Miley Cyrus: de su primer amor, el matrimonio que fracasó y su libertad sexual hasta el compromiso con Maxx Morando

El mes pasado, en la avant première de Avatar: fuego y cenizas, Miley Cyrus (33) lució un anillo de oro y diamantes en su mano izquierda que enseguida despertó rumores de compromiso con el músico Maxx Morando (27), con quien lleva cuatro años en pareja.

Miley Cyrus y Maxx Morando en la avant première de Avatar: fuego y cenizas, donde la cantante mostró por primera vez su anillo de compromiso REX Features/Shutterstock /The G

El anillo es una pieza personalizada de Jacquie Aiche, con un diamante principal incrustado en una banda ancha de oro amarillo de 14 quilates Matt Baron/BEI/Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G

Luego del furor que se generó en las redes sociales, la cantante confirmó la noticia a la revista People, y en diálogo con Good Morning America aseguró que su novio la sorprendió al arrodillarse frente a ella durante un reciente viaje por Asia. Aunque todavía no aclaró si ya está planificando su paso por el altar, no es la primera vez que la estrella surgida de la factoría Disney se prepara para dar el “sí, quiero”. A continuación, un repaso por el historial amoroso de Miley Cyrus, desde sus días como Hannah Montana hasta la actualidad.

Nick Jonas (2006-2007)

El mismo año que descubrió la fama como Hannah Montana, Miley Cyrus conoció a su primer amor. Fue específicamente el 11 de junio de 2006, en un evento benéfico, tal como ella reveló tiempo después en su autobiografía de 2009, Miles to Go.

“Nos pusimos de novio el día que nos conocimos. Él estaba deseando conocerme y me dijo: ‘Me parecés linda y me gustás mucho’. Y yo le dije: ‘¡Dios mío, me gustás muchísimo!’”, le contó a la revista Seventeen en 2008. Pero, como jóvenes estrellas de Disney que apenas pisaban sus primeros años de adolescencia, nunca hicieron público su romance.

Miley Cyrus y Nick Jonas se enamoraron el día en el que se conocieron. Ambos eran muy jóvenes y mantuvieron su relación en secreto Mathew Imaging - FilmMagic

“Nick y yo estábamos enamorados. Durante dos años, él estuvo prácticamente a mi lado las 24 horas del día. Pero era muy difícil ocultárselo a la gente. Discutíamos mucho, y la verdad es que no era nada divertido”, aseguró la actriz y cantante, que entre octubre de 2007 y enero de 2008 albergó a los Jonas Brothers como teloneros de su exitosa gira Best of Both Worlds.

Cuando la banda de hermanos despegó y estaba lista para emprender su propio tour, Nick terminó su relación con Miley, aparentemente antes de uno de los shows de la cantante. “Al principio, lloré a mares durante un mes entero. Estaba destrozada. Entré en un estado de ánimo extraño y me teñí el pelo de negro”, recordó Cyrus.

Su romance adolescente fue tan intenso que, incluso años después de haber terminado, se siguieron dedicando canciones Kevin Mazur - WireImage

A través de la música, e incluso a pesar del paso del tiempo, ambos hicieron catarsis y mea culpa sobre su breve e intenso amor adolescente (que reconectaron por un momento en 2009) con temas como “7 things” (en cuyo videoclip ella tacha la cara de él en una foto), “Sorry”, “Take me along”, “Before The Storm” y “Wedding Bells” (que Nick escribió sobre el compromiso de su ex con Liam Hemsworth).

Justin Gaston (2008-2009)

Se conocieron a través del padre de la artista, Billy Ray Cyrus, quien presentó una temporada del concurso de canto Nashville Star, en el cual Gaston era participante. El modelo y cantante, además, interpretó al interés amoroso de Taylor Swift en su videoclip “Love Story”.

Miley Cyrus y Justin Gaston en un evento en noviembre de 2008 en Nashville, Tennessee Rick Diamond - WireImage

Aunque Miley estaba contenta por su relación, la diferencia de edad entre ambos -ella tenía 16 y él 20- fue tema de debate. “No siento que esté haciendo nada malo y estoy lista para que la gente lo acepte”, dijo a la revista Glamour en 2009.

