16 de mayo de 2019 • 15:55

El grupo de K-pop BTS fue el invitado musical del último episodio de The Late Show With Stephen Colbert, y en la interpretación de su tema "Boy With Luv", la banda coreana le rindió tributo a la icónica presentación de The Beatles en el Ed Sullivan Show, en 1964, cuando la beatlemanía aterrizó en los Estados Unidos.

Vestidos con los clásicos "trajecitos" que los Beatles utilizaron de uniforme a mediados de la década del 60, los BTS bailaron su coreografía -filmada para la ocasión en blanco y negro- delante de una batería con el nombre de la banda, pero con la tipografía que utilizaban los Fab Four. Para completar el homenaje, el anfitrión Colbert hizo de Sullivan.

"El 9 de febrero de 1964 los Beatles hicieron su debut americano en el Ed Sullivan Show... Ahora, en el mismo escenario, exactamente 50 años después, más cinco años, tres meses y seis días, un nuevo lote de rompecorazones ha aterrizado", se anunció en el inicio del segmento que imitó cada detalle de aquel programa.