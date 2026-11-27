A través de sus redes sociales, el guitarrista de The Killers, Dave Keuning, contó que hace dos semanas sufrió un “accidente cerebrovascular grave” y que tras el primer diagnóstico su “probabilidad de supervivencia” era de, apenas, el 40 por ciento.

La noticia se conoció a propósito de una publicación que el músico hizo en el Día de Acción de Gracias, en los Estados Unidos. En su extenso mensaje, donde dio todos los detalles -desde que sufrió el malestar hasta su externación- también acompañó el posteo con la imagen de la nueva integrante de su familia.

“Hace dos semanas sufrí un derrame cerebral grave. Gracias a la rápida reacción de mi esposa, fui trasladado de inmediato al hospital y sometido a una intervención quirúrgica. La primera hora tras un derrame cerebral es crucial a la hora de llegar al hospital. Tenía un coágulo sanguíneo en el cerebro que interrumpió el riego sanguíneo en todo el hemisferio derecho. Cuando llegué al hospital, había perdido la visión en un ojo y la movilidad en el lado izquierdo del cuerpo; sin embargo, en ese momento aún no era consciente de que estaba sufriendo un derrame cerebral”, escribió en los primeros párrafos de su relato.

“Los médicos me dijeron que tenía un 40 por ciento de probabilidades de sobrevivir y que, de hacerlo, me quedarían secuelas; pero, por un milagro, estoy bien. Y sí, puedo tocar la guitarra igual de bien que antes. Fue lo primero que comprobé al despertar tras la operación. Me siento sumamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y mis pies, así como de hablar exactamente igual que antes. Estoy muy agradecido con mi esposa, mi hijo, mi hija y todos mis compañeros de banda, a quienes ahora siento más cercanos que nunca”, aseguró.

The Killers se presentará en Lollapalooza Argentina 2027 como uno de los grupos centrales de la primera jornada, el viernes 12 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro

The Killers es una banda norteamericana fundada en 2001 por Keuning junto al cantante Brandon Flowers. Actualmente los acompañan Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr.

En 2004 publicaron su primer álbum, Hot Fuss, y desde entonces acumularon un catálogo de siete producciones discográficas. Battle Born, de 2012, fue una de las que le permitió al grupo extender su territorio a nivel mundial. El disco más reciente es Pressure Machine (2021).

Dave Keuning en el show que The Killers dio en 2025 durante su inducción al Rock & Roll Hall Of Fame Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

The Killers se presentará en Lollapalooza Argentina 2027 como uno de los grupos centrales de la primera jornada, el viernes 12 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro. Por el momento, son las únicas fechas que la agrupación tiene agendadas, según se informa en su página web oficial.

Habrá que esperar hasta ese momento si la banda contará con la participación de su histórico guitarrista, ya que sus apariciones sobre los escenarios con The Killers fueron esporádicas.

Tras su pausa de las giras, entre 2017 y 2020, regresó al estudio para Pressure Machine y se lo vio con cierta alternancia sobre los escenarios, durante los años posteriores. En lo que va de 2026, por ejemplo, dijo presente en actuaciones como la del Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League en Budapest, el 30 de mayo pasado, y en otras fechas de la gira de ese año.