“No he sido tan feliz en años... Trabajando tan duro, mudándome de Nashville a Los Ángeles, pasando por una ruptura difícil. Por fin soy feliz de nuevo, y creo que eso se refleja en mi música y mi trabajo. Así que, sinceramente, no siento que haya nada que ocultar. Y lo quiero tanto que me da igual”, sentenció Cyrus.

La diferencia de edad de la pareja generó controversia, dado que Cyrus era menor de edad y su novio tenía 20 años Jean Baptiste Lacroix - WireImage

La última vez que se los vio juntos fue en junio de 2009, en una fiesta de despedida de Hannah Montana en Los Ángeles. Días después, una fuente dijo a People que la pareja rompió antes de que la actriz viajara a Georgia para filmar la película The Last Song.

Liam Hemsworth (2009-2019)

El amor en la ficción traspasó la pantalla y los jóvenes actores se convirtieron en pareja en la vida real. Pocos días después de finalizar el rodaje de The Last Song, basada en el libro de Nicholas Sparks, Cyrus y Hemsworth fueron vistos besándose en el aeropuerto de Nashville. Su debut oficial como pareja fue en una alfombra roja, en marzo de 2010.

“No soy una persona muy cariñosa. No soy sentimental. Liam fue la primera persona que me hizo querer tener una relación seria”, dijo ella a People un año después.

Tuvieron una relación intermitente con varios rumores de ruptura, de infidelidad y de desacuerdos entre las prioridades de cada uno, hasta que en mayo de 2012 el actor australiano (hermano de Chris Hemsworth) le propuso casamiento. “Estoy muy feliz de estar comprometida y espero tener una vida plena con Liam”, declaró Cyrus a People.

A pesar de haber tenido una relación intermitente, con rumores de infidelidad de ambas partes, Liam Hemsworth le propuso matrimonio a Miley Cyrus en mayo de 2012. Ella tenía 19 años y él, 22

Sin embargo, en septiembre de 2013 anunciaron su ruptura, que coincidió con la polémica y explosiva presentación de la cantante en los MTV Video Music Awards y su etapa más rebelde y experimental -y de excesos-, donde buscaba desprenderse de la imagen de niña Disney. “No quiero volver a necesitar a alguien que te haga sentir que sin él no podés ser vos misma”, le dijo ella a Barbara Walters de ABC News tres meses después, y destacó que por fin sentía que podía ser feliz.

La actitud rebelde y desenfadada de Cyrus fue uno de los grandes puntos de choque de la pareja Agencias

Dos años después se reencontraron y retomaron su compromiso. Su relación continuó con idas y vueltas, y el 23 de diciembre de 2018 se casaron en una boda íntima, que celebraron en su casa de Tennessee. Según reveló la artista, la pérdida de su hogar de Malibú en los incendios de Woolsey menos de dos meses antes fue un factor determinante para dar el “sí, quiero”. “Lo que Liam y yo pasamos juntos nos cambió. Si no hubiéramos perdido Malibu, tal vez no hubiésemos estado listos para dar este paso”, aseguró sobre cómo la tragedia los unió. Ocho meses después se separaron y el australiano solicitó el divorcio, que se formalizó en 2020.

Todos se sorprendieron cuando finalmente concretó su boda, aunque el matrimonio duró apenas ocho meses The Grosby Group

Patrick Schwarzenegger (2014-2015)

Durante un impasse con Hemsworth, Miley Cyrus mantuvo un breve romance con el hijo de Arnold Schwarzenegger, conocido luego como uno de los protagonistas de la tercera temporada de la serie The White Lotus.

La primera vez que se los vio juntos fue durante una fiesta de Halloween en Los Ángeles, donde estaban acompañados por un grupo de amigos, y unas semanas después fueron captados besándose en un partido de fútbol americano de la Universidad del Sur de California, donde Schwarzenegger estudiaba Administración de Empresas.

Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger en un partido de fútbol americano universitario en Los Ángeles Charles Baus - Cal Sport Media/ZUMAPRESS.com

Sin embargo, en marzo aparecieron fotos del actor con otra mujer durante sus vacaciones en México, que parecieron resquebrajar la relación. Si bien él aclaró rápidamente que se trataba de la novia de uno de sus mejores amigos, una fuente señaló a People que Miley estaba “avergonzada” por esas imágenes, a la vez que Patrick se sentía “devastado” porque “de verdad la quiere”.

