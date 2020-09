La banda hará este viernes un show en streaming

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2020 • 15:44

Resetearse, reinventarse, adaptarse y, también, aggiornarse, aunque la palabra suene antigua en estos tiempos de "nueva normalidad". La idea es esa: actualizarse según las necesidades que se imponen ante la pandemia Covid-19 para que nada quede detenido hasta la llegada de la vacuna. Aggiornar los recitales como alternativa a la irreemplazable sensación de subir a un escenario y cantar frente a una multitud (o frente a cincuenta personas), en el caso de los músicos. Y en el caso del público, experimentar esa situación del concierto en casa, que permite no tener que pensar si se cena antes o después porque también se puede acompañar el recital con un buen plato casero.

El Kuelgue subirá este viernes, a las 22, al escenario del Movistar Arena para ofrecer un show dentro del ciclo Se siente desde casa. Una larga lista de canciones, invitados, tal vez alguna sorpresa y hasta un robot como único público presencial, Ciber 95. "Es una inteligencia artificial que tiene su obsolescencia unos minutos después del show. Es, además, quien organizó todo esto y nuestro público, y la 'persona' que estará sentada frente a nosotros, en ese lugar tan inmenso. Será nuestro punto de fuga", dice el cantante Julián Kartún.

Después agrega: "Como músicos, nos sirve tener a quien proyectar. Esto es, un poco, la vuelta de la banda al trabajo. Nos tiene entusiasmados porque, después de tantos meses de parate, para nosotros resulta importante volver a hacer lo que hacemos desde hace tantos años. El show lo venimos preparando como los recitales grandes: una lista [de temas] larga, con diferentes matices y colores. E intentamos meterle algunos chistes para que la gente se entretenga en su casa".

-¿El robot es de 1995?

-Es como un Windows 95. Algo así. En el último disco Fierrín (Lado A), aparecen varias teorías conspirativas y de ovnis. También tiene que ver con algo de eso.

-¿Lo más complejo es no tener al público presente?

-Tocamos en estudios, hubo varios momentos sin público. Pero en un show largo, eso va a ser la experiencia diferente. Siempre nos sirvió ir probando cosas nuevas. En ese sentido, El Kuelgue siempre estuvo abierto a diferentes formatos y sentidos. La banda tiene sus recursos y poder de adaptación.

-¿Ya resetearon la cabeza para no quedarse en standby hasta que llegue la vacuna?

-Ya al comienzo de la cuarentena tuvimos que cambiar el chip y entender que nuestro laburo iba a tardar en volver. Todavía no se sabe cuándo se podrá. Mientras puedan aparecer este tipo de paliativos, laburar para nosotros es importante. Hay que adaptarse al presente.

-Hay una frase del tema "Chiste" donde te referís al "espectador ideal". ¿Cuál sería ese espectador hoy, que no podés ver directamente a la cara, en un show como el de este viernes?

-Creo que está a la búsqueda, todo el tiempo, porque es difícil analizar una lírica de El Kuelgue. En general, son frases que no corresponden a una historia o a una poesía con una bajada de línea específica, sino que tienen que ver con imágenes y con frases dentro del mundo del absurdo. Pero si tengo que pensar en ese espectador ideal, serán jóvenes mega estimulados, muy influenciados por internet, que escuchan todo tipo de música y no se cierran a un género específico; con interés en la cultura general, el cine, la televisión, y con curiosidad por otras culturas. Gente inquieta. Cabeza abierta. Creo, de todos modos, que ese que describo es el espectador real. El ideal es para el que uno compone.

-¿En qué lugar se ponen dentro de la escena musical actual, luego de 15 años como banda?

-Supongo que estamos dentro de un grupo de artistas que salen de lo solemne y que les interesa romper con cierta idea de la música, y del arte en general, muy actuada y antigua. Reírse de uno mismo, la multiplicidad de géneros, disfrutar del tango o la cumbia, del rock o el hip hop. Tiene que ver con eso. Creo que es parte de una generación que se ríe de lo impostado del músico sobre el escenario creyéndose un semidios. La música es un juego para nosotros. Respetamos la música que nos gusta, pero sacándola del lugar de seriedad.

La banda hará este viernes un show en streaming

-En este tiempo parece antiguo pensar en el disco como hecho artístico...

-Nosotros sacamos tres singles desde Fierrín, pero me parece que está volviendo la idea del disco como obra. Compartimos con los chicos de la banda las ganas de armar un lindo álbum, con su arte de tapa y un concepto que lo acompañe. Incluso canciones que tengan sentido unas con las otras. Pero entiendo que es una tendencia de los últimos años sacar temas por separado, porque todo es muy rápido y volátil. En un punto nos pasó. Pensamos, al tener un tema, que lo teníamos que sacar en ese momento y no esperar un año, porque no iba a tener la frescura de ese momento. Ahora creo que volvemos a la idea de respetar el disco como obra entera.

El ciclo y su agenda

Este viernes, a las 22, El Kuelgue se presenta en un espectáculo que, como apertura, tendrá la actuación de Mel Muñiz, como parte de una serie de shows de artistas emergentes.

MYA & Ruggero (19 de septiembre). Luego de sobresalir con sus singles "Probablemente", "Apenas son las 12" ft. MYA y "No te voy a fallar", Ruggero acaba de lanzar "Puede", el primer single de su próximo álbum. Por su parte, MYA, el dúo que integran Maxi Espindola y Agustin Bernasconi siguen acumulando millones de vista en YouTube y llamaron la atención de audiencias de varios países de América latina, con su disco debut, Hoy.

PASSWORLD BY (25 de septiembre). Una producción que reune a DJs y entertainers, para una fusión de estilos, con artistas invitados, combinación de bandejas e instrumentos en vivo.

David Lebón (26 de septiembre). Luego de actuar en el Teatro Colón, en febrero último, realizará su primer show en streaming.

Axel (27 de septiembre). Repasará su carrera de siete álbumes, galardonados con Premios Gardel, MTV Latinoamérica, Heat Latin Music Awards y Kids Choice Awards Argentina.

Vicentico (3 de octubre). Desde el comienzo de la cuarentena se lo ha visto en varios streamings y hasta en festivales online, pero ahora es momento de hacer, desde esta plataforma, un concierto completo y en su propia medida.

Dante Spinetta (9 de octubre). A comienzos de este año lanzó su single "Aves", que forma parte de la campaña "Por tus ojos" de INCUCAI, destinada a incentivar la donación de córneas. Dentro de sus más recientes lanzamientos presentó "Niguiri Sessions", donde interpretó canciones de sus cuatro discos solistas, uno de sus últimos singles ("Perdidos en el Paraíso") y un inédito llamado "Funk Warrior".

Soledad (12 de octubre). Con este concierto festejará su cumpleaños y los 25 años de carrera artística.

Bándalos Chinos (29 de octubre). Este año la banda lanzarán un nuevo disco del cual ya dieron a conocer los singles "Mi Manera de Ser", "AYNMG" y "Sin Señal". Quizá en este show aporten alguna otra novedad, hasta la llegada del nuevo álbum.

Las entradas para los shows por streaming puede adquirirse a través de la web www.movistararena.com.ar.