Quién es Grecia Colmenares, la reina de las telenovelas que entra a Gran Hermano Generación Dorada

Para reemplazar a la reina de las telenovelas Andrea del Boca, que tuvo una fuerte caída hace unos días y no podrá volver a Gran Hermano Generación Dorada, llega otra reina de las telenovelas. Hoy, Grecia Colmenares entrará en el lugar que Del Boca dejó vacante.

La actriz venezolana, que desde hace algunos años vive en Miami, donde también reside su hijo Gianfranco y su nietito Luca junto a su nuera Alexia, participó en varios realities, entre ellos Bailando por un sueño 2012, La isla de los famosos y Grande Fratello, la versión italiana de GH. Por eso no dudó en aceptar cuando la convocaron de Telefe. “La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano”, dijo la actriz venezolana en un avance de su presentación. Durante el anuncio, Santiago Del Moro contó que Colmenares es una apasionada del formato y que ve todas las ediciones.

Recién llegada a nuestro país, ya está al tanto de los detalles necesarios para entrar a la casa esta noche, en la gala de eliminación.

Las impactantes imágenes del accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

Pero... ¿quién es Grecia Colmenares?

El pasado 7 de diciembre festejó sus 63 años y en sus redes se mostró cantando y bailando, y dejando en claro que está pasando por un gran momento en su vida. Nació en Valencia, Venezuela, y desde muy chica soñó con ser artista. Estudió teatro con el director y dramaturgo Miguel Torrence, a quien llama “mi maestro”, y con apenas 10 años convenció a su mamá para que la llevara a Radio Caracas Televisión para hacer un casting. Su intuición no falló y quedó seleccionada para participar en la novela Angélica, que protagonizaban el Puma José Luis Rodríguez y Mayra Alejandra. Dicen que su trabajo fue tan impactante que logró un destacado personaje. Fue el puntapié inicial de una larga trayectoria que incluye más de veinte novelas, entre ellas Zoraida, Sangre azul, Estefanía, Carolina, El ángel rebelde y Tormento. Siguió estudiando con una maestra prestigiosa en Venezuela, Amalia Pérez Díaz, y su primer protagónico llegó en 1978 con la miniserie Drama de amor en el Bloque 6, una versión de Romeo y Julieta, que hizo junto a Henry Zakka. Esa historia de amor imaginada por Shakespeare y reversionada en esta novela se hizo realidad y Colmenares se casó con Zakka, con apenas 17 años. El matrimonio duró poco más de un año, pero ellos siguen siendo amigos hasta hoy y compartieron muchos otros trabajos, incluso en nuestro país.

La carrera de Colmenares siguió creciendo y en 1981 protagonizó su primera novela, Rosalinda, junto a Carlos Olivier. Luego hizo Días de infamia, Azucena y Esmeralda, siempre en RCTV. Pero el gran éxito que le dio proyección internacional fue Topacio, que protagonizó junto a Víctor Cámara. La novela rompió récords y Colmenares se convirtió en una actriz muy popular, no solamente en Venezuela sino en toda América Latina, los Estados Unidos y Europa, y se formaron clubes de fans incondicionales que, incluso, siguen activos hasta el día de hoy. Topacio le abrió una puerta al mundo que ella ni había imaginado, y además, fue la primera novela traducida al inglés.

Inmediatamente el canal le propuso protagonizar otra novela de éxito mundial, Cristal. Pero Colmenares recibió otra propuesta que le interesó más y declinó la oferta. Finalmente, Jeanette Rodríguez hizo Cristal y ella se mudó a Buenos Aires. En nuestro país hizo varias novelas muy exitosas y conoció al padre de su hijo.

Su romance con la Argentina

El productor José Enrique Crousillat fue quien tentó a Colmenares con venir a la Argentina para grabar María de nadie, con Jorge Martínez, quien alguna vez dijo que tenían una química maravillosa y que fue su mejor pareja televisiva. La novela contaba la típica historia de una joven inocente que llega de una provincia, se emplea como mucama en una mansión y se enamora del niño rico. El público argentino la adoró y Colmenares se quedó durante algunos años trabajando en nuestro país. Con María de nadie conquistó Italia y España también, y cosechó varios premios. La actriz estaba en su apogeo. El entonces alcalde de Miami le entregó la llave de la ciudad y declaró el 1º de octubre como Día de Grecia Colmenares.

