Quién es la cubana vinculada al régimen detenida por el ICE en Florida que ahora enfrenta la deportación

Alina Rosales Aguirreurreta, ciudadana cubana e hija del general retirado Ulises Rosales del Toro, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el sur de Florida. La información fue confirmada por autoridades migratorias y por reportes difundidos por medios vinculados a la comunidad cubana en el exilio.

Qué se sabe sobre el proceso migratorio de Alina Rosales Aguirreurreta

La información disponible en el buscador del ICE señala que la ciudadana cubana permanece bajo custodia federal mientras se desarrolla un procedimiento migratorio. Las autoridades indicaron que familiares o representantes legales deben comunicarse con la oficina correspondiente para obtener datos actualizados sobre su localización y situación judicial.

Alina Rosales Aguirreurreta es hija del general Ulises Rosales del Toro Captura de pantalla Martí Noticias

Según reportó en febrero Martí Noticias, Rosales Aguirreurreta ingresó a territorio estadounidense en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana. Personas cercanas a su entorno familiar le dijeron al medio que la mujer permanecía en Miami mientras intentaba avanzar en un trámite para regularizar su situación migratoria.

“En este momento está detenida por el ICE. Esto fue confirmado por la policía de inmigración”, informó el periodista de Martí Noticias, Mario J. Pentón, en su canal de YouTube. “La mujer, que es médica de profesión en Cuba, no tuvo la posibilidad de obtener su residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano”, aseguró.

Especialistas en temas migratorios señalaron que podría enfrentar un proceso de deportación. “Si esta persona mintió para obtener su visa, en algún proceso migratorio dentro de EE.UU., puede ser detenida y puesta en un proceso de expulsión”, dijo el abogado José Guerrero a Univision.

Hasta el momento, el ICE no difundió el nombre del centro de detención en el que permanece alojada, aunque los registros oficiales indican que el expediente está bajo control de la oficina migratoria de Miami.

Quién es Ulises Rosales del Toro, padre de la detenida por el ICE

De acuerdo con la enciclopedia de la isla EcuRed, Ulises Rosales del Toro integró durante más de 60 años la estructura política y militar del gobierno cubano. Dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor General y también fue primer sustituto del ministro de las FAR.

Además de sus funciones militares, desempeñó distintos cargos dentro del aparato estatal cubano. Fue ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros.

Nacido en 1942, participó en la guerrilla encabezada por Fidel Castro y posteriormente integró organismos políticos y partidarios del Estado cubano. También formó parte del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y fue diputado de la Asamblea Nacional.

El contexto político detrás de la detención en Florida

La detención de Rosales Aguirreurreta ocurre en medio de un aumento del control migratorio sobre ciudadanos cubanos vinculados a sectores de poder dentro de la isla. En los últimos días también trascendió otro arresto relacionado con familiares de integrantes de la estructura militar cubana.

Se trata de Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien actualmente se desempeña como la presidenta del conglomerado militar cubano Gaesa, una entidad que está sancionada por el gobierno de EE.UU. Adys fue detenida por el ICE en Miami el 21 de mayo.

La hermana de la jefa del poderoso GAESA cubano entró a EE.UU. con green card el 13 de enero de 2023 ICE

“Esto es un mensaje a estos personajes que han venido aquí, a que declaren lo que sepan, vayan a las autoridades, informen a las autoridades quiénes son”, dijo Luis Domínguez de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, a Univision. “Ayuden al pueblo cubano a obtener su libertad, vamos, ustedes han venido a tierras de libertad, cuando sus padres se han dedicado a oprimir en Cuba”, señaló.

Qué puede pasar ahora con el caso

Rosales Aguirreurreta deberá exponer ante autoridades estadounidenses su caso mientras se define su situación legal. Entre las próximas instancias, según Univision, figura una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

Hasta el momento, ICE no informó una fecha oficial para una eventual deportación ni confirmó detalles adicionales sobre el expediente migratorio abierto en Florida.