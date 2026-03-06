¿Qué se sabe de…? El conmovedor gesto de la ex novia de Eric Dane, el tour fashion de Priyanka Chopra y el “hermoso secreto” de David Guetta

Las estrellas protagonizaron momentos inolvidables y en esta nota de contamos todo
EN NOMBRE DEL AMOR
Durante menos de un año, Eric Dane le dio batalla a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que terminó con su vida el 19 de febrero pasado, a sus 53 años. La estrella de Grey’s Anatomy y de Euphoria tenía dos hijas, Billie (15) y Georgia (14), nacidas durante su matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart, quienes hoy enfrentan una situación económica difícil, tras el alto costo del tratamiento médico que necesitó su padre.
Fueron los amigos del actor quienes lanzaron una campaña de recaudación de fondos para ayudarlas: gracias al aporte del público y de algunas celebridades de Hollywood, ya llevan reunidos unos 500 mil dólares a través de la plataforma de donaciones GoFundMe. Entre los famosos que colaboraron están la modelo Hailey Bieber (la mujer de Justin Bieber, que depositó veinte mil dólares) y el productor Brad Falchuk (marido de Gwyneth Paltrow), a quienes se sumó Priya Jain, una actriz que fue pareja de Dane durante poco tiempo, antes de que a él le diagnosticaran ELA. Solidaria, Jain no sólo acompañó al actor como amiga durante su enfermedad, sino que, tras su muerte, donó 10 mil dólares a la cuenta de la cual Rebecca Gayheart es beneficiaria oficial.
AL ÚLTIMO GRITO DE LA MODA
Con el estreno de la película The Bluff, Priyanka Chopra (43), su protagonista, se embarcó durante los últimos días en una auténtica gira de moda en distintos eventos y apariciones públicas. La actriz india, casada con Nick Jonas, dejó en claro que la alfombra roja o cualquier calle que ella pise puede convertirse en la mejor pasarela donde dejar su huella.
Todo comenzó con la avant-première mundial del film celebrado en el TCL Chinese Theatre, en Hollywood, cuando Priyanka –que interpreta a una pirata llamada Ercell “Bloody Mary” Bodden– hizo su aparición con una coraza de cuero, que también luce en la película, hecha a mano por artesanos australianos durante tres meses. Para el estreno, le sumó una falda de alta costura de los diseñadores neoyorquinos Who Decides War.
Claro que también hubo espacio para equipos más urbanos, aunque siempre con detalles especiales. Además, Chopra se protegió del frío con llamativos abrigos de piel. Con cada look para la promoción de The Bluff, la actriz buscó una extensión visual de la narrativa pirata de la película.
BIENVENIDO A LA FAMILIA
El célebre DJ y productor francés David Guetta, de 58 años, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: se convirtió en padre por cuarta vez. Su familia se amplió con el nacimiento de un nuevo hijo, algo que mantuvieron junto a su pareja, la modelo Jessica Ledon (34), en total discreción hasta el anuncio oficial.
A través de un mensaje cargado de ternura en redes sociales, Guetta reveló la llegada de Skyler. El DJ describió este nacimiento como “el secreto más hermoso que hemos guardado”, acompañado de imágenes del embarazo y el tierno ambiente familiar que rodea este nuevo capítulo.
Junto a Jessica (están juntos desde 2015), David ya tenía a Cyan, de casi 2 años; y a Tim Elvis (22) y Angie (18), de su matrimonio anterior con Cathy Lobé.
