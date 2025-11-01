El catering “especial” que le ofrecen a Diddy Combs en la cárcel de New Jersey donde estará hasta 2028

Más delgado, con barba crecida y avejentado. Así se ve a Sean “Diddy” Combs en una fotografía que consiguió el portal de farándula TMZ, del rapero y productor estadounidense, mientras paseaba por el patio de la prisión donde se encuentra detenido.

El magnate del rap cumple una condena de 50 meses por cargos de traslado de personas con fines de prostitución (y fue absuelto de otros más graves, como abuso sexual).

Días atrás fue trasladado a una cárcel de baja seguridad en Nueva Jersey. Combs quedó recluido en el centro Fort Dix, a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York. Y los paparazzi salieron en su búsqueda. Fue así como se consiguió esa fotografía publicada por TMZ.

Por otro lado, la revista People dio detalles de su situación en el interior del presidio y la dieta que se le asignó. Combs se encuentra en una celda tipo dormitorio, donde, según se informa, le están ofreciendo un menú mucho más limitado del que estaba acostumbrado en el presidio anterior. El desayuno de la prisión incluye fruta, avena caliente, pan integral con mermelada, café y leche descremada, y se sirve antes del amanecer, a las 6 de la mañana.

Según pudieron saber los medios locales, ya tiene el menú completo para el fin de semana. En el almuerzo del sábado (por ejemplo) que le sirvieron alrededor de las 11, el menú incluyó fajitas de pollo, arroz con cilantro, porotos negros, maíz en grano y una bebida de frutas.

Un sketch judicial de Diddy Combs flanqueado por sus abogados, Teny Geragos (izquierda) y Brian Steel (derecha), el 2 de julio de 2025 en la corte federal de Manhattan, Nueva York Elizabeth Williams - FR142054 AP

La cena, bien temprano, incluirá rosbif o lentejas, puré de papas, verduras mixtas con salsa, pan integral y una bebida. Por lo que pudo averiguar People, el nuevo entorno es diferente para Combs, quien anteriormente ocupaba sus días con visitas familiares e incluso organizó un curso de negocios y emprendimiento de seis semanas llamado “Free Game with Diddy” mientras estaba en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC)

Tratamiento

Sin embargo, este nuevo establecimiento cuenta con otras ventajas. El equipo legal de Combs solicitó que el músico fuera trasladado del MDC a la prisión de Fort Dix en Nueva Jersey porque ofrece el Programa Residencial de Tratamiento de Abuso de Drogas (RDAP). El juez de distrito de los EE.UU. Arun Subramanian recomendó que se considerara la participación de Combs en cualquier programa de tratamiento de abuso de sustancias disponible.

Sean "Diddy" Combs una década atrás, cuando era uno de los más poderosos de la industria musical Matt Sayles - Invision

El cumplimiento de su sentencia quedó fijado a principios de este mes. Su juicio en el Distrito Sur de Nueva York resultó en su absolución de los cargos más graves que enfrentaba, incluyendo tráfico sexual y crimen organizado, que potencialmente conllevaban una sentencia de cadena perpetua, si hubiera sido declarado culpable. Durante el proceso, la fiscalía había solicitado una sentencia de 11 años de prisión, alegando en un memorándum que creían que no se arrepentía de sus actos. Sin embargo, la defensa pidió que solo fuera de catorce meses. Su equipo legal presentó un documento judicial de dos páginas el lunes 20 de octubre, con la intención de apelar su condena.

Según la Oficina Federal de Prisiones, se prevé que Combs salga de la cárcel el 8 de mayo de 2028. Esta fecha sugiere que el magnate del rap, quien ya había cumplido aproximadamente un año de cárcel antes de su sentencia, podría ser liberado unos meses antes por buen comportamiento, aunque dicha fecha aún podría cambiar.