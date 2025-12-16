Los Ángeles Azules en Argentina: cuándo y dónde tocan y cómo comprar las entradas

Los Ángeles Azules confirmaron su regreso a la Argentina con una gira en 2026 que tocará el 27 de mayo en Quality Arena de Córdoba capital, el 29 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 31 de mayo en Metropolitano de Rosario.

La venta de entradas tendrá una preventa exclusiva para clientes de un banco desde el miércoles 17 de diciembre a las 16.00 y una venta general desde el jueves 18 de diciembre a las 16.00, en ambos casos a través de Movistararena.com.ar, con 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Santander durante todo el período de venta.

Con un repertorio de clásicos que atraviesa generaciones —“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “La Hice Llorar”, “20 Rosas”, entre otros— el grupo llega con un show centrado en sus hits y en la energía festiva que lo volvió uno de los nombres más convocantes de la cumbia romántica.

En los últimos años, además, la banda reforzó su vigencia con colaboraciones con artistas de distintos géneros, sin correrse de su identidad. En esa lista aparecen nombres como Natalia Lafourcade, Nicki Nicole y Abel Pintos, entre otros.

Fundados en 1976 por cuatro de ocho hermanos de la Familia Mejía Avante, Los Ángeles Azules construyeron una discografía extensa: 22 álbumes de estudio, cuatro discos en vivo y siete recopilatorios, con ventas declaradas entre 30 y 40 millones de copias en todo el mundo.

Cuándo y dónde tocan Los Ángeles Azules en Argentina

Miércoles 27 de mayo de 2026: Quality Arena, Córdoba

Viernes 29 de mayo de 2026: Movistar Arena, Buenos Aires

Domingo 31 de mayo de 2026: Metropolitano, Rosario

Horarios: no informados

Cuándo se pueden comprar las entradas

Preventa exclusiva : desde el miércoles 17 de diciembre a las 16.00, por Movistararena.com.ar.

: desde el miércoles 17 de diciembre a las 16.00, por Movistararena.com.ar. Venta general : desde el jueves 18 de diciembre a las 16.00, por Movistararena.com.ar, con todos los medios de pago.

: desde el jueves 18 de diciembre a las 16.00, por Movistararena.com.ar, con todos los medios de pago. Financiación: 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Santander (según condiciones informadas por la organización).

Cómo comprar las entradas para Los Ángeles Azules

El paso a paso para comprar las entradas, tanto en la preventa como en la venta general:

Ingresar a Movistararena.com.ar y buscar el show de Los Ángeles Azules

y buscar el show de Los Ángeles Azules Iniciar sesión o crear una cuenta (la plataforma indica que el login permite agilizar el proceso de compra).

(la plataforma indica que el login permite agilizar el proceso de compra). Registrarse con validación de identidad : en el alta se solicita tipo de documento y, en caso de DNI argentino, el número de trámite , además de aceptar políticas de privacidad y términos y condiciones.

: en el alta se solicita tipo de documento y, en caso de DNI argentino, el , además de aceptar políticas de privacidad y términos y condiciones. Elegir la función y seleccionar ubicación/sector y cantidad .

. Revisar el resