El impactante show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl

Si año tras año el show musical de entretiempo del Super Bowl despierta una gran curiosidad en el público y en la prensa estadounidense, este año ese interés se disparó por las nubes. Es que, más allá de que las puestas y los shows que se presentan históricamente suelen orbitar entre la prolijidad aséptica y el escándalo controlado, esta vez los ojos del mundo estaban puestos en la performance del artista convocado, pero también en lo que tenía para decir.

Bad Bunny, vestido íntegramente de blanco, hizo bailar a todos en su show de medio tiempo del Super Bowl NEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es que ese artista, Bad Bunny, no solo es uno de los más vendedores a nivel local y global, sino que se convirtió desde hace un tiempo en el portador de una de las voces más críticas a la gestión del presidente estadounidense Donald Trump, sobre todo del accionar de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), una agencia federal creada en 2003 bajo el Departamento de Seguridad Nacional que se encarga, con métodos cuestionados en todo el mundo, de gestionar la detención y deportación de extranjeros.

“La noche pasada no pude dormir pensando en mi espectáculo”, reconoció el artista en una conferencia de prensa realizada en San Francisco, donde se lleva a cabo el evento. Y en ese contexto, llegó este domingo, en el que los Patriots de Nueva Inglaterra se enfrentaron a los Seattle Seahawks. Y, por supuesto, la esperada actuación del puertorriqueño.

Si bien el cantante intentó mantener el misterio sobre lo que presentaría sobre el escenario, durante la transmisión del evento deportivo adelantaron que no estaría solo. Dos estrellas lo acompañarían: Ricky Martin y Lady Gaga, otras dos personalidades de la música que también se manifestaron en contra de los operativos de ICE.

El cantante puertorriqueño cantó varios de los temas de su último álbum Matt Slocum - AP

El show comenzó a las 22:20, hora argentina, con los acordes de “Titi me preguntó”, de su último álbum Debí tirar más fotos. Vestido íntegramente de blanco, el artista comenzó a recorrer la inmensa estructura. Luego, con algunas estrellas de origen latino como Jessica Alba, Karol G, Cardi B y Pedro Pascal sobre el escenario, comenzó a cantar “Yo perrero sola” y “Voy a llevarte para P.R.”.

Después, sorprendió a todos con un popurrí de canciones de puertorriqueños, como “Gasolina”, “Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí”, expresó el cantante antes de que las cámaras mostraran a una pareja en medio de su ceremonia de casamiento y apareciera Lady Gaga interpretando “Die with Smile”, en versión salsa.

Lady Gaga fue una de las grandes invitadas en el show del puertorriqueño NEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego de la presentación de la primera gran invitada de la noche, comenzó a sonar “Baile inolvidable” y luego “NUEVAYoL”. Y con el segundo gran invitado, Ricky Martin, cantando “Lo que le pasó a Hawaii”, uno de los temas con más contenido político del último álbum de Bad Bunny, comenzó un nuevo tramo en el que el puertorriqueño celebró a su tierra natal.

Ricky Martin, otra de las estrellas invitadas NEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le sucedieron “Café con ron”, y para el final, mientras cantaba el tema que le da título a su último álbum, Bad Bunny comenzó a nombrar a todos los países de América Latina, rodeado de bailarines que enarbolaban y banderas de todas aquellas naciones, en una clara declaración de principios.

Historia de una guerra declarada

“Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE”, expresó el cantante puertorriqueño en su discurso de agradecimiento en la última ceremonia de entrega de los premios Grammy. Y agregó, sin amedrentarse: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”.

Bad Bunny fue el gran ganador de la fiesta de los Grammy Chris Pizzello� - Invision

Cuando en septiembre pasado la NFL (la liga nacional de fútbol americano) anunció que Bad Bunny sería la estrella del show de entretiempo, Trump y sus súbditos comenzaron una cruzada mediática en contra del artista que decidió no incluir a los Estados Unidos en su gira mundial por temor a que ICE organice redadas para “emboscar” a inmigrantes a la salida de sus shows. “La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero el tema de que ICE pueda estar afuera [de mi concierto] nos preocupaba mucho”, dijo el artista en su momento. La respuesta oficial no demoró en llegar: “No podrán dormir por la noche, porque no saben en qué creen. Y son tan débiles que lo vamos a arreglar”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, responsable de ejecutar la agenda antiinmigrante del presidente.

El mismo Trump aseguró que no sabía quién es Bad Bunny. “Nunca he escuchado hablar sobre él”, afirmó. Y a pesar de que el puertorriqueño es el artista más escuchado a nivel planetario, el mandatario aseguró que la decisión de la NFL de convocarlo le parecía “pésima, ridícula y horrible”. Tiempo después, anunció su decisión de no asistir al evento deportivo más importante de los Estados Unidos por esa razón.

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl creció en expectativas luego de los cruces con el presidente Donald Trump por las políticas migratorias Imagen compuesta

La transmisión de este espectáculo deportivo con presencia musical es, históricamente, el programa de televisión más visto del año en los Estados Unidos. En la edición pasada, más de 130 millones de personas permanecieron frente a la pantalla para ver el espectáculo de medio término. Teniendo en cuenta la magnitud del evento, se entiende que al cuestionado mandatario no le cause gracia que ese espacio lo ocupe, justamente, uno de sus mayores detractores y un hombre que demostró que no tiene miedo de decir lo que piensa sobre él y sobre su gestión.