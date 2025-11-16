¿Qué se sabe de…? El llamativo look de Rosalía, la burla de Orlando Bloom a Katy Perry y la expareja de Hollywood que venera a Maradona

BLOOM REDOBLA SU APUESTA

Se separaron en julio pasado, después de haber sido pareja por nueve años y de tener una hija juntos, Daisy Dove (5). Pero las cosas no terminaron bien y Katy Perry (41) –que ya está de novia con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau– le dedicó a su ex, Orlando Bloom (48), una canción, “Bandaids” (‘Curitas’), que habla de su decepción: “No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. Estabas allí, pero no estabas...”, dice, entre otras cosas.

Orlando Bloom posa con Rachel Lynn Matthews, una actriz que se disfrazó con un traje similar al que Katy Perry, la ex pareja del actor, usó en su corto viaje al espacio, en abril pasado

Al actor, al parecer, el tema no lo hizo reflexionar demasiado sobre la forma en que se comportó con la cantante y redobló la apuesta: para Halloween, posó sonriente junto a Rachel Lynn Matthews (32), que se disfrazó de Katy. Y no sólo eso: la actriz imitó el gesto de la intérprete de “Firework” al regresar del corto viaje al espacio que hizo en abril de este año –en el marco del proyecto Blue Origin, liderado por Lauren Bezos–, y besó el suelo feliz de estar sana y salva nuevamente en la Tierra.

La verdadera Katy besando el suelo al regresar a la Tierra

Su imitadora repite el gesto en los festejos de Halloween

Matthews, con una peluca negra y un mameluco azul similar al de Perry en su misión espacial, se arrodilló, y Bloom –disfrazado de esqueleto– luego la abrazó para tomarse una foto con ella que hizo que la burla se viralizara.

MARIPOSA GÓTICA

Es una estrella indiscutida, que brilla por su talento y su carisma, aunque también por sus particulares elecciones de moda. Rosalía (33) es tan osada en el escenario como en las galas a las que asiste con vestidos que no dejan a nadie indiferente.

En la nueva edición de los premios Los 40 Music en Valencia, Rosalía sorprendió con su traje de dos piezas de Balenciaga. ¿El detalle? Sus lentes envolventes XL, modelo Mask Butterfly GettyImages

En la última entrega de los premios Los 40 Music, en el Roig Arena de Valencia, el 7 de noviembre, la cantante de “Motomami” lució un traje de dos piezas de Balenciaga, compuesto por un crop top cubierto de plumas y una pollera larga de tiro bajo con volumen que es parte de la última colección de la marca diseñada por su nuevo director creativo, Pierpaolo Piccioli. Para coronar su look, Rosalía –que acaba de presentar su nuevo álbum, Lux– llevó a la ceremonia unos lentes envolventes extra grandes, también de Balenciaga.

Siempre marcando tendencia, la cantante sorprendió a sus 27 millones de seguidores con su original outfit GettyImages

Se trata del modelo Mask Butterfly que se lanzó al mercado con un precio de 425 euros y que personalizaron para la artista con la aplicación de una cascada de cristales que le cubrían la frente. Luego, para su actuación en la gala, Rosalía se cambió y llevó un vestido con corset de estilo gótico, con transparencias, de la diseñadora Dilara Findikoglu.

ADIÓS CASA, ADIÓS AMOR

La cantante Lily Allen y la estrella de Strangers Things, David Harbour se conocieron en 2019 a través de una aplicación de citas. Un año después se casaron en Las Vegas. A principios de este año se confirmó su ruptura. Getty Images - WireImage

Después de cuatro años de matrimonio, con una historia de amor tan apasionada como fugaz, la cantante Lily Allen (40) y el actor David Harbour (50, una de las estrellas de la serie Stranger Things) decidieron tomar caminos separados y, en el proceso de divorcio, pusieron en venta la fabulosa y ecléctica casa que compraron en 2020 por tres millones de dólares y que hoy la tienen tasada por ocho millones.

La fachada de la propiedad de estilo italiano del siglo XIX

La sala de estar, decorada en animal print, tiene un hogar sobre el que se ve un póster con la cara de Diego Maradona. El espacio da acceso a un patio trasero que cuenta con sauna finlandés y pileta

Se trata de una construcción de estilo italiano del siglo XIX ubicada en el exclusivo barrio de Carroll Gardens, en Brooklyn, que cuenta con cinco dormitorios, cuatro baños, sala multimedia, sauna finlandés y pileta. Bajo la mirada del arquitecto Ben Bischoff y del diseñador Billy Cotton, la propiedad se destaca por su carácter original reflejado en sus interiores excéntricos y, al mismo tiempo, cálidos: textiles con estampa atigrada, empapelados rococó, cortinas globo de chintz y lámparas de cristal son algunos de los detalles que convierten la casa en un espacio único.

El dormitorio principal en suite, con empapelado de Zuber y alfombra de Pierre Frey

Ambientado de igual manera que la habitación, el baño además cuenta un hogar y ventanas a la calle con cortinas drapeadas

Lily y David se conocieron en 2019 a través de una aplicación de citas. Al poco tiempo, oficializaron su romance y, un año después, se casaron en Las Vegas frente a un juez de paz caracterizado como Elvis.

Uno de los livings, con paredes pintadas con flores

La cocina se destaca por sus gabinetes de la firma Plain English y su una araña de cristal

El comedor diario posee un largo banco debajo de las ventanas con vistas al exterior

Otro baño, con una bañadera antigua

Sin embargo, las constantes infidelidades del actor terminaron por desgastar su matrimonio. A principios de este año, una fuente cercana a la pareja confirmó su ruptura.