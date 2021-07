El fuerte respaldo de Residente a #SOSCuba, los mensajes de Yotuel y Ricky Martin y el rapero que lleva 40 días preso

El debate sobre la actualidad cubana se vive tanto dentro como fuera de la Isla y el ambiente artístico toma posiciones. Desde la última manifestación popular, las redes sociales, como suele suceder en cualquier rincón del mundo, amplifican y producen un eco que persiste. El #SOSCuba ha ganado adeptos en el ambiente musical y la canción “Patria y vida” (seis millones de vistas en cuatro meses) hizo otro tanto para que desde el mundo de la música se sumen adhesiones y, también, reflexiones.

Nada se da de un día para el siguiente. La canción que apoya el discurso de la oposición se conoce desde febrero y fue grabada tanto por artistas de la diáspora cubana como por raperos residentes en la Isla. Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno junto a Maykel Osorbo y El Funky son los responsables del nuevo “hit político”.

De este modo, Yotuel se ha convertido en el inesperado líder opositor del ambiente artístico. Yotuel Romero tiene una popularidad bien ganada desde que arribó a Francia mediante un programa cultural de intercambio, a finales de los noventa. Con la llegada del nuevo milenio su labor de rapero se diversificó con el modelaje y, ya en España, con la presencia televisiva que le dio la serie Un paso adelante, en 2003. Allí conoció a Beatriz Luengo. En 2008 se convirtieron en esposos y años después en padres. En 2010 se los podía ver muy enamorados en el video de “Como tu no hay dos”, donde ella entonaba: “Ahora tú busca un castillo a tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En el no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará mi D’Artagnan que mataría por mi con su espada”.

Entre Miami y España, Yotuel siguió trazando un puente que se consolidó con su producción musical, que tiene como uno de sus pilares al grupo Orishas. A los 44 años suma buenos éxitos en plataformas digitales y redes sociales (en YouTube sus canciones recientes tienen entre 1 y 15 millones de vistas). “Juntos somos mas” (la más nueva, junto a Luengo y Lara Álvarez), “Madre” o “Rebelde” (viejo éxito en versión con Luengo y Omar Montes). A fines del último año se estrenó el tema “La culpa”, en feat. con Cristian Castro.

Yotuel en Miami, uno de los oradores en el acto de apoyo a las manifestaciones en las calles de La Habana Joe Raedle - Getty Images North America

Más allá del perfil mediático y de las producciones feat. que siempre suman nuevas audiencias, la base musical de Yotuel Romero es el trío Orishas, que comparte con Roldán González Rivero y Ruzzo Medina, y que fusiona la música urbana (Yotuel surgió del proyecto rapero Amenaza) y formas tradicionales de la música del Caribe. Y, seguramente, esta formación es la que más cerca está de su actual perfil de militante. Temas como “Cuba no se fue de mí” dan pistas claras al respecto. Además, la precuela de “Patria y vida” es un tema de Orishas llamado “Ojalá pase”. Lleva ese nombre porque toma parte del estribillo del tema “Ojalá”, de Silvio Rodríguez.

Maykel Osorbo, rapero cubano

Dentro de Cuba, uno de los referentes que levantan las banderas opositoras desde la expresión artística es el rapero Maykel Osorbo, que lleva más de cuarenta días detenido . Maykel Castillo es su verdadero nombre. Nació en La Habana en agosto de 1983 y se ha convertido en uno de los más activos opositores musicales. No es la primera vez que lo detienen. En 2015 su aprehensión fue por el tema “Por ti señor”, donde responsabiliza a Fidel Castro de no haber cumplido con sus promesas. En agosto de 2020 se cosió la boca como modo de protesta contra “el acoso” que sufría. En noviembre comenzó una huelga de hambre para pedir por la liberación de un colega detenido, el rapero Denis Solís. Pero su mayor grado de exposición es desde las filas del Movimiento San Isidro. Maykel, Denis Solís y Luis Manuel Otero Alcántara son algunos de su principales activistas. Se trata de un movimiento de artistas nacido en el barrio San Isidro. Comenzó a gestarse en diciembre de 2018, luego de la publicación del Decreto 349 que regula actividades artísticas y culturales en el país caribeño.

