David Bowie: la historia de Toy, el disco perdido que se editará 20 años después de su realización

La vida de David Bowie después de Bowie tiene que ver, sobre todo, con la música que dejó; tanto la que se reedita como aquella desconocida o apenas conocida que surge de diferentes arcones. Esta vez sale de la caja fuerte de un sello discográfico, Virgin . Se trata de la versión oficial de Toy, un álbum que el Duque Blanco grabó en 2001 pero que, en medio de su desvinculación de aquella discográfica quedó archivado .

En 2011 se conocieron las grabaciones pero hoy tienen una publicación oficial, a propósito del lanzamiento de David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001). Será el último de una serie de cajas que recorren la carrera del legendario artista. El 26 de noviembre será la fecha de edición de Brilliant Adventure..., en formato de caja de 11 CD y set de vinilo de 18 piezas. Y Toy se conocerá recién el 7 de enero de 2022, un día antes de otro aniversario del nacimiento de Bowie.

En Brilliant Adventures habrá versiones en vinilo de los álbumes de Bowie Black Tie White Noise, The Buddha Of Suburbia, 1. Outside, Earthling y Hours... . Y junto con Toy se publicará un LP de singles que no fueron parte de álbumes, lados B y un libro.

La idea original era publicar Toy en 2001, con algunas canciones nuevas más versiones de temas poco conocidos que Bowie había lanzado en la década del sesenta. Durante una charla con fans, ese año Bowie comentó: “Veo que EMI / Virgin parecen tener muchos conflictos de programación este año, lo cual ha dejado mucho material en un segundo plano. Toy está terminado y listo para salir y haré un anuncio tan pronto como tenga una fecha muy real. Mientras tanto, ya comencé a escribir y grabar para otro álbum”, aseguró.

Pero aquello nunca sucedió. Algunos temas se conocieron como lados B. Lo que trascendió en 2011 fue un supuesto repertorio que sería parte de ese trabajo, aunque con algunos temas agregados. Los nuevos eran “Uncle Floyd”, “Afraid” y “Toy (Your Turn to Drive)” que acompañarían a versiones de títulos como You’ve Got a Habit of Leaving.

Mark Plati, coproductor de Toy, dijo: “Estoy feliz de poder finalmente decir que ahora nos pertenece a todos. Toy es como un momento en el tiempo capturado en un ámbar de alegría, fuego y energía. Es el sonido de gente feliz de tocar música. David revisó y reexaminó su trabajo de décadas anteriores a través del prisma de la experiencia y de una nueva perspectiva, un paralelo que no se me escapa cuando lo reviso veinte años después”.

Según informó el portal especializado NME, la noticia del nuevo lanzamiento llega justo después de que los herederos de David Bowie firmaran un nuevo acuerdo con Warner Music Group que permitirá a esta compañía la supervisión del catálogo completo de álbumes. Warner Music anteriormente tenía los derechos mundiales de la música que fue lanzada entre 1968 y 1999, después de que adquirió Parlophone Label Group, en 2013. Este nuevo acuerdo de licencia con los herederos significa que también tiene los derechos del catálogo de música del artista entre 2000 y 2016. Hasta el disco que publicó dos días antes de su muerte, en coincidencia con el festejo de su cumpleaños número 69. Blackstar fue el vigésimo quinto álbum de estudio de su carrera. Los álbumes de Bowie Heathen, Reality, The Next Day y Blackstar se encuentran entre las producciones que fueron lanzadas por Sony Music y que entrarán en el grupo de Warner Music en 2023. Habrá que esperar al 7 de enero para ver la repercusión que pueda tener Toy, entre fans y otros curiosos.