Recién llegada a Buenos Aires, Colmenares se enamoró del empresario Marcelo Pelegri en 1986. El noviazgo fue corto, se casaron y unos años después, en 1992, nació su único hijo, Gianfranco.

En 1987 su galán fue Gustavo Bermúdez para hacer Grecia, basada en el cuento de La Cenicienta. Al año siguiente hizo Pasiones junto a Raúl Taibo y ahí se puso en la piel de una campesina que trabajaba en la estancia de una familia adinerada y se enamoraba de su patrón. Luego viajó a Italia para hacer fotonovelas y a su regreso hizo otro culebrón, Rebelde, con Ricardo Darín.

También trabajó con Arnaldo André en Romanzo, una miniserie de cinco capítulos. Y volvió a trabajar con Jorge Martínez en Manuela, que se hizo en coproducción con Italia, con exteriores en las ciudades de Los Ángeles, Madrid, Roma, Sicilia, Génova y Portofino. El éxito de Colmenares en el mundo era arrollador. En este culebrón, la actriz interpreta dos personajes, la protagonista y la antagonista, dos hermanas que no se conocen y que se enamoran del mismo hombre.

Luego de ser mamá, volvió a trabajar y estrenó galán: hizo Primer amor, junto a Gabriel Corrado que estaba debutando en ese rol y en varias oportunidades agradeció el aprendizaje que tuvo al lado de la venezolana. Después llegó Más allá del horizonte, junto a Osvaldo Laport, Luisa Kuliok y Gerardo Romano, una novela de época que tuvo 220 capítulos. Y siguió trabajando con Laport en El día que me quieras; tenían mucha química y se llevaron muy bien delante y detrás de cámaras. También hizo Amor sagrado, otra vez con Jorge Martínez y donde interpreta nuevamente dos personajes que se disputan el amor del mismo hombre.

Grecia Colmenares junto a Marcelo Pelegri, el empresario argentino con quien mantuvo un largo matrimonio, y el hijo de ambos

Rumbo a Miami

Tras vivir diez años en Buenos Aires, se mudó a Miami. Sin embargo, en 1999 volvió brevemente a nuestro país a hacer Chiquititas, que ya llevaba varias temporadas en el aire. Fue la hada madrina de los chicos y ese año también estuvo en el Gran Rex y luego volvió a los Estados Unidos para grabar Vidas prestadas.

A partir de ese momento y durante casi diez años, Colmenares bajó el perfil y decidió dejar de trabajar. Al menos por un tiempo. Durante esos años se dedicó a la crianza de su hijo. Además, se separó en 2005. Años más tarde, en 2014, Pelegri fue acusado de estafador y se armó un escándalo mediático en el que la actriz no se involucró, aunque apoyó al padre de su hijo. Recién retomó su carrera en 2009, cuando viajó a México para presentarse en el programa Muévete, donde se reencontró con el galán de Topacio, Víctor Cámara. Luego estuvo en el programa Tutti pazzi per la tele, en Italia. En ese tiempo tuvo varias propuestas de trabajo, pero breves. También estuvo en nuestro país, en el Festival de Mar del Plata en 2011, donde le dieron un premio por su trayectoria. En ese viaje hizo una publicidad y estuvo como invitada en el programa de Susana Giménez. Se quedó ese verano para hacer la temporada en Carlos Paz con la comedia 14 millones junto a Cristian U. Fabio La Mole Moli, Fredy Villarreal y Claudia Fernández.

El romance con la Argentina se reavivó y participó de Bailando por un sueño 2012, fue la quinta eliminada. Recaló otra vez en Miami hasta que en 2016 regresó a Venezuela para hacer el musical Cenicienta mía, en el teatro municipal de su ciudad natal.

En 2019, participó del reality La isla de los famosos en Italia, y el año pasado estuvo en Grande Fratello, la versión italiana de Gran Hermano.

En los últimos años la industria audiovisual cambió y Colmenares debió reinventarse. Y, sobre todo, estuvo enfocada en su familia. Hace algunos años su hijo se casó con una organizadora de eventos llamada Alexis, y a finales del año pasado fueron padres de Luca. Así, Grecia está a full disfrutando esta nueva etapa de su vida como abuela.