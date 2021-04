“Dios así lo quiso”, la canción que Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra grabaron juntos, ya tiene su video

Dos potencias se saludan. Ricardo Montaner grabó una canción, se la hizo escuchar a Juan Luis Guerra y terminaron juntos poniendo la voz en esta pieza de amor llamada “Dios así lo quiso”. No hay más misterio que ese, una colaboración que se da por primera vez, a pesar de las extensas carreras de cada uno de estos referentes de la música romántica latina.

Y este viernes llegó a las redes el video de “Dios así lo quiso”. Y allí mismo Montaner contó la trastienda de este encuentro. “‘Dios así lo quiso’ la hicimos en el estudio, estábamos reunidos los hermanos David y Jonathan Julca, Camilo Echeverri, Yasmil Marrufo y yo. Y empezó a surgir algo que no tenía ni un porqué, ni la teníamos muy clara de lo que estábamos buscando. Sabíamos que lo que yo quería era una canción de amor de pareja siguiendo los fundamentos de este álbum dedicado al amor, del sentimiento profundo que una persona puede tener por su pareja. ‘Dios así lo quiso’ es una canción de amor que, con el correr del tiempo, fue tomando esta cadencia como de cumbia que me llevaba si o si al Caribe. Una vez que le monté la voz todos me decían: esta canción a dúo con Juan Luis sería espectacular”.

Hasta del encuentro hizo una argumentación Ricardo: “¿Por qué Juan Luis? Primero, porque soy un fan de toda la música de Juan Luis. Lo conozco de hace mucho y es un hermano que mi familia y yo queremos mucho. Por otro lado, él ha hecho una espectacular carrera y su legado musical va a ser eterno. Siempre, siempre, la gente me ha comentado: ‘¿Para cuándo una canción con Juan Luis?’. Yo lo recibía como un ¿quién sabe, cuándo podrá ser? o lo recibía como ‘¡algún día tendré una canción apropiada para hacer con él!’. Pero cuando le monté la voz a esta canción me tomé el atrevimiento de escribirle, le mostré el tema y le dije que soñaba con poder hacerla con él. Juan Luis no me dejó terminar, literalmente, no me dejó terminar. Me dijo que estaba encantado con la canción y por supuesto me dijo que sí. De ahí en adelante todo transcurrió de maravilla, hasta que Juan Luis montó voces, me la envió e hicimos esta edición de los dos. En tiempo de pandemia fue imposible juntarnos. Pero creo que el resultado es más que obvio. Es una hermosísima canción de amor que espero toque el corazón a todo el mundo”.

Juan Luis Guerra también lo promocionó en sus redes.

