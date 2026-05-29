Pasaporte: así cambió el trámite para solicitarlo en Cuba

El gobierno de Cuba anunció una modificación en el trámite para solicitar el pasaporte dentro de la isla. Desde el 26 de mayo, los ciudadanos cubanos mayores de 18 años residentes en el territorio nacional pueden iniciar el proceso en línea a través de la plataforma estatal Soberanía.

Cómo realizar el trámite del pasaporte cubano en la plataforma Soberanía

La nueva herramienta está disponible en el sitio web oficial. Desde allí, las personas habilitadas podrán completar la petición del documento de viaje mediante un sistema digital.

El gobierno cubano destacó que la plataforma permite realizar gestiones desde cualquier dispositivo con internet Gobierno de La Habana

La opción para iniciar el pedido del pasaporte se encuentra dentro de la sección “Trámites y Servicios”, específicamente en la categoría “Identidad, migratorios y extranjería”. El nuevo mecanismo busca “modernizar” la gestión de documentos públicos y reducir la necesidad de asistir presencialmente a oficinas estatales.

El Ministerio del Interior (Minint) explicó en una publicación difundida en redes sociales que esta alternativa está destinada únicamente a ciudadanos cubanos mayores de edad con residencia en el territorio nacional. Los cubanos radicados fuera de la isla no podrán utilizar esta modalidad.

Para ingresar al sistema, los usuarios deberán contar con una “Identidad Digital Certificada”. En caso de no disponer de este requisito, tendrán que solicitarla y finalizar el procedimiento de registro y validación dentro de la plataforma.

A su vez, deben poseer plena capacidad jurídica y pagar un sello de timbre por un valor de 2.500 pesos cubanos (aproximadamente US$104).

Los beneficios del sistema en línea para tramitar el pasaporte cubano

El Minint aseguró que la nueva modalidad permitirá simplificar parte de las diligencias vinculadas con la emisión del pasaporte. El organismo afirmó que el sistema constituye una “vía alternativa más rápida, segura y transparente para gestionar documentos esenciales”. Entre las ventajas mencionadas por las autoridades figuran:

Presentación de la solicitud desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Pago electrónico mediante los sitios cubanos Transfermóvil y En Zona.

Seguimiento del estado de la gestión mediante avisos en tiempo real.

Reconocimiento jurídico de los documentos emitidos por el sistema.

El trámite digital del pasaporte cubano está disponible desde el 26 de mayo en la plataforma Soberanía Gobierno de La Habana

El organismo también sostuvo que esta alternativa contribuye a reducir los tiempos de espera, los desplazamientos de los ciudadanos y los procesos burocráticos asociados a este tipo de diligencias.

Aunque la mayor parte del procedimiento podrá realizarse en línea, los solicitantes igualmente tendrán que presentarse en una oficina para retirar el documento una vez concluido el proceso. Las autoridades indicaron que la entrega del pasaporte podrá realizarse después de 30 días hábiles y tras recibir la notificación oficial correspondiente.

La nueva ley de migración de Cuba incorporó cambios

La puesta en marcha de este mecanismo digital ocurrió poco después de la entrada en vigor de una nueva ley de migración en Cuba. La normativa incorporó una opción de “inmediatez” para determinados procedimientos relacionados con el pasaporte, explicó El Nuevo Herald.

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Según establece la legislación, el documento podrá solicitarse con carácter urgente mediante el pago de un recargo equivalente al 20% adicional sobre el impuesto o arancel consular fijado por las autoridades competentes. No hubo cambios para los cubanos con ciudadanía estadounidense, que todavía deben utilizar el pasaporte cubano para ingresar a la isla.