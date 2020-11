Dua Lipa y Miley Cyrus lanzan "Prisoner", un videoclip que las lleva al límite

Miley Cyrus y Dua Lipa, juntas en un original video clip.

Miley Cyrus y Dua Lipa son las protagonistas de un video sexual y explosivo. La cantante estadounidense y la británica se unieron en una nueva colaboración: "Prisoner". El video que fue presentado este viernes 20 de noviembre, muestra un viaje en autobús salvaje, sangre y arañas, y un grupo de amigas

"Sigues haciendo que sea más difícil quedarse / Pero todavía no puedo huir / Tengo que saber por qué no puedes, ¿por qué no puedes dejarme ir?", dice el nuevo material de las reconocidas cantantes. Esta nueva colaboración aparecerá en el próximo proyecto de la ex protagonista de Hannah Montana.

Ver a Dua Lipa y a Miley Cyrus juntas generó miles de comentarios en las redes sociales. Sus fanáticos tomaron como himno este nuevo sencillo, que en un puñado de minutos ya cosecha más de 4 millones visualizaciones.