Ante más de 100.000 personas: la sorpresa que dio Sabrina Carpenter a sus fans en el festival Coachella

El viernes por la noche Sabrina Carpenter estaba cerrando la cuarta jornada del Festival Coachella 2026 cuando, de pronto, sonaron los primeros acordes de “Vogue” y, para sorpresa de los fanáticos, Madonna se abrió paso en el mítico escenario de Indio, en California. “Strike the pose”, bastó que la diva entonara en el micrófono para que el público la celebrara con una bestial ovación. Esta aparición marcó el regreso de Madonna al mismo escenario en el que hace dos décadas presentó Confessions on a Dance Floor Part I, pocos días después de que anunciara en su cuenta de Instagram que el próximo 3 de julio publicará Confessions II, su nuevo disco.

Madonna presentó en Coachella su nuevo disco que estará disponible en julio próximo Captura

Tras cantar apenas unas estrofas de “Vogue”, la artista interpretó un extracto de la primera entrega de Confessions a capela y en colaboración con Carpenter. “Estoy muy emocionada de estar acá con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí”, reveló Madonna ante las más de 100.000 personas que asistieron al Empire Polo Club de Indio.

Divas del pop, Madonna y Sabrina Carpenter cantaron juntas en el Coachella 2026 Captura

Además, Madonna aprovechó la exposición para expresar su postura, de forma implícita, respecto a la guerra y las intervenciones militares de Estados Unidos. Con lo que podría leerse como un guiño indirecto a las políticas antitrumpistas, Madonna realizó un comentario sobre astrología y recomendó al público evitar conflictos y sumergirse en la paz. “La otra cosa que tenemos que hacer es evitar la confrontación porque Aries está dominado por Marte que es el planeta de la guerra. Así que para lo que queda de mes, vamos a intentar llevarnos bien. Intentemos estar juntos, evitar el desacuerdo. La música une a la gente. Es el lugar en el que la gente deja sus diferencias a un lado y lo pasa bien. Y a mí me encanta ser parte de esta experiencia sanadora”.

La reina del pop destacó a Carpenter por la deferencia del momento compartido y además se mostró simpática y le agradeció por “haberle dado la oportunidad de cantar al lado de alguien más baja que ella”. Para despedirse, las dos artistas interpretaron el clásico hit de la reina del pop “Like a Prayer”.

La última vez que la cantante de 67 años había estado en un escenario de Coachella fue en 2015, como invitada durante el show de Drake, que se volvió tendencia en redes sociales.

El nuevo material de Madonna

Esta semana, tras ser enviada anticipadamente a DJs y discotecas seleccionadas, Madonna lanzó “I Feel So Free” de su próximo álbum Confessions II. Producida por ella y Stuart Price, la canción es la primera muestra del nuevo material.

Tras siete años sin publicar un nuevo disco, el esperado nuevo álbum de Madonna se lanzará el 3 de julio a través de Warner Records. El nuevo álbum se presenta como la continuación de su icónica contraparte Confessions on a Dance Floor, publicado en 2005.

Los artistas destacados en Coachella 2026

En la edición de este año, las entradas para las seis fechas, que rondaban entre US$549 y US$1199, se agotaron al poco tiempo de salir. Con siete escenarios distribuidos en todo el predio, se llevan a cabo más de 100 shows en un mismo fin de semana. Los headliners elegidos en esta ocasión fueron Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, acompañados por otros reconocidos artistas como The Strokes, Addison Rae, Morat y David Guetta.

Justin Bieber se presentará el 19 de abril en el escenario de Coachella como acto principal (Instagram/@lilbieber)

Uno de los shows que más dio qué hablar fue el de Justin Bieber, que se presentó el pasado domingo a la madrugada y volverá a hacerlo este 19 de abril. La razón fue que, a diferencia de otros artistas con grandes escenografías, el canadiense apareció con un look simple y su show consistió en buscar videos de sí mismo cuando era pequeño. Además, apuntó a la nostalgia de sus fanáticos al tocar algunos de sus primeros temas, como “Beauty and the Beat”, “Baby” y “Never Say Never”. Los términos “Justin Coachella” tuvieron un aumento de 250% en las búsquedas del último mes, según Google Trends.