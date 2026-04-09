Soledad Silveyra reveló qué exitosa novela rechazó hacer y luego se arrepintió: “¡Como me perdí esto!”

Es una de las grandes actrices argentinas. Con una gran trayectoria en sus espaldas, Soledad Silveyra está llena de proyectos y aún no piensa en su retiro. Mientras que de miércoles a domingo se sube a las tablas con la obra ¿Quién es quién? junto a Luis Brandoni, en unos días se prepara para volver a filmar con una plataforma una historia que la tiene muy entusiasmada. “No te puedo decir nada. No sé cómo voy a hacer con el teatro porque hay que levantarse 6.30 de la mañana. Yo soy más de la noche”, confesó en su visita a El diario de Mariana. Separada de su última pareja, la actriz también analizó el fenómeno Gran Hermano (ciclo que condujo hace 25 años) y reveló qué novela rechazó hacer a fines de los 90 que se arrepiente hasta el día de hoy.

Dueña de la inolvidable frase “¡Adelante, mis valientes!”, Solita fue la primera en conducir un reality en el país. “La verdad es que fui muy feliz. Yo nunca le había hablado a un lente, entonces le pedí una prueba a (Claudio) Villarruel porque no sabía si iba a poder hacerlo. Y la verdad que pude y la pasé bomba. Fue un aprendizaje total y absoluto y conocí gente maravillosa”, relató cuando le preguntaron por su experiencia en Gran Hermano allá por 2001.

Soledad Silveyra fue la primera en conducir Gran Hermano Instagram Soledad Solita Silveyra

Tras asegurar que aquellas primeras ediciones eran muy diferentes a las actuales, Silveyra contó: “Fui muy compañera de los chicos. Yo los miraba desde que me levantaba hasta que me acostaba; me encariñé mucho porque además era otra casa”. Será por eso que la puso tan contenta la entrada de Tamara Paganini hace unos días: “Yo la amo a Tamara, me encanta que haya vuelto a entrar. Tamara era una leona; todo ese equipo fue bárbaro. Salieron muchos nombres de ahí y muchas parejas”, recordó.

“Si te ofrecieran entrar a la casa, ¿aceptarías?”, le preguntó Mariana Fabbiani. “Ni loca. Ni que me paguen toda la fortuna que nunca en mi vida podré ganar. Me parece de una exposición enorme”, se sinceró. Tras volver a repetir que, por aquel entonces, se trataba de otra casa, Silveyra reveló: “Salió en Holanda, salió en España y después salimos nosotros; era totalmente novedoso. De hecho, a mí no me llamaron de entrada. Como el de España lo hacía una periodista muy prestigiosa, primero llamaron a Mónica Cahen D’Anvers y a Magdalena Ruiz Guiñazú, que era mi vecina”. Al no aceptar ninguna de las dos, la oferta fue para la actriz más convocante del momento; esa que venía de protagonizar éxitos como Campeones junto a Osvaldo Laport.

El proyecto que rechazó y se arrepiente

Si hablamos de telenovelas, hablamos de Soledad Silveyra. Si bien cuenta con varios títulos en sus 62 años de carrera, Rolando Rivas, taxista quedará por siempre grabada en el inconsciente colectivo de todos los argentinos. Luego, el éxito se repitió con Campeones y Amor en custodia, dos historias que protagonizó junto a su gran amigo, Osvaldo Laport.

Solita y Claudio García Satur en una escena de Rolando Rivas, taxista, un clásico de la televisión argentina

Sin embargo, hubo un proyecto para el cual la actriz fue convocada de primera mano y que no aceptó: se trata de Gasoleros, esa telenovela que fue furor en el prime time de Canal 13. “Solita era la primera opción de Suar para hacer Gasoleros con Juan Leyrado”, lanzó Guido Záffora en medio de la charla. “Es verdad, como me arrepentí de eso”, confesó la invitada mientras el resto del panel esperaba una explicación.

Tras su negativa, Mercedes Morán fue la elegida para protagonizar junto a Juan Leyrado esta novela de 1998 Archivo

“Utilísima me había ofrecido un contrato por un año, no sé para qué si a los tres meses me levantaron…”, se quejó Silveyra sin ocultar su arrepentimiento. “Y yo veía lo que ganaba Mercedes (Morán) –quien finalmente se quedó con el papel- con Gasoleros y la publicidad que tenían de un supermercado y decía: ‘Ay Dios, como me perdí esto’”, se sinceró después de tantos años.

Tras asegurar que, a pesar de su larga trayectoria en el medio, no tiene habilidad para hacer buenos arreglos ( “Yo no soy muy de pedir, no sé pedir nada”, remarcó), la actriz está a punto de volver a hacer ficción en una plataforma, un formato que ya probó cuando participó de la serie Monzón, interpretando a la madre de Alicia Muñiz. “Era un personaje que me interesaba mucho la composición. Tenía muy poca participación, pero me alcanzó para que la gente hablara”, comentó al respecto. “Y ahora voy a hacer este personaje que no puedo decir nada, pero que es algo que nunca hice. Es mitad humor, mitad drama”, anticipó.

Fin del amor

La actriz junto a su expareja, José Luis Vázquez a quién conoció durante unas vacaciones en Buzios Gerardo Viercovich - LA NACION

En su visita al ciclo de América, Solita también confirmó el fin de su relación con José Luis Vázquez, un hombre que no pertenece a los medios y que reside en Brasil hace más de 40 años. “Se terminó. Somos grandes amigos, pero nunca olvidaré. Yo tengo 74 y ahora no sé cuándo le volveré a ver la cara a Dios”, lanzó generando una masiva carcajada en el estudio. Respecto a los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, la actriz explicó: “Él se acuesta temprano, yo me acostaba tarde. Yo no almuerzo porque hago la dieta del ayuno, entonces me pasó 14 o 15 horas sin comer, él sí. Él se quejaba, a mí me molestaba que se quejara. Así que fue de común acuerdo porque nos dimos cuenta de que era muy difícil”.