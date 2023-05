Bill Nighy rompió el silencio y habló de su relación con Anna Wintour: ¿amor oculto o profunda amistad?

escuchar

No hizo falta más que llegaran a un gran evento de la industria de la moda y posaran frente a los flashes de las cámaras tomados del brazo para que los rumores de un intenso y oculto romance reaparecieran con fuerza. Desde que el pasado lunes por la noche Anna Wintour y Bill Nighy se mostraron como una pareja más en la MET Gala 2023 los fanáticos se preguntan, de nuevo, qué hay detrás de esa relación. Luego de algunos días de especulaciones y misterio, fue el mismo intérprete de Realmente Amor el que salió a aclarar qué es lo que lo une a la mítica editora de moda de la revista Vogue.

Anna Wintour y Bill Nighy en el estreno de Living Getty Images

La realidad es que no es la primera vez que la pareja se deja ver en público: desde el año 2015 que se muestran juntos. Él la ha acompañado en distintos eventos relacionados al mundo de la moda mientras que ella también ha disfrutado en varias oportunidades de galas relacionadas al teatro.

Los rumores sobre una historia de amor, sin embargo, cobraron fuerza en septiembre de 2021 cuando fueron fotografiados en Roma más cerca de lo usual y en lo que no parecía ser un viaje de negocios: abundaron las cenas románticas y él, incluso, la sorprendió una noche con un ramo de rosas. A fines del año pasado, también se mostraron muy cerca en el estreno en Nueva York del último film de Oliver Hermanus, Living. Pero la aparición de la pareja en la alfombra roja de la gala del MET hizo creer a muchos que se trataba de la confirmación de una ansiada historia de amor.

¿Hay amor?

Anna Wintour y Bill Nighy durante una salida en Roma Mega/The Grosby Group

La relación de Wintour con Nighy comenzó en 2010 cuando él acababa de separarse de la madre de su hija Mary y desde entonces han pasado mucho tiempo juntos. El acercamiento y las versiones de romance se intensificaron porque, relataron varios medios internacionales, a ella se la vio muy relajada y de buen humor al lado de él, una postal poco frecuente.

En esta oportunidad, según publicó el diario inglés The Sun, Bill volvió a negar cualquier tipo de relación romántica entre él y Anna. En cambio, el intérprete aseguró que son “grandes amigos”. “Bill y Anna simplemente han sido grandes amigos durante dos décadas”, agregó ahora un vocero del artista en diálogo con un periodista del diario The Mirror, para luego afirmar con contundencia y que no queden dudas: “No están en una relación”.

Wintour y Nighy son viejos amigos, incluso lo eran cuando ella estaba casada con el millonario estadounidense Sheby, con quien compartió su vida durante más de 20 años y de quien se separó por tener un estilo de vida diferente.

Las fotos de Roma que despertaron nuevamente los rumores de romance entre Anna Wintour y Bill Nighy en 2021 Mega/The Grosby Group

“De hecho, Anna y Shelby no estaban juntos desde hace años, pero mantuvieron su separación con bajo perfil porque iban en diferentes direcciones. Lo que pasó con Shelby es una repetición de lo que pasó con David (su anterior marido), Anna se aburre y su carrera está por encima de todo”, reveló una fuente allegada a la especialista en moda. Antes había estado casada con David Schaffer, a quien dejó por el millonario estadounidense.

Una historia de película

Si bien tanto el actor como su entorno se ocupó de dar por tierra con los rumores, Olivia Wilde decidió poner el ojo en esta relación también. Incluso la directora de No te preocupes, cariño, hizo público su deseo. En su cuenta de Instagram, la también actriz escribió, al pie de una foto de Anna con Bill: “Desechando todos los demás proyectos para hacer esta película”.

Bill Nighy, un auténtico caballero inglés

Bill Nighy desplegó su encanto en la gala de los Oscar 2023 Jordan Strauss - Invision

Conocido por sus papeles en Realmente amor, la saga de Inframundo o Piratas del Caribe: El cofre de la muerte, Nighy también es dueño de un estilo muy particular y comparte con Wintour el amor por la moda. A los 73 años sigue muy activo y tiene varios proyectos laborales entre manos.

Nighy nació el 12 de diciembre de 1949, en Surrey, y se formó como actor en la escuela de drama Guildford, de Londres, pero antes de ingresar al mundo de la actuación trabajó como vendedor en una tienda de ropa de mujeres, donde ya coqueteaba con la moda.

Ya sea por las calles de Nueva York o de Roma, a los paparazzi no les cuesta encontrar a Wintour con Nighy y ellos no temen disfrutar en público de la relación que tienen.

