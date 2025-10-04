Repercusiones, trivias y famosos: qué se dijo luego de la sentencia de Diddy Combs a cuatro años de cárcel

Mientras que los fiscales pidieron 11 años de reclusión, este viernes el juez que lleva adelante el caso de Diddy Combs, condenó al productor y rapero a cuatro años de prisión (o 50 meses) tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Ya cumplió 12 meses detenido y eso también se computa dentro de su condena. Se espera que Combs presente una apelación tan pronto como le sea posible.

Al emitir su sentencia, al final de la audiencia del 3 de octubre, el juez Arun Subramanian enfatizó que el tribunal debe considerar la historia y las características personales de Combs al determinar su tiempo de prisión. Si bien fue condenado únicamente bajo la Ley Mann —resultó absuelto de cargos graves anteriores—, el juez dejó en claro que la violencia de Combs sería un factor en la sentencia.

Durante el último año, en torno al magnate de rap creció una catarata de acusaciones, la mayoría surgida de excesos en fiestas privadas organizadas por el productor. Desde abuso de menores a situaciones extorsivas y tráfico de prostitución, que fue esta última la causa por la que terminó condenado.

Más allá del pedido de los fiscales, que apostaron a una condena de 11 años, de forma paralela a los procesos judiciales se conocieron hechos que no solo ocurrieron puertas adentro de una mansión o en un lujoso yate.

Sean Combs, en 2020, cuando era un hombre poderoso Mark Von Holden - Invision

El caso que resonó más fuerte fue el que CNN reveló en mayo de 2024 y corresponde a una situación en los pasillos de un hotel, ocurrida casi una década atrás. Quedó registrada en varios videos donde se muestra a Combs agredir a quien era su novia en ese tiempo, la cantante y modelo Cassandra Ventura. Corresponden al 5 de marzo de 2016, en el hotel Intercontinental de Century City, en Los Ángeles. La primera imagen es la de Cassie, que sale aparentemente de una habitación y se dirige por los pasillos de un piso del hotel hacia el ascensor. Camina descalza, vestida con jeans y una campera liviana con capucha. En una mano carga una cartera pequeña y en la otra un bolso de mano. Detrás de ella se ve correr a Sean Diddy, apenas tapado con una toalla en su cintura, que sostiene con una mano. Cuando llega al ascensor y la encuentra agachada, colocándose el calzado, estira su mano libre, toma a Cassie de la capucha y la arrastra. Cuando la mujer cae, él le arroja un par de patadas, toma sus pertenencias y se las lleva de vuelta a la habitación. En otras imágenes se lo ve sentado arrojando objetos que hay en ese sector del pasillo, y a ella tirada en el piso. Pero nada de esto tuvo que ver con la sentencia de este viernes, en Nueva York .

Combs junto con Cassie Ventura en 2015, cuando eran pareja Larry Busacca - Getty Images North America

El 2 de julio pasado había sido declarado culpable de delitos relacionados con la prostitución, pero absuelto de cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida.

En cuanto al tiempo en prisión resuelto ayer, la voz de sus rivales no se hizo esperar. El rapero 50 Cent celebró tras la sentencia que recibió Combs, ironizando sobre la situación del detenido: “Hola a quien haya contratado a Diddy para una conferencia. Creo que no podrá asistir”, escribió el rapero de Queens en X. Y le sumó un emoticón de encogimiento de hombros. “¡Yo sí estoy disponible!”, agregó en su posteo, que tiene más de un millón de visualizaciones desde la tarde del viernes.

Hey to whoever was booking Diddy for speaking engagement. I heard he won’t be able to make it, 🤷 I’m available! 😆 https://t.co/WtNREs32V0 pic.twitter.com/VtycWVyY9y — 50cent (@50cent) October 3, 2025

Un día antes de la sentencia publicó en redes sociales un mensaje que estaba directamente dirigido al juez: “He tenido una disputa constante con Puffy durante más de 20 años. Es muy peligroso. En múltiples ocasiones he temido por mi vida”, escribió en X.

Lo cierto es que para muchos no parece demasiado el tiempo de condena. El portal TMZ generó una trivia en la que se consultaba a los lectores a qué tipo de actividad a la que debería dedicarse Combs una vez que se encuentre en libertad. En una sección denominada “Tu eres el juez” se convoca a votar por la situación que se considere más justa para el condenado, cuando llegue el momento de su excarcelación. “¿La sentencia de Diddy salió fácil, fue demasiado dura, fue justa? ¿Cuándo salga de la cárcel volverá a triunfar o es una persona que no debe volver a la escena? Preguntas de ese tipo son las que aparecen en la trivia.