Un mes después se confirmó su ruptura, remarcando que había sido amistosa y que ambos estaban en diferentes etapas de sus vidas. “Él está en la universidad y ella está centrada en su música y su carrera”.

“Era una persona muy buena y era divertido pasar el rato con ella”, dijo recientemente Arnold Schwarzenegger, el padre de Patrick, sobre Miley Cyrus Beverly News/Shutterstock

Un dato no menor es que, según se rumoreaba en esa época, la madre del actor, María Shriver, no aprobaba la relación y estaba preocupada por las “alocadas travesuras” de la cantante. Algo muy distinto a lo que recientemente reveló el propio Arnold Schwarzenegger durante una entrevista con Andy Cohen, cuando aseguró que Cyrus “era una persona muy buena y era divertido pasar el rato con ella”. Incluso, dijo que lamentaba que la relación con su hijo -que se casó el pasado 6 de septiembre con la modelo Abby Champion- no haya funcionado.

Stella Maxwell (2015)

Decidida a conocer gente y pasarla bien sin necesidad de etiquetar sus relaciones, la artista tuvo un romance fugaz con la modelo de Victoria’s Secret Stella Maxwell. Las presentó un amigo en común y se las vio por primera vez en público en junio de 2015, cuando salieron a tomar algo.

La actriz y cantante tuvo un breve amorío con la modelo de Victoria’s Secret Stella Maxwell @stellamaxwell

Aunque nunca confirmaron qué tipo de vínculo las unía, solían publicar fotos juntas en Instagram y fueron captadas a los besos en Hollywood. “Tengo 22 años, tengo citas, pero cambio de estilo cada dos semanas, y ni hablar de con quién estoy”, remarcó Cyrus en diálogo con la revista Elle de Reino Unido en septiembre de ese año a la hora de hablar de su situación sentimental. “Stella es genial, pero ni bien salís con alguien te etiquetan como si estuvieras en una relación y yo pienso: ‘No pueden asumir que todos con los que estoy cenando son una cita’”.

Una de las tantas fotos juntas que compartieron entonces a través de Instagram @stellamaxwell

En esa misma nota, la actriz y cantante señaló que era muy “abierta” respecto a su sexualidad, a la vez que se definió como “pansexual”, un término que entonces revolucionó a los medios.

Kaitlynn Carter (2019)

El 10 de agosto de 2019, horas antes de que Miley Cyrus confirmara su separación definitiva de Liam Hemsworth a través de un comunicado oficial (aunque, de hecho, ya estaban distanciados), la cantante fue fotografiada besando a la bloguera Kaitlynn Carter a bordo de un yate en las aguas de Lago di Como, en Italia.

“Es romántico, pero también una amistad. Ambas están pasando por momentos similares y están creando un vínculo”, dijo entonces una fuente a People, que señaló que Cyrus y Carter tenían amigos en común y se estaban divirtiendo.

Miley Cyrus y Kaitlyn Carter durante sus vacaciones en Italia, que marcaron un antes y un después en su relación de amistad Instagram

Así como la cantante se había separado de Liam Hemsworth, su nueva conquista había hecho lo propio con Brody Jenner (hijo de Caitlyn Jenner y Linda Thompson; hermano de Kendall y Kylie Jenner), con quien se había casado un año antes en Indonesia tras 5 años en pareja.

Lo de Miley y Kaitlynn fue intenso pero pasajero. Compartieron fiestas, eventos familiares, Cyrus se hizo un tatuaje que aludía a su viaje en Italia, contó con el apoyo de Carter durante su presentación en los MTV Video Music Awards y ninguna de las dos pretendió ocultar su amor ante las cámaras, pero en septiembre, cuando las cosas estaban tomando un tinte más serio, la ex chica Disney decidió poner punto final a su relación, que apenas duró dos meses.

Miley Cyrus y Kaitlyn Carter en uno de los tantos paseos románticos que los fotógrafos pudieron retratar GROSBY GROUP

“Me fui de vacaciones con una amiga y lo siguiente que supe fue que estaba perdidamente enamorada de ella. Al reflexionar sobre nuestra amistad de tres años, me di cuenta de que siempre me había sentido atraída por ella de una manera que no me pasaba con otros amigos, pero hasta ese viaje nunca se me había ocurrido pensarlo en un sentido romántico”, reveló Carter posteriormente, en un ensayo publicado en noviembre en la revista Elle, cuando Miley Cyrus ya estaba con una nueva pareja.

