Miley contó cómo fueron los meses después de separarse de Liam Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 11:09

Miley Cyrus y Liam Hemsworth vivieron todo intensamente: su relación, su crisis, su casamiento y su divorcio. La cantante y el actor ya no están más juntos, pero a pesar de haber tenido un vínculo así de intenso, la ex Hannah Montana asegura que "casi no lloró" cuando rompieron definitivamente.

En el talk show Skavlan, Miley reveló cuál fue su método para no hundirse en su propio drama. "He pasado por diferentes tipos de traumas y pérdidas en estos últimos años. Mi casa se incendió en Malibú y perdí todo; atravesé un divorcio recientemente, murió mi abuela, con quien era súper cercana. En algún sentido, no pasé demasiado tiempo llorando por todo esto y no fue porque fuera fría o estuviera tratando de evadir algo, fue solo porque no podía cambiar nada. Traté solo de seguir activa en las cosas que podía controlar, de otra manera empezás a sentir que estás atrapada", dijo. En su filosofía, "cuando una puerta se cierra, otra se abre". "Sané gracias a viajar y conocer a nuevas personas. Cuando perdés una persona, otra llega a tu vida", sumó.

Miley habló de cómo vivió el duelo luego de separarse de Liam 03:53

Video

Además explicó que gracias a esa actitud pudo seguir para adelante, aunque se sintió señalada justamente por eso. "Siento que existe un estigma de frialdad con una mujer que realmente sigue adelante", lanzó. De todos modos, sostuvo, sus sentimientos siguen cambiando de forma drástica todo el tiempo y especula que sus ex piensan que se ha vuelto menos emocional con el tiempo. Incluso, se animó a replantear el término "para siempre".

Hemsworth y Cyrus se separaron oficialmente a principios de 2020, a 8 meses de haberse casado. Desde entonces cada uno ha ido por diferentes caminos: él fue visto con una modelo y ella estuvo en pareja con Cody Simpson, de quien se separó luego de 10 meses de relación..

Conforme a los criterios de Más información