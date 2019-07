El hit de Katy Perry "Dark Horse" es un plagio, según un tribunal

Katy Perry Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 10:07

Un tribunal de Los Angeles concluyó finalmente que la canción "Dark Horse", de la diva pop Katy Perry, es un plagio de un tema de rap cristiano, "Joyful Noise", compuesto por Marcus Gray, el artista conocido como Flame, en 2009.

Por este motivo, Perry deberá indemnizar al rapero por daños y perjuicios en una suma que será establecida la semana próxima, según consignó la agencia de noticias EFE. Durante el juicio, tanto Perry como su productor, Dr. Luke, aseguraron no haber escuchado nunca el tema de Flame, publicado cuatro años antes que el exitoso "Dark Horse".

El fallo consideró que había similitudes en el ritmo, la base y varios pasajes instrumentales, en un juicio que duró apenas una semana y tuvo algunos episodios pintorescos, como cuando el sistema de audio de la sala no funcionó y Perry se ofreció a entonar en el estrado los versos de la canción analizada.

"Dark horse" fue uno de los temas centrales de la actuación de la estrella pop durante el entretiempo de la final de fútbol americano de 2015 y su videoclip, con imágenes que remiten al antiguo Egipto, cuenta con más de 2600 millones de reproducciones en YouTube.

Otros juicios por plagio

La noticia llega a menos de un mes de que un juez de Manhattan cancelara el juicio programado para septiembre por plagio de la canción de Ed Sheeran, "Thinking Out Loud", a espera de la resolución de uno de los casos emblema de plagio contra el clásico de Led Zeppelin, "Stairway To Heaven". Sheeran fue demandado en 2016 por los herederos de Ed Townsend, quien co-escibió junto a Marvin Gaye otro clásico de la música popular como "Let's Get It On", editado en 1973, por considerar que "Thinking Out Lourd" tomó importantes progresiones armónicas y elementos rítmicos de aquella canción. Por su parte, Led Zeppelin fue demandado por la banda californiana Spirit, que afirma que la famosa intro de "Stairway to Heaven" arranca con su canción de 1968, "Taurus".