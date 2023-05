Ed Sheeran: a pesar de ser absuelto en el juicio por plagio a Marvin Gaye, el músico dice sentirse “Increíblemente frustrado”

escuchar

El músico británico Ed Sheeran fue declarado inocente este jueves por un jurado de Manhattan en el juicio por plagio al tema de Marvin Gaye de 1973, “Let’s Get It On”, con su gran éxito ganador del Grammy editado en 2014, “Thinking Out Loud”. Luego de tres horas de deliberación, se determinó que el cantante “no copió indebidamente elementos compositivos o melodías” de la canción de Gaye, por lo que la acusación de la familia de Ed Townsend, coautor del tema, fue desestimada.

Ed Sheeran, satisfecho con el resultado John Minchillo - AP

A la salida de la corte, los medios aguardaban al artista, quien brindó una breve conferencia de prensa en la que declaró sentirse satisfecho, pero también “increíblemente frustrado”. Según sus palabras, “demandas infundadas” como la que él debió afrontar “no deberían llegar a los tribunales” porque limitan la “libertad creativa”.

Por otro lado, Sheeran añadió que su equipo de letrados pudo demostrar que los acordes de “Let’s Get It On” se habían empleado en otras canciones y añadió: “Se seguirán usando para hacer música mucho después de que todos nos hayamos ido”.

Ed Sheeran, este jueves, ingresando a la corte federal de Nueva York Stefan Jeremiah - FR171756 AP

Los abogados del británico también alegaron ante el jurado que “hay docenas, si no cientos, de canciones anteriores y posteriores” a la canción de Gaye, “que utilizan la misma progresión de acordes o una similar”. “Estos medleys son irrelevantes para cualquier tema del caso y serían engañosas [y] confundirían al jurado”, remarcaron. Asimismo, un musicólogo contratado por la defensa declaró en documentos judiciales que la secuencia de cuatro acordes efectivamente se utilizó en varias composiciones antes de que saliera la canción de Gaye .

El músico fue abordado por la prensa al llegar a la corte John Minchillo - AP

Por otro lado, el artista definió lo acontecido como “comparaciones engañosas” y se mostró conforme con el proceder del jurado por fallar a su favor en lo que denominó una “acusación falsa”. Este es el segundo juicio en un año al que se presentó Sheeran, quien ya había testificado en un tribunal por su canción “Shape of You”. En ese caso, el jurado también falló a su favor ante acusaciones de plagio. En abril de 2022, el Alto Tribunal de Londres determinó que la acusación de los artistas Sami Chokri, conocido como Sami Switch, y el productor Ross O’Donoghue que acusaban a Sheeran de plagiar su tema de 2015, Oh Why, era infundada.

Sheeran brindó una conferencia de prensa y aseguró que demandas como la que él afrontó "limitan la libertad creativa de los músicos" ALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cuanto a los demandantes por el clásico de Gaye, quien tomó la palabra la semana pasada fue Kathryn Townsend Griffin, hija de Ed Townsend, quien presentó la demanda en 2016. “Estoy aquí por la justicia, protegiendo las propiedades intelectuales de mi padre”, expresó. “Como diría Marvin Gaye, ‘vamos a hacerlo’ (”Let’s Get It On”)”, bromeó su abogado, Ben Crump, quien se había mostrado muy confiado con las pruebas.

La familia de Gaye, en tanto, no formó parte de la demanda, pero sí habían demandado con éxito a los artistas Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. por las similitudes entre la canción “Blurred Lines” y “Got to Give it Up”. En esa oportunidad, se condenó a los involucrados a pagar cinco millones de dólares en daños y perjuicios.

La dura confesión de Ed Sheeran

Ed Sheeran YouTube

En marzo de este año, en declaraciones a la revista Rolling Stone, el cantante habló sobre el cuadro de depresión contra el que batalló por varios años de su vida y sobre cómo, en 2022, sintió que los síntomas de la enfermedad de salud mental estaban regresando. El artista reveló que “no quería vivir más” después de la muerte de dos de sus grandes amigos, el empresario musical y fundador de SBTV, Jamal Edwards, y el jugador de críquet Shane Warne. “Estaba bajo las olas ahogándome. Era como si estuvieras dentro de esta cosa. Y no podés salir de eso”, apuntó.

Edwards fue la persona que le dio a Sheeran su primer gran oportunidad. El empresario murió repentinamente de un ataque al corazón en febrero de 2022 después de tomar cocaína y alcohol, como concluyó un análisis forense. El fallecimiento de su amigo lo sumió a Sheeran en un espiral del que no podía salir y en el que solo se le presentaban pensamientos negativos.

Ed Sheeran, junto a su esposa, un gran pilar en su vida GETTY

“Como padre, me siento muy avergonzado por eso que pasé”, añadió y destacó cómo su esposa, Cherry Seaborn, le aconsejó pedir ayuda.

“En donde yo crecí nadie habla realmente de sus sentimientos. La gente en Inglaterra piensa que ir a un terapeuta es algo extraño… Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarse y no sentirse culpable por desahogarse. Obviamente tengo una vida muy privilegiada, así que mis amigos siempre me miraban y pensaban: ‘Uy, no te pasa algo tan malo’. La ayuda no es un botón que se presiona y automáticamente estarás bien. Es algo que siempre estará ahí y solo tenés que manejarlo”, manifestó.

