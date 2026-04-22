Rina, la hermana de Dua Lipa que brilla en las redes: de su visita a Buenos Aires a su pasión por la actuación y la moda

A los 30 años, Dua Lipa es una de las cantantes más exitosas de su generación. Su último disco, Radical Optimism, se reprodujo en loop y la llevó a recorrer el mundo con su gira, presentándose en vivo en más de 30 ciudades diferentes. Además, está felizmente comprometida con el actor Callum Turner. Pero su carrera no fue construida en soledad, sino que a su lado, incondicionalmente, siempre estuvieron sus padres, Anesa y Dukagjin, y sus dos hermanos, Rina y Gjin. Mientras el menor de los tres mantiene un bajo perfil, la del medio se formó como bailarina, se abrió paso en el mundo de la moda y la actuación y hoy es una cara más que conocida en las redes sociales.

Familia completa: Dua Lipa junto a sus padres Anesa y Dukagjin y sus dos hermanos, Gjin y Rina (Foto: Instagram @rinalipa)

Rina Lipa nació en Londres el 14 de mayo de 2001 y pasó parte de su infancia en Pristina, Kosovo. Nacida en el seno de una familia de artistas, desde una temprana edad encontró su lugar en el mundo de la danza. “Durante muchísimo tiempo, cuando era pequeña, siempre hablaba de ‘Rina Ballerina’. Era mi obsesión. Todo giraba en torno al ballet, a las actuaciones y al baile; era una niña dramática e hiperactiva. Fue una parte muy importante de mi infancia”, expresó en diálogo con la revista Wonderland.

Rina Lipa tiene 24 años, es bailarina, actriz y modelo (Foto: Instagram @rinalipa)

Entre sus participaciones en competencias de danza, su carrera fue girando hacia el lado de la actuación. Se graduó en Artes Dramáticas y Teatrales en Goldsmiths, Universidad de Londres, y en febrero de este año estrenó Weight of Ribbons, un cortometraje que escribió y protagonizó y en el que justamente interpretó a una bailarina. Su trayectoria también incluye los cortos Midpoint y Eye Drop y el largometraje A Gangster’s Life. Además, en 2014 recibió el premio Jack Petchey, que reconoce a los jóvenes de entre 11 y 25 años de Londres y Essex por sus sobresalientes desempeños.

La joven es fanática de la moda; acumula 950 mil seguidores en Instagram y trabaja con marcas como Miu Miu y Versace (Foto: Instagram @rinalipa)

Si bien a los 24 años Rina sigue en la búsqueda de consolidarse como actriz, encontró en la moda un espacio en el que se siente cómoda y a gusto. En 2021 debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán con diseños de la colección de otoño de GCDS de Giuliano Calza. Además de realizar diversas publicidades, trabaja con marcas como Miu Miu, Versace y Calvin Klein. Sus looks empezaron a hacerse notar y de a poco comenzó a establecerse dentro de las redes sociales. Actualmente, acumula 950 mil seguidores en Instagram.

Rina acompañó a su hermana a Buenos Aires en 2025 durante sus conciertos (Foto: Instagram @dualipa)

Rina y Dua Lipa son extremadamente cercanas y lo demuestran. De hecho, en una entrevista con British Vogue, la joven actriz describió a su hermana como “mayor maestra”. Desde siempre la acompañó en sus proyectos y giras. De hecho, en noviembre del año pasado estuvo con ella en Buenos Aires durante sus conciertos. Juntas se introdujeron en las obras del Malba y lucieron las camisetas de la selección argentina en La Bombonera.