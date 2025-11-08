Dua Lipa sorprendió con un cover de Soda Stereo, que hizo vibrar el Monumental
En su primera noche en la Argentina, la cantante rindió homenaje a un clásico del rock nacional
El viernes por la noche, Dua Lipa brindó el primero de los dos recitales que dará en el Monumental. La artista nacida en Londres, hizo vibrar a miles de sus fans en el marco de una noche atravesada por grandes momentos y populares canciones. Sin embargo, hubo una decisión que sin lugar a dudas tomó por sorpresa total al público, y esa fue la inclusión de un verdadero himno del rock argentino.
En el marco del denominado Radical Optimism Tour, Dua Lipa se encuentra realizando presentaciones por todo el mundo e interpreta canciones de artistas locales en cada ciudad que visita para conectar con su público. Había mucha expectativa respecto de cuál sería el tema elegido en la Argentina y el misterio se debeló cuándo, anoche, la artista hizo sonar los primeros acordes del clásico más grande del repertorio de Soda Stereo: “De música ligera”.
“Si la conoces, canta conmigo” dijo Dua Lipa antes de entonar la reconocidísima letra del tema compuesto por Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Como era de esperar, todos los presentes estallaron de emoción y cantaron a viva voz “De música ligera”, junto a su ídola.
Desde 21.30 de la noche, la cantante hizo vibrar al Monumental con varias de sus piezas más conocidas, pasando por “Training Season”, “End Of An Era”, “Dance The Night”, “Don’t Start Now” y “Houdini, entre muchísimas tantas otras, en un show en el que ella desplegó su carisma arrollador. Este sábado por la noche será la segunda velada de Dua Lipa en la Argentina, antes de emprender su siguiente fecha con destino a Chile.
Su paseo por Buenos Aires
Desde que llegó al país hace pocos días, Dua Lipa aprovechó para ir a comer a dos restaurantes emblemáticos de Buenos Aires. Las comidas ocurrieron en dos barrios y dos registros: en Villa Crespo, ella degustó un recorrido por cortes nobles de carne Wagyu; y en Palermo, dentro de un jardín con plantas nativas, se dejó llevar por una carta íntegramente libre de gluten y materias primas certificadas.
En ambos casos comió tranquila, pidió en español y agradeció a los equipos de los salones. Sin embargo, en una de las visitas se ventiló su presencia y una estampida de fanáticos se acercó para sacarse fotos con su ella.
Según pudo saber LA NACION, el operativo en la parrilla Madre Rojas (Rojas 1600, Villa Crespo) empezó el miércoles temprano, el equipo de seguridad de la cantante de “Don’t Start Now” se presentó en el local, habló de una reserva de dos mesas para cuatro y luego blanqueó que era “para Dua Lipa”.
Ya en la cena, la familia aceptó el juego de la casa: escuchar el concepto y recorrer la carta. La mesa probó de todo: pickles, tortilla de papa, chinchulines, mollejas, cortes de vaquillona y Wagyu (una carne originaria de Japón, con grasa intramuscular, textura tierna y jugosa, y sabor dulce); además, espárragos con panceta Wagyu y mix de verdes. El servicio fluyó sin interrupciones.
La reserva en Las Flores (Gorriti 5870, Palermo) se hizo a las 10 del jueves para una “persona muy importante” y Lua, la encargada, eligió una mesa en el jardín, en un rincón, rodeada de plantas y arbustos altos y tupidos de especies nativas. A las 11.30 llegó un representante de seguridad —estadounidense, con español fluido—, inspeccionó el salón y el jardín, aprobó la mesa y pidió otra para el staff de custodios. A las 13 volvió con otro agente y a las 14 entraron primero la madre y la hermana, y luego Dua y su padre. El lugar estaba casi lleno.
¿Qué comieron? La cantante pidió ser atendida en español y avisó que tenía dos horas. En la apertura, espárragos y arvejas asadas, albóndigas de osobuco y un alcaucil al hierro; también pan sin gluten con manteca de miso, que repitieron.
De principales: milanesa de lomo para el padre, arroz vegano con hongos para la madre y trucha patagónica a las brasas con emulsión liviana, encurtido de uvas y milhojas de papa para Dua y su hermana. “Aunque no lo había pedido, les mandamos las papas fritas doble cocción. A los pocos minutos, pidieron una segunda porción de esas papas”, comentaron a este medio. Para beber, agua y limonada.
