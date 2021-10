El “Indio” Solari anunció su regreso a los escenarios... pero de manera virtual

Desde su cuenta de Instagram, Carlos “Indio” Solari hoy tomó el rol de agente de prensa (”seré heraldo de buenas noticias”) al promocionar los próximos conciertos que dará su banda en La Plata y Rosario, y en donde él participará como invitado, de manera virtual, en algunos temas.

Así fue como lo contó: “Los Fundamentalistas están muy felices de anunciar la vuelta a los escenarios. El 11 de diciembre estarán presentándose en el Estadio Único de La Plata y el 19 de febrero en el Hipódromo de Rosario. Agradecen especialmente a todos los que guardaron su entrada para el show de Rosario y esperaron a que se pudiera reprogramar. La intención fue que fuera el primer show presencial, pero por cuestiones de agenda de los espacios el 19 de febrero fue la fecha más cercana que se pudo programar. Por esto, quienes tengan su entrada ya adquirida para Rosario podrán elegir asistir al show del Hipódromo el 19 de febrero o al de La Plata el 11 de diciembre sin necesidad de cambiar la entrada que ya poseen. L as entradas para el show de La Plata estarán a la venta desde este próximo viernes, a las 15 y las de Rosario a partir del 1° de diciembre . En ambos conciertos voy a participar como invitado, en forma virtual en algunas canciones. Se vienen dos fiestas hermosas y es un placer compartirlas con ustedes”.

La prueba piloto

El abril pasado, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ofrecieron en Epecuén el show A los pájaros, previsto para un streaming pago que, por problemas técnicos, fue liberado y emitido de manera gratuita por YouTube. Pero lo más significativo de aquel concierto fue que eol Indio apareció en las pantallas y hasta estrenó dos temas, “Rezando solo” y “Encuentro con un ángel amateur”.

Con ánimo de hacer retrospectiva y a su vez, con sabor a despedida, el Indio escribió en “Encuentro con un ángel amateur”.

Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. / La traición duele hacia atrás. No sabes cuando comienza. Un ángel sonso amateur me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar. Y allí iré cantando. / Mis amores refugié en el arcón del amor propio. Al soberbio todo le es sufrido y muy aburrido. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo marchar cantando. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir. Hazañas que prometí. Solo esperar cantando.”

Pero sigue produciendo música o alternativas para estar cerca de su público, aunque por muchos motivos las condiciones no están dadas para programar grandes recitales. ¿Qué trae entre manos para los conciertos de Rosario y La Plata? ¿Habrá más estrenos? Solo habrá que esperar para confirmarlo.

Las redes sociales vienen siendo su espacio para las novedades. Fueron varias en lo que va de 2021. También en su cuenta de Instagram publicó un afiche retocado de la película El secreto de sus ojos en el que la imagen de uno de los protagonistas, Ricardo Darín, es reemplazada por la del cantante. Se lo ve con anteojos y sus ojos están desorbitados por el excesivo aumento. Tuvo más de 40 mil “me gusta” en unas pocas horas y algunos comentarios que fueron desde consultas sobre el dueño de esos ojos hasta el juego que algunos fans quisieron entablar con el cantante: “¿Tienen muchos secretos tus ojos, INDIO?”, pregunta una fan.

Una semana antes publicó en su canal de YouTube dos canciones inéditas que se registraron en 1996, durante la grabación del disco Luzbelito, aunque finalmente no formaron parte de aquel disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Rock de las abejas” y “Quema el celo” son las canciones que llegaron a oídos de su público 25 años después de haber sido registradas. La grabación fue realizada en Brasil, junto a La Metaleira Mantequeira.

También en plan revival, semanas atrás subió a ese mismo canal de YouTube un video de un show de Los Redondos de 1989, cuando todavía la convocatoria de la banda era para un público bastante limitado. Según se consigna en la publicación es una actuación en el pub montevideano Laskina Bar, del 9 de diciembre de ese año.

Mientras tanto, la fórmula planteada hasta ahora parece dar buenos resultados. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado logró continuar sin su líder, pero siempre con el visto bueno de Solari. Actualmente integrada por las cantantes Déborah Dixon y Luciana Palacios, los guitarristas Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, el bajista Fernando Nalé, el tecladista Pablo Sbaraglia, el baterista Ramiro López Naguil y en la sección de vientos Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita, la banda tiene vida propia y la posibilidad de abrirse camino llevándose el público ricotero que siempre espera una aparición del Indio, aunque sea en situaciones virtuales como ésta.