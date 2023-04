Going Electric: Timothée Chalamet protagonizará y cantará en la película biográfica de Bob Dylan

escuchar

Una vez más, la vida de Bob Dylan -o al menos, un fragmento de la misma- llegará a la pantalla grande, esta vez de la mano de James Mangold, encargado de la dirección de films como Inocencia Interrumpida y Logan. Aunque la confirmación de la nueva biopic fue noticia en el 2020, recién tres años después trascendieron más detalles de la misma y, en las últimas horas, fue el mismo director quien anunció que Timothée Chalamet no solo se pondrá en los zapatos del icónico músico sino que también cantará todas las piezas musicales de la obra.

En agosto comenzarán las grabaciones de la biopic de Bob Dylan

Días atrás, en el marco de la Star Wars Celebration que tuvo lugar en Londres, James Mangold se detuvo a dar una nota al medio estadounidense Colider y, además de anunciar que se encargará de la dirección de la próxima trilogía de la franquicia creada por George Lucas, se refirió a la película que seguirá los inicios musicales de Bob Dylan.

“Es un momento increíble en la cultura estadounidense: la historia de un joven Bob Dylan de 19 años que llega a Nueva York con dos dólares en el bolsillo y se convierte en una sensación mundial en tres años”, expresó, sobre el film que se titula Going Electric.

En ese sentido, sumó: “Primero al ser incluido en una familia de música folclórica en Nueva York y, por supuesto, superándolo en cierto punto cuando su estrella se eleva más allá de lo creíble”.

Timothée Chalamet junto a Steve Carrell en Beautiful Boy: siempre serás mi hijo Archivo

Cuando la película fue anunciada en el 2020, explicaron que iba a centrarse en su transición a la guitarra eléctrica, cambio que en su momento generó gran controversia, y cómo esto lo ayudó a convertirse en una leyenda de la música folk.

Al ser cuestionado sobre si Timothée Chalamet se encargará de cantar o si se convocará a otros músicos para recrear la voz única del autor de “Hurricane”, Mangold aseguró que el actor de 27 años será el responsable de interpretar todas las piezas musicales. Asimismo, anunció que las grabaciones del largometraje comenzarán en agosto del 2023.

Timothée Chalamet hizo otro rol musical en Wonka, que llegará a la pantalla grande en diciembre del 2023 Splash News/The Grosby Group

En cuanto al protagonista, quien ya demostró sus destacadas habilidades actorales en grandes películas como Mujercitas, Dune, Bones and all, Call me by your name y Beautiful Boy, no será su primer round al momento de realizar un rol musical. A lo largo de los últimos años, se preparó para dar vida al extravagante Willie Wonka en Wonka, el musical dirigido por Paul King que mostrará el origen del chocolatero y su primer encuentro con los míticos Oompa-Loompas, la cual llegará a la pantalla grande en diciembre de este mismo año.

Sobre su participación en Going Electric y cuando todavía no se sabía si seguía en marcha o no, Chalamet dijo a Variety: “No he dejado de prepararme, que ha sido uno de los mayores regalos para mí. Ha sido una experiencia maravillosa poder sumergirnos en ese mundo, lo logremos o no. Pero sin revelar nada, porque no quiero ganarle a nadie y, obviamente, las cosas tienen que arreglarse oficialmente, los vientos que soplan lo hacen en una dirección muy positiva”.

LA NACION