Maykel Osorbo, luego de coserse la boca, a mediados de 2020

Desde el exterior, Yotuel Romero es uno de los músicos que más apoya al movimiento: “Hoy más que nunca miro con emoción el #MovimientoSanIsidro y siento orgullo. Porque esto es una lucha de todos y porque la cultura ha sido una pieza fundamental en los grandes cambios políticos y sociales” , aseguró cuando se gestó el movimiento.

El mundillo de la música urbana es el que más se ha expresado y, sobre todo, sumado fuerzas para un tema como “Patria y vida”. El Funky es Eliecer Márquez Duany, nacido en Cuba en noviembre de 1981. Rapea desde 2000 pero con mucha alternancia. De hecho, cuando nació el primero de sus hijos dejó la actividad para concentrarse en trabajos mas formales. En 2013 lo fue a buscar Maykel para decirle que tenía estudio disponible y lentamente se reconectó con su voz. De hecho, también fue Maykel quien lo convocó para participar en el tema de Yotuel que grabaron casi como un colectivo artístico, desde distintas locaciones.

Gente de Zona es un grupo cubano de reggaetón fundado por Alexander Delgado en 2000. En 2008 publicaron su primer disco y en 2014 multiplicaron su éxito cuando grabaron con Enrique Iglesias el tema “Bailando”, que obtuvo tres Latin Grammy. También grabaron junto a Marc Anthony temas como “La gozadera” y “Traidora”.

Descemer Bueno nació en La Habana, en 1971. Se formó como guitarrista clásico pero comenzó a trabajar profesionalmente como bajista de Santiago Feliú. Pasó varias temporadas fuera de Cuba, como docente o como productor musical. En febrero fue convocado para participar en “Patria y vida”.

Por otra parte, detrás de #SOScuba se alistaron muchos artistas que no son cubanos. Alejandro Sanz, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía o Luis Fonsi, entre otros. Algunos sólo hicieron una mención o publicaron el hashtag, otro fueron más lejos, como Ricky Martin. “Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas en #Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba YA”, expresó Ricky Martin.

La aguda mirada de René “Residente”

Por su parte, el cantante René Pérez Joglar desde su cuenta Residente (apodo con el que se lo conoció desde sus comienzos en Calle 13) fue un poco más allá con sus comentarios de los últimos días en las redes. Su apuesta es por #SOScuba pero, también, por el fin del bloqueo estadounidense a la Isla.

“Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una Pandemia. Pa mandar ayuda busquen una vía alterna al gobierno no vaya a pasar los mismo que en PR durante el Huracán María” , fue uno de sus posteos. En otro escribió: “Tenemos un país secuestrado hace 123 años. Ese país que nos secuestró es el mismo que no han podido sacar de Guantánamo. Tampoco podemos elegir un presidente porque vivimos una dictadura invisible para muchos. Pero nunca me burlaré de un país porque critiquen a mi gobierno”.

Hoy, sus mensajes apuntaron a los retuits de una lista de detenidos y desaparecidos en Cuba y a un video donde hace una comparación entre Cuba y Puerto Rico, y reflexiona sobre las responsabilidades del gobierno cubano y la incidencia estadounidense en la situación actual de la isla. “ Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas ”.

Responsabilidades internas y bloqueo

El bloqueo fue uno de los temas que abordó Silvio Rodríguez durante una entrevista con el medio mexicano La Jornada, en junio pasado. Se le preguntó cómo sería Cuba “si no existiera ese letal bloqueo”. Y esta fue su respuesta: “Es un gran misterio. Están los que aseguran que todos nuestros males son culpa del bloqueo. Pero también los que piensan que todo es culpa del gobierno, por ser exageradamente controlador. Entre ambas posturas, como ya dije, numerosos matices . Mi opinión es que el bloqueo influye enormemente en nuestros problemas. Y pienso que si los enemigos de la Revolución creyeran que nuestras desgracias son sólo culpa nuestra, ya hubieran levantado el bloqueo para que nos destruyéramos. (...) Yo pienso que si bajo el bloqueo más cruel hemos conseguido nuestros propios candidatos vacunales (y lo digo sin triunfalismo), ¿de qué no seríamos capaces si viviéramos en paz, con las mismas oportunidades de los demás países? Una Cuba sin bloqueo sería la oportunidad de ser y de mostrarnos plenamente, como somos”.