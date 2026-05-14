María Becerra agotó la preventa en una hora: cuándo abre la venta general para sus recitales en Buenos Aires

María Becerra vuelve a Buenos Aires con dos shows en el Movistar Arena. Las funciones serán el 13 y 14 de noviembre, en el marco del Quimera Tour, la gira con la que presentará en vivo Quimera, su álbum más reciente, con una puesta diseñada en formato 360°. La preventa exclusiva de se agotó en una hora. La venta general se habilitará el viernes 15 de mayo, a las 13, por el sitio oficial del estadio de Villa Crespo.

Después de sus presentaciones en el Estadio River Plate, la artista apuesta por una experiencia más cercana e inmersiva: un escenario central pensado para que el público pueda ver el show desde distintos sectores y quedar más integrado a la puesta. Las dos fechas figuran en el sitio oficial de la artista, con derivación de compra al Movistar Arena.

Las funciones del 13 y 14 de noviembre de María Becerra, en el marco del Quimera Tour, la gira con la que presentará en vivo Quimera, su álbum más reciente, con una puesta diseñada en formato 360°

Cuándo y dónde toca María Becerra en Buenos Aires

Cuándo: viernes 13 y sábado 14 de noviembre

viernes 13 y sábado 14 de noviembre Dónde: Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo

Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo Formato: show 360°

show 360° Gira: Quimera Tour

Quimera Tour Venta general: viernes 15 de mayo, desde las 13

viernes 15 de mayo, desde las 13 Ticketera oficial: movistararena.com.ar

Precios de las entradas para María Becerra en Movistar Arena

Las entradas para los shows de María Becerra en el Movistar Arena parten desde $60.000 + cargo por servicio, según ubicación.

Campo: $85.000 + cargo por servicio

$85.000 + cargo por servicio Platea Baja 1: $150.000 + cargo por servicio

$150.000 + cargo por servicio Platea Baja 2: $120.000 + cargo por servicio

$120.000 + cargo por servicio Platea Alta 1: $75.000 + cargo por servicio

$75.000 + cargo por servicio Platea Alta 2: $60.000 + cargo por servicio

Cómo comprar entradas para María Becerra en Movistar Arena

Maria Becerra

Ingresar al sitio oficial de venta: movistararena.com.ar.

Buscar el evento María Becerra .

. Seleccionar la fecha: 13 o 14 de noviembre .

. Elegir sector o tipo de entrada disponible.

Indicar la cantidad de entradas.

Completar los datos solicitados.

Elegir el medio de pago.

Confirmar la compra y guardar el comprobante.

La venta general será con todos los medios de pago y con Banco Macro Visa hay cuotas sin interés, según las condiciones vigentes al momento de la compra. Quimera

Cómo será el show 360° de María Becerra

La propuesta de María Becerra en el Movistar Arena está pensada como una experiencia inmersiva. El formato 360° coloca el escenario en una posición central y permite que la puesta se vea desde distintos ángulos, con una lógica más cercana que la de un concierto tradicional.

El show estará atravesado por el universo de Quimera, un proyecto conceptual en el que conviven distintos alter egos de la artista: Maite, Jojo, Shanina y Gladys. Esa narrativa cruza lo visual, lo estético y lo performático, y marca una nueva etapa dentro de su recorrido musical.

El presente de María Becerra

María Becerra llega a estas fechas después de consolidar uno de los momentos más fuertes de su carrera. Cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube y más de 12 mil millones de reproducciones acumuladas entre sus videoclips.

En 2024 fue parte de la celebración de Año Nuevo en Times Square, participó como jurado y artista del Festival de Viña del Mar, debutó en Coachella como invitada de J Balvin para cantar “¿Qué Más Pues?” y presentó lanzamientos como “Imán”, “Sexo Es La Moda”, junto a Yandel, y “Agora”.

En 2025 estrenó “Tatú”, grabada en vivo durante la Fiesta de la Confluencia en Neuquén; lanzó “Ramen Para Dos”, junto a Paulo Londra; presentó “Infinitos como el mar”; debutó como actriz en En el barro, serie original de Netflix; y publicó Quimera, su tercer álbum de estudio.