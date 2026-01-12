La palabra de Juliana Awada tras la separación de Mauricio Macri

La ex primera dama Juliana Awada realizó un posteo respecto de su separación con el expresidente Mauricio Macri en la red social Instagram. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió en su cuenta oficial.

Según pudo saber LA NACION, la ruptura fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año, celebraciones que pasaron juntos en familia pese a decidir poner fin al vínculo.

El posteo de Juliana Awada en Instagram tras su separación de Mauricio Macri Instagram

Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2009, la dupla coincidió en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque, un selecto gimnasio.

La empresaria tenía entonces 35 años y el dirigente 50. Luego tuvieron una primera salida a cenar y un fin de semana en Tandil que consolidó el vínculo. Tras unos meses de noviazgo, decidieron convivir y formalizar la pareja.

Se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010, acompañados por familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte. Iván Achaval, Nicolás Caputo y Arturo Grimaldi fueron los testigos de Macri, mientras que Zoraida Awada, Pamela Marcuzzi y Marina Laurence fueron las de Awada.

La ex primera dama Juliana Awada junto al expresidente y líder de Pro, Mauricio Macri Instagram

Cuatro días más tarde, el festejo continuó con una celebración en la estancia La Carlota en Tandil, propiedad de un familiar de Macri. Allí compartieron un almuerzo y una fiesta que se extendió hasta la madrugada.

Al año siguiente del matrimonio, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común. Macri ya era padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu —Agustina, Francisco y Gimena—, y Juliana tenía una hija de una relación anterior con el millonario belga Bruno Barbier, Valentina.

La ex primera dama es activa usuaria en redes sociales. Con una impronta descontracturada, Awada difundió múltiples cariñosos mensajes dedicados a Macri en los últimos años, sobre todo en fechas especiales.

Juliana Awada, Mauricio Macri y Antonia Instagram Juliana Awada

Entre otros tantos ejemplos, escribió un sentido texto de admiración hacia el líder de Pro el día previo a que finalizara su mandato e hiciera del traspaso del mando a Alberto Fernández. “Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos 4 años. Desde lo personal, por lo que crecí a tu lado, por lo que aprendí y viví. Como argentina porque sé de tu entrega, tu compromiso, tu vocación y dedicación”, reza el posteo.

En 2021, en diálogo con Juana Viale en el programa La Noche de Mirtha, Macri habló del importante rol que cumplió Awada durante sus años de gestión y reveló el apodo que utilizaba para referirse a ella: la hechicera.

“A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a [la Quinta de] Olivos, yo me olvidaba [del trabajo]. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble”, afirmó Macri entonces. Luego, continuó: “En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente. Trataba de terminar el día y reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos”.

La última postal de Juliana Awada y Mauricio Macri antes de conocerse la noticia de su separación X.com

El día antes de confirmarse su separación, Awada compartió imágenes con su hija Antonia y amigos en la Patagonia. Macri, por su parte, publicó por última vez -hace dos semanas atrás- una postal de Nochebuena y Navidad con su ahora expareja, Antonia y Valentina Barbier, la hija mayor de la empresaria.