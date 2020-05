El cofundador de Kraftwerk, Florian Schneider, murió a los 73 años

Florian Schneider, el influyente tecladista y pionero de la música electrónica, murió tras una breve batalla contra el cáncer Crédito: Ellen Poppinga - K K/Redferns/Getty Images

7 de mayo de 2020

Florian Schneider, el cofundador y tecladista de Kraftwerk, el influyente grupo alemán de música electrónica, murió a sus 73 años.

"El cofundador y pionero de Kraftwerk, Ralf Hütter, nos envió la triste noticia de que su amigo y compañero, durante muchas décadas, Florian Schneider falleció a causa de una breve enfermedad de cáncer unos días después de su cumpleaños 73", dijo la banda en un comunicado que compartieron en sus redes sociales.

"En el año 1968, Ralf Hütter y Florian Schneider comenzaron su colaboración artística y musical", continuó el posteo. "En 1970, fundaron su estudio electrónico Kling Klang en Düsseldorf y comenzaron el proyecto multimedia Kraftwerk. Todos los álbumes del catálogo Kraftwerk fueron concebidos y producidos allí".

Formado por Schneider y Hütter a finales de los años sesenta, Kraftwerk fue una banda pionera en el uso de teclados y sintetizadores, algo que más tarde inspiraría a artistas de todos los géneros del espectro musical, desde el rock y la música electrónica hasta el hip-hop y el pop.

Si bien sufrió numerosos cambios de alineación durante los años setenta y ochenta, la asociación de Schneider y Hütter siguió siendo la columna vertebral creativa del grupo. El dúo grabó tres discos junto al famoso productor de Krautrock Conny Plank: Kraftwerk de 1970 , Kraftwerk 2 de 1971 y Ralf und Florian de 1973. Pero la banda misma consideró que su álbum de 1974 Autobahn era el verdadero comienzo de su famoso catálogo, que le dio al grupo un Grammy a la Carrera Artística en 2014.

Fue en Autobahn donde Schneider y Hütter solidificaron el sonido Kraftwerk: ritmos y sintetizadores hipnóticos y repetitivos y voces codificadas para crear paisajes sonoros ilimitados que, como en el caso de la pista de título del disco, podrían abarcar todo el lado de un álbum. "Kraftwerk no es una banda", dijo Schneider a Rolling Stone en 1975. "Es un concepto. Lo llamamos 'Die Menschmaschine', que significa 'la máquina humana'. Nosotros no somos la banda. Yo soy yo. Ralf es Ralf. Y Kraftwerk es un vehículo para nuestras ideas".

A mediados de los años 70, el grupo no era abrazado por el público estadounidense, sino más bien incomprendido. Sin embargo, el impacto de Kraftwerk atravesó el espectro musical: el innovador single "Planet Rock" de Afrika Bambaataa de 1982 mezcló "Numbers" y "Trans-Europe Express" del grupo, con la última canción también empleada por el Dr. Dre en la colaboración Jay-Z "Under Pressure". La banda con frecuencia sería sampleada por artistas de hip hop en las décadas siguientes, lo que los llevaría a una demanda histórica de 20 años por el uso de un clip de dos segundos de su tema "Metal on Metal", utilizado por los productores Moses Pelham y Martin Haas en "Nur Mir" de Sabrina Setlur.

"Kraftwerk fue una gran influencia en los inicios del hip-hop, y básicamente inventaron el electro, que tuvo una gran influencia en el R&B y el pop contemporáneos", dijo Moby al New York Times en 2009. "Kraftwerk es para la música electrónica contemporánea lo que Los Beatles y los Rolling Stones son para la música rock contemporánea". En 2019, Kraftwerk fue nominado para el Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque el grupo no fue seleccionado como parte de la Clase de 2020 que ingresó.

"No hay principio ni fin en la música", dijo Schneider a Rolling Stone sobre la música de Kraftwerk en 1975. "Algunas personas quieren que termine. Pero continúa".

