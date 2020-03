Dos caras del mismo México: Los Tigres del Norte cantan a Vicente Fernández

Los Tigres del Norte: un grupo legendario rinde tributo a un solista legendario

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 14:34

Desde hace algunas semanas el mundo se divide entre los países en cuarentena y los de "vida normal". Pero ni siquiera los que más resistencia demuestran a tomar medidas tienen el brazo tan fuerte como para que el brote de la pandemia de coronavirus no lo doblegue.

Este jueves el gobierno mexicano instruyó a sus funcionarios para que se suspendan todas las actividades que no sean esenciales y convoquen a la concentración de público. Los que no tuvieron la suerte de ver a grupos como Los Tigres del Norte en su actual gira mexicana, en conciertos como los multitudinarios que dieron a principios de este mes en el Auditorio Nacional de México, tendrán que conformarse con la música online de este grupo "norteño" por excelencia y con algunas novedades, que no son pocas.

Una de ellas es el disco Y su palabra es la ley... Homenaje a Vicente Fernández, d onde el grupo se aproxima al género mariachi y manifiesta su admiración por uno de sus próceres vivos: Vicente Fernández, el "Charro de Huentitán".

"Nuestras carreras son muy parejas en cuestión de tiempo, porque comenzamos más o menos en la misma época para los sectores populares de México y para los de otros países que les gusta la música mexicana. Por eso cuando nos propusieron el proyecto dijimos que sí", señalaron los integrantes del grupo, semanas atrás.

El disco cuenta con 15 canciones e incluyen varios de los grandes éxitos de Fernández, aunque también otros temas que son a modo de homenaje. Como anticipo se publicaron tres: "Consentido de Dios", primer corte y único tema inédito del álbum. Se trata de un corrido escrito especialmente para Vicente Fernández que toma la estética sonora del Mariachi. Luego lanzaron "Mujeres divinas" y, finalmente, "La ley del Monte".

Es cierto que se pueden encontrar muchas conexiones en las carreras del mariachi y de los embajadores de los corridos: Don Vicente tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y Los Tigres del Norte, sin bien nacieron como un grupo sin nombre en Baja California (México), recién cuando los hermanos Hernández se establecieron en la otra California adquirieron la identidad que hoy tienen y dieron sus primeros pasos a la fama.

Sin embargo, la trayectoria de Vicente Fernández fue mucho más mainstream dentro de México y puertas afuera de su país; en cambio, la de Los Tigres del Norte fue el resultado de una producción cultural desde la diáspora. Fernández, con 80 años recién cumplidos, es una figura irreemplazable de la canción popular mexicana, desde principios de los sesenta que, incluso, ha dejado herencia en su hijo menor, Alejandro, también muy popular, y más recientemente en su nieto Alex. (Los tres juntos cantaron en la última entrega de premios Latin Grammy).

Vicente Fernández (en el centro) junto a su nieto Alex y a su hijo Alejandro

Tanto Fernández como el grupo norteño cantaron temas románticos, pero Los Tigres del Norte se han hecho más famosos, incluso fuera de los Estados Unidos y México, por sus narco corridos; esas canciones que, incluso algunas prohibidas, fueron denunciadas por hacer apología del narcotráfico y de sus más famosos personajes. "Muerte anunciada" (la que refiere a Pablo Escobar, "Reina del Sur" y "El Jefe de jefes" fueron algunas de las más conocidas.

Los Tigres del Norte cumplieron 40 años de carrera en 2018. Siempre uniformados y con sombreros vaqueros, con un bajo, un acordeón, una batería y dos bajosextos, durante esas cuatro décadas los hermanos Hernández vendieron más de 32 millones de discos, cuentan con 12 nominaciones a los premios Grammy, participaron en 14 películas y son, a través de su propia fundación radicada en California, difusores de la historia y la cultura mexicanas.

Como ha pasado también en la Argentina (cuando los músicos del rock reverenciaron a Palito Ortega, por ejemplo) hay caminos paralelos pero disociados que finalmente se juntan y terminan en un mismo mosaico cultural, cada uno con sus matices.

Vale señalar que en este proceso también mucho tienen que ver los signos de cada época. Hay una reconversión de pensamiento muy propia de la segunda década del siglo XXI que se extiende a esta tercera que comenzamos a vivir. También para esto sirve el ejemplo de otras de las canciones que Los Tigres del Norte acopiaron para su repertorio. Se llama "Era diferente", fue publicada en 2014 y hace referencia a la discriminación que experimenta la comunidad LGBT.