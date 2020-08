Diego Lozano y su arte de hacer cantar a la niñez

Diego Lozano, nominado a los Premios Gardel por su álbum Música en el aire

Suenan las voces de Raly Barrionuevo, Axel, Daniel Drexler, Antonio Birabent y Natalia Ciciuffo, entre otros. ¿Qué tienen en común? Que todos cantan temas de Música en el aire, un disco de canciones compuestas por Diego Lozano, nominado a los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Infantil.

Lozano se había concentrado hasta ahora en la composición de música para obras de teatro, especialmente de teatro para chicos. Desde su primera partitura escénica en 1996 para ¡Guau!, una obra de María Inés Falconi con dirección de Carlos de Urquiza, le puso su música a unas 130 obras a lo largo de ese cuarto de siglo de trayectoria que celebra este año. Entre otras, a Maléfica, de Héctor Presa, con La Galera Encantada. O a El gato y su selva, una puesta en escena de Mariano Dossena que se estrenó (y bajó) el fin de semana previo a la cuarentena.

"Me llevó mucho tiempo disociarme de lo teatral para hablar desde un disco, no en código de teatro", dice Lozano sobre su primera grabación propia, en conversación telefónica desde Traslasierra, donde reside y compone desde hace siete años. "Siempre mis canciones para el teatro tuvieron mi estilo y cuando escribí las letras siempre decía solapadamente lo que quería decir, desde el contexto de cada espectáculo. Pero este primer disco me llevó todo ese tiempo, cuatro años en total, porque tenía que encontrarme en este nuevo rol."

Como no se sentía intérprete para cantar sus propios temas, salió a convocar un elenco musical para la grabación, casi como si fuese una puesta en escena de la música: "Busqué un protagonista para cada canción, como si fuese una obra de teatro, para que le ponga la voz. Son artistas que admiro, voces que me gustan y que sentía que empatizaban perfecto. Cuando llegó la voz grabada y la incorporé a la música era como si ya se conocíeran de siempre, las canciones con esas voces". A los ya nombrados se sumaron Silvana Sosto, Laura Ros, Vanesa Aguirre Cardona, Laura González, Aguamarina y Matías Conde.

El resultado es una grabación que elude la infantilización tanto en la música como en las letras. Ninguno de los intérpretes parece haber sentido la necesidad de impostar una actitud vocal distinta a la de su identidad musical para cantarle a los chicos. Lozano cita la frase atribuida unas veces a Hugo Midón y otras a Ariel Bufano, que "no hay rosas para adultos y rosas para niños, hay rosas."

"Cada uno interpreta su tema desde lo que es", dice Lozano. "Yo no quería, por ejemplo, que Antonio Birabent se pusiera en un personaje, la canción que canta es una de las que uno menos podría identificar como de un disco para chicos. Pero ahí le estoy contando a los chicos que todos tenemos distintas realidades, pero que en el fondo somos iguales. Y ellos lo saben escuchar y entender." El tema trata de distintos Juanes, uno va por la ciudad de la mano de su madre a la escuela, otro vende sombreros en un puesto callejero, otro más busca un destino distinto del que le quieren asignar los padres... todos quieren ser "cómplices del cielo, soñando la tierra que quieren habitar".

Lozano no encontró intérprete sólo para un tema y terminó cantándolo él. La experiencia le dio ánimo para ponerle cuerpo y voz a todas las canciones de su segundo disco, Les Niñes, que prevé terminar de grabar en un mes. Reúne allí temas de las obras de teatro que musicalizó. Desde un tema de aquella primera experiencia de 1996, hasta alguno de los que compuso para una obra de Lucrecia Pinto que no llegó a estrenarse este año por la pandemia.

Musica en el aire, de Diego Lozano

El primer disco, en tanto, parece recorrer el camino inverso, de la grabación al escenario. Un productor le propuso a Lozano hilvanar los temas de Música en el aire para armar una obra teatral para la próxima temporada.

Lozano comparte la nominación para el Premio Gardel con dos músicas interpretadas en vivo para obras de teatro: la que compuso Axel Krygier para El hombre que perdió su sombra, que hizo temporada en el Teatro Cervantes, y la de Carlos Gianni y Hugo Midón, con arreglos de Julián Midón, para la puesta en escena de Huesito Caracú de Emiliano Dionisi. Los otros discos nominados son Risas del Rock, de Magdalena Fleitas, Hoy no vino la niñera, de Los Raviolis, Corazón de Crianza del trío Pim Pau, así como dos grabaciones originadas en programas televisivos, Así soy yo, el primero de los tres álbumes de Disney Bia, y A cantar, bailar y jugar, de Panam y Circo. La entrega de los premios otorgados por Capif se transmitirá a mediados de septiembre por TNT y Radio Nacional.