tema a cargo de Quiet Riot, Noddy Holder le contó a la revista Kerrang!, a fines de 1983: "Nosotros supimos por primera vez acerca de Quiet Riot cuando se acercaron para obtener el permiso para grabar 'Cum on feel the Noize'. Nos pusimos de acuerdo sin creer nunca que algo como esto iba a suceder. Lo realmente bueno de todo este asunto es que demuestra lo fuertes que son nuestras canciones. ¡Después de todo, el tema tiene ya diez años, así que obviamente ha resistido la prueba del tiempo bastante bien! De hecho, hace poco nos propusieron volver a grabar nuestros clásicos. Pero ni siquiera ver lo que una banda como Quiet Riot ha hecho tan exitosamente con la tecnología moderna de estudio nos convenció de que valga la pena hacerlo. Había una espontaneidad y electricidad alrededor de los temas cuando los hicimos que nunca podrían ser recuperadas ahora. Simplemente no sería la misma sensación, así que no importa cuánto dinero se ofrezca, no vamos a prostituir nuestro propio patrimonio".

En sintonía con las declaraciones de su compañero de Slade, Jim Lea señaló en una entrevista para Record Mirror, en la misma época: "Dado el éxito de la canción en Estados Unidos recibimos propuestas de cinco grandes compañías discográficas para que volvamos al ruedo. Algunas ofertas fueron realmente ridículas, como darnos cinco Rolls Royce a cambio de un contrato, ese tipo de cosas. Creo que Quiet Riot ha hecho una muy buena versión de un tema que ya es un clásico. Ahora sólo quiero disfrutar de lo que recibiré por derechos de autor y comprar algunos regalos de Navidad muy agradables".

Más allá de todo lo ocurrido con Quiet Riot, "Come on Feel the Noise" o "Cum on Feel the Noize" tuvo infinidad de versiones, incluso en japonés. Sin embargo, una de las más celebradas, hasta por uno de sus propios autores, fue la que en 1996 registró Oasis como lado B del simple "Don't Look Back in Anger".

"Cuando salió la versión de Oasis me invitaron a un show de ellos en Manchester. Al final hicieron 'Cum on Feel the Noize' y realmente fue muy emocionante para mi ver a cuarenta mil chicos de una nueva generación volviéndose locos con un tema que yo había escrito veinte años antes. Probablemente es nuestra canción más versionada en todo el mundo", reveló Holder a fines de 2006, en un reportaje para la publicación Classic Rock.