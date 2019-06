Dave Mustaine de Megadeth tiene cáncer de garganta

La banda anunció la suspensión de todas sus fechas hasta que su líder supere el tratamiento. En Argentina tenía programado un show para el 18 de septiembre Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

Dave Mustaine, el líder de Megadeth, reveló este lunes que sufre cáncer de garganta. Por este diagnóstico, la banda cancelará la mayoría de sus próximos shows de 2019. Aún no hay información acerca de la fecha en Buenos Aires, anunciada para el 18 de septiembre.

"He sido diagnosticado con cáncer de garganta. Claramente, es algo que hay que respetar y que hay que enfrentar, aunque me he enfrentado a otros obstáculos antes. Estoy trabajando estrechamente con mis doctores, y hemos definido un plan de tratamiento que ellos aseguran tiene un 90 por ciento de probabilidades de éxito. El tratamiento ya ha comenzado", anunció Mustaine en un posteo en su Instagram.

Mientras los conciertos de la banda de metal fueron cancelados durante todo el tiempo que Mustaine esté en tratamiento -chequeen el sitio de la banda para estar al tanto de actualizaciones-, el recientemente anunciado Megacruise -un festival organizado por la banda en un crucero que recorrerá el océano Pacífico entre el 13 y el 19 de octubre- todavía se encuentra programado "y la banda será parte de él de alguna manera", aseguró Mustaine.

Megadeth también continuará trabajando en el estudio en el sucesor de Euphoria, su disco de 2016.

"Estoy muy agradecido de todo mi equipo: familia, doctores, miembros de la banda, entrenadores y más", Mustaine agregó. "Los mantendré informados".