Cody Simpson (2019-2020)

La amistad que compartían desde hacía muchos años se transformó en algo más cuando, en octubre de 2019, los cantantes fueron vistos besándose en un supermercado de Los Ángeles.

Miley Cyrus y Cody Simpson, de amigos de la adolescencia a novios GROSBY GROUP

“Estamos muy contentos. Ella es creativa, le apasiona mucho lo que hace y en ese sentido me parezco mucho, por eso nos llevamos tan bien”, aseguró unos días más tarde el australiano a la hora de confirmar su romance, a la vez que remarcó que no fue algo “repentino” ni “loco” por la amistad que los unía. “Nos reencontramos en un espacio donde no estamos de fiesta sino trabajando muy duro y eso nos mantiene sanos y es bueno”, señaló entonces.

A lo largo de su relación se los vio muy cariñosos a través de las redes sociales, pasaron las fiestas de fin de año con la familia de Cyrus, se hicieron un tatuaje para inmortalizar su amor, grabaron canciones juntos e incluso convivieron durante la pandemia, hasta que en agosto de 2020 se confirmó su ruptura.

"Somos amigos desde hace diez años y seguiremos siéndolo", dijo Miley después de su separación

“Como todos a esta edad, estamos decidiendo quiénes queremos ser y qué hacer con nuestras vidas. Somos amigos desde hace diez años y seguiremos siéndolo”, dijo Cyrus.

Dos años más tarde, Simpson explicó: “Fue una decisión mutua, sabiendo que íbamos por caminos diferentes. Yo acababa de empezar a entrenar [natación] y sabía que tendría que volver a Australia para dedicarme a ello de forma profesional y responsable, y ella estaba a punto de lanzar su nuevo álbum. Estábamos en diferentes lugares pero tuvimos un año increíble juntos”.

Maxx Morando (2021-presente)

El primer indicio de su relación, que nadie captó en ese momento, fue en noviembre de 2021, cuando Cyrus compartió en su perfil de Instagram una serie de imágenes del desfile Love Parade de Gucci, celebrado en Los Ángeles, donde se la veía junto al músico Maxx Morando, baterista de la banda de rock Liily.

La primera vez que se vio a Miley Cyrus y Maxx Morando juntos fue en el desfile Love Parade de Gucci en noviembre de 2021

Más de un mes después, fans de Miley la filmaron bailando y cantando de la mano junto a Morando en el detrás de escena del especial de Año Nuevo que ella protagonizó para la NBC en Miami, lo que ofició como confirmación del noviazgo. La relación avanzó a paso firme, en abril de 2022 los paparazi los registraron besándose en una calle de West Hollywood y en mayo se los vio en Broadway cuando fueron a ver a Pamela Anderson en el musical Chicago.

A los besos, captados por los fotógrafos en una imagen que terminó de confirmar la relación Backgrid/The Grosby Group

“Nos pusieron en una cita a ciegas. Bueno, fue a ciegas para mí, no tanto para él. Pensé: ‘Lo peor que podría pasar es que me vaya’”, reveló la artista sobre cómo conoció a su pareja en diálogo con la versión británica de la revista Vogue, en julio de 2023. “Es muy parecido a mí. Simplemente no nos tomamos la vida demasiado en serio”, dijo a Harper’s Bazaar.

El amor los llevó a apostar por la convivencia, a trabajar juntos -él produjo algunas canciones de los dos últimos discos de Cyrus, Endless Summer Vacation (2023) y Something Beautiful (2025)- y a dar el gran paso de comprometerse, aunque Miley no es muy fanática de las etiquetas. De hecho, asegura que le da vergüenza hablar de Morando como su “prometido”.

La pareja suele mantener un bajo perfil, pero Morando siempre acompaña a la artista a eventos públicos, como la edición pasada de los premios Oscar John Shearer/97th Oscars - Getty Images North America

Lo que sí tiene en claro es que, sin ocultarse, quiere mantener su relación con el más bajo perfil posible. “Creo que también es cuestión de ser mayor y ser más protectora de lo que estoy dispuesta a compartir”, explicó al confirmar su compromiso, decidida a no repetir los errores del pasado.