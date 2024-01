escuchar

Bill Hayes, estrella de la telenovela de NBC Days of Our Lives, murió este viernes a los 98 años, informó el sitio del espectáculo Variety. Hayes interpretó el personaje de Doug Williams en esta serie desde 1970, cinco años después del debut del programa. Incluso, conoció a su esposa en la vida real, la actriz Susan Seaforth, en la serie ambientada en la ciudad ficticia de Salem, en Illinois . Hayes y Seaforth se casaron en 1974. Dos años después, sus personajes se casaron en el programa. El mismo año, la pareja también apareció en la portada de la revista Time en un artículo sobre la popularidad de las telenovelas diurnas. “Conozco a Bill desde hace casi toda mi vida y él encarna el corazón y el alma de Days of our Lives”, dijo el productor ejecutivo Ken Corday.

Bill Hayes y Susan Seaforth en 2010, durante la celebración de los 45 años de la serie Days of Our Lives

“Aunque estamos de duelo y lo extrañaremos, el legado indeleble de Bill vivirá en nuestros corazones y en las historias que contamos, tanto dentro como fuera de la pantalla”. El personaje de Hayes fue uno de los más antiguos de la telenovela, ahora producida por Sony Pictures TV. Como pilares del programa, la pareja enfrentó diversas situaciones, que iban desde la trastornada ex esposa de Doug a numerosos asesinos en serie.

Por este trabajo Hayes obtuvo dos nominaciones al Daytime Emmy en las ediciones de 1975 y 1976. Además, junto con su esposa obtuvieron el premio a la trayectoria de los premios Daytime Emmy en 2018.

Una larga trayectoria

Bill nació como William Foster Hayes III en Harvey, Illinois, el 5 de junio de 1925. En marzo de 1943, mientras era estudiante de primer año en la Universidad DePauw, se alistó en el Cuerpo Aéreo de la Marina de los EE. UU. y recibió su carta de bienvenida a los 18 años, que le ordenaba presentarse al servicio activo. Durante los siguientes 27 meses, se entrenó para ser piloto de combate. Le faltaban dos semanas para recibir su comisión como segundo teniente en el Marine Air Corps, programado para volar un F8F desde un portaaviones, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue galardonado con la Medalla de la Campaña Estadounidense y la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial.

Ante la opción de volver a alistarse en la Marina o salir inmediatamente, optó por la vida civil. Después de cinco semanas de hacer dedo por el Medio Oeste para celebrar con amigos que también regresaban a casa, regresó para completar sus requisitos de Licenciatura en Artes en la Universidad DePauw.

Entre sus primeros trabajos en el mundo artístico, Hayes fue cantante en el programa de variedades Your Show of Shows, de Sid Caesar e Imogene Coca, a principios de la década de 1950. Tuvo un papel secundario en la comedia negra de 1952 Stop, You’re Killing Me. A mediados de la década del 50, cuando se había puesto de moda Davy Crockett como personaje y se grabaron varias versiones de la “Balada de Davy Crockett”, la interpretada por Hayes fue la más popular: ocupó el puesto número uno en el Billboard Hot 100 durante cinco semanas y vendió más de dos millones de copias. Entre otros logros, protagonizó en Broadway Me and Juliet (1953), de Rodgers y Hammerstein. Tuvo otros pequeños éxitos en la década de 1950, incluidos “The Berry Tree” y versiones de “High Noon” y “Wringle, Wrangle”

Muchos años después sería su llegada a Days of Our Lives, donde fue presentado como un convicto que también era cantante. Allí estuvo durante casi una década y media. Para 1984 Hayes y Seaforth abandonaron el programa. Ella, luego, regresó en 1990 mientras que él solo hizo apariciones con mucha alternancia. Recién con la llegada del nuevo siglo tuvieron una participación más sostenida en esa pantalla, que fue la gran vidriera de sus vidas.

El personaje de Doug regresó en 1986 y 1987, y luego en 1993 y 1996. Luego entre 1999 y 2004, cuando fue asesinado por la Dra. Marlena Evans. Pero en la pantalla de televisión (y también en la de cine) nada es definitivo. En una elaborada trama ideada por el escritor principal James E. Reilly, Doug apareció vivo en una isla tropical y regresó a casa con su esposa. En 2017, se lanzó online World by the Tail, un documental sobre la vida del actor.

