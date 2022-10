Divididos regresa a los estadios con un show en Vélez: cuándo salen a la venta las entradas

escuchar

Divididos vuelve a Vélez. A casi tres décadas de la presentación de su disco La era de la boludez en el mítico estadio José Amalfitani, en 1994, la banda anunció una nueva cita con su público en un gran escenario.

El concierto será el 13 de mayo de 2023 y las entradas saldrán a la venta por Ticketek el próximo 20 de octubre. Con este regreso, el trío de Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella celebrará sus 35 años en la música.

“No fue muy pensado, salió medio rápido y fuimos detrás. No estaba en nuestros planes cuatro meses atrás. De pronto cayó. Es medio vertiginoso, todavía no caímos que estamos haciendo esto que vamos a hacer”, expresó Mollo en conferencia de prensa en relación al anuncio del show.

La formación compartió la noticia con sus fans en las redes sociales y habló de ello en una cálida reunión de prensa que sirvió para repasar sus inicios, sus recuerdos imborrables y los shows que supusieron un hito en su trayectoria.

Los autores de clásicos del rock nacional como “Qué ves”, “El 38″ o “Spaguetti del rock” se muestran dispuestos a volver a dar batalla en Vélez dejando atrás la no tan feliz última experiencia en vivo en aquel estadio por los problemas de sonido y organización que opacaron la presentación. Tras ello, la banda decidió no dar shows en grandes escenarios, aunque con su regreso en el mes de mayo se permitirá una excepción.

“Quedó una impresión extraña de los espacios tan grandes”, expresó Mollo. “Una de las fantasías era que no podíamos tocar en lugares grandes porque después no íbamos a poder tocar en lugares chicos, pero nosotros vamos a seguir tocando todo el tiempo porque es una comunión lo que pasa. Y la gente no se cansa de venir a escuchar las mismas canciones, porque no se trata de las canciones, sino de la energía”.

Los músicos también adelantaron que se encuentran trabajando en nuevos temas, lo cual ha sido celebrado enérgicamente por su tribu en la web. El nuevo material será posiblemente la semilla de un futuro trabajo discográfico que podría ver la luz el año que viene.

“Las nuevas canciones que estamos haciendo son las melodías que van apareciendo. No hay una búsqueda de un nuevo sonido, porque creo que encontramos una forma de hacer música que nos identifica. A veces cuesta reconocerse en los sonidos y a veces uno se da cuenta de que eso es uno y solo resta transitarlo. La música que hacemos somos nosotros”, agregó el ex Sumo.

En el intercambio con los periodistas, Ricardo Mollo destacó el fuerte lazo que une a “la aplanadora del rock” con su público. “Vamos a seguir tocando todo el tiempo porque es una comunión lo que pasa para mí. Venir acá, a tocar, es un aire fresco para todos, para los que estamos arriba y para los que estamos abajo”, apuntó. Y explicó que, en lo personal, la música ejerce en su vida una acción terapéutica. “Desde muy chiquito, la música me ha curado en cierta forma. Fue mi bálsamo desde muy chico, porque fue medio la alternativa que yo necesitaba a lo que quizás la sociedad me planteaba en su momento. Los shows son un espacio de alegría y felicidad. Y eso que me pasaba cuando era chico, le pasa también a un montón de pibes que nos siguen por todo el país. Hay algo de energía ahí, ése es el punto”, remarcó.

Catriel Ciavarella reivindicó la vitalidad del rock. “En cierta forma lo que hacemos, esta música tocada de una manera muy sanguínea y genuina, con pocos aderezos, diría, no más que tres personas que tocan sus instrumentos, quizá sea una forma de reivindicar un hacer. Porque para mí esto que sucede en vivo con un grupo de rock es irreemplazable”, dijo.

Arnedo compartió que a la banda “le gusta tocar de toda la vida”, y mencionó: “Hay que tener en cuenta que nosotros no fuimos al colegio del rock, no había dónde aprender esto, esto nos pasó porque se nos ocurrió andá a saber qué cosa. Habrá sido el contacto con los sonidos, la música eléctrica, la cultura del rock, que es tan amplia. Eso de juntarnos en una piecita a tocar sonidos eléctricos, con la idea de hacer una canción, era como volver a casa pensando que estabas haciendo algo que estaba muy bien. Aunque en casa por ahí no lo veían así. No fue fácil. Pero cuando conseguimos entender que con esos otros pares con los que te juntabas, les pasaba lo mismo, atravesábamos una puerta y nos sentábamos tocar, que era lo que nos gustaba hacer. Ahí encontramos una identidad, que al mismo tiempo nos hacía mirar hacia afuera y ver cómo lo hacían otros. El contacto con la música del rock británico y la afroamericana, el blues y todo eso. Y, queriendo imitarlos, descubrimos nuestras propias cosas”.

