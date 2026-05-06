Fue la niña más temida del cine y la voz del personaje más querido de Disney, pero desapareció de Hollywood sin dejar rastro

Aunque muchos no reconozcan su nombre de inmediato, Daveigh Chase fue una de las actrices infantiles más populares de comienzos de los años 2000. Su gran salto a la fama llegó cuando fue elegida para darle voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, la exitosa película animada de Disney que con el paso de los años se transformó en un clásico para toda una generación.

Daveigh Chase fue quien dio vida a Lilo en la película animada de 2002 (Foto: Disney)

Ese mismo año también participó en otro proyecto histórico del cine animado, al darle su voz a Chihiro en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, la aclamada película de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del premio Oscar a Mejor Película Animada. En 2002 también interpretó a Samara Morgan en The Ring (El Aro), la remake estadounidense de la película japonesa Ringu.

A su corta edad, Daveigh Chase también supo consolidarse como una gran actriz en el género de terror (Foto: Redes Sociales)

A partir de ese éxito, trabajó en distintos proyectos de cine y televisión, entre ellos Donnie Darko, donde interpretó a Samantha Darko, y la serie Big Love de HBO, en la que tuvo uno de sus papeles más reconocidos en la pantalla chica. Todo esto hacía creer que la joven estaba destinada a triunfar en Hollywood. Sin embargo, poco a poco su carrera comenzó a desmoronarse.

¿Por qué se alejó de los medios?

Con el tiempo, distintos episodios, que salieron en las portadas de todos los diarios estadounidenses, dejaron en evidencia que Daveigh tenía problemas con el consumo de estupefacientes. Uno de los episodios más delicados ocurrió en febrero de 2017, cuando fue detenida por la policía por conducir un vehículo reportado como robado. Según informó TMZ, el caso tomó mayor repercusión porque la actriz también fue interrogada en el marco de otro hecho ocurrido poco tiempo antes.

Sus últimas publicaciones en redes sociales, sumado a su historial delictivo, habían preocupado a sus fans (Foto: Instagram @daveighc)

De acuerdo con el reporte publicado en aquel momento, la actriz habría trasladado a un hombre a un hospital de Los Ángeles y luego lo abandonó en el lugar. El sujeto, identificado por los medios como un conocido suyo, murió por una sobredosis. Aunque Chase nunca fue acusada formalmente por la muerte, el episodio generó una fuerte exposición mediática alrededor de su vida privada.

La situación volvió a complicarse en 2018. En agosto de ese año fue arrestada nuevamente, esta vez por posesión de una sustancia controlada. Según trascendió, permaneció algunas horas detenida antes de recuperar la libertad tras pagar una fianza de US$ 1000. Meses después, enfrentó otros cargos menores relacionados con posesión de medicamentos sin receta válida y tenencia de parafernalia vinculada al consumo de drogas.

Sus últimas publicaciones en Instagram datan del año 2017 y en ellas puede verse el descontrol que atravesaba su vida por aquellos años. Desde entonces no hay registros de su paradero y nunca más fue vista en la pantalla grande.

El video de su niñez que escandalizó al mundo

Una de las razones por las que su nombre volvió a salir a la luz en los últimos dos años fue porque un video la vinculó directamente con el escándalo judicial que rodea al rapero Sean “Diddy” Combs, quien fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses (más de cuatro años) de prisión federal por dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.

En esas imágenes, Daveigh Chase, quien era una niña, fue invitada por Diddy a una fiesta posterior a los premios MTV de 2003. La respuesta casi obligada de “sí” de Daveigh horrorizó al público en plataformas como X, donde los usuarios dejaron sus opiniones. “Diddy cometió tantas atrocidades frente a sus amigos, pero ellos nunca lo confrontaron públicamente ni involucraron a los federales”; “Es jodidamente repugnante” y “Vamos Diddy, ella era solo una niña”.

El video de Daveigh Chase junto al rapero Diddy que escandalizó al mundo

Además, en otra imagen breve se puede ver que el rapero se acercó a Daveigh cuando la joven daba un discurso frente a todo un salón repleto. Allí, junto a otro hombre, la toma de la mano y comienza a acariciarla, lo que provoca que se incomode y olvide lo que iba a decir. Aunque se desconoce si la artista sufrió un acoso por parte del artista, gran cantidad de personas reconocieron la terrible actitud del adulto frente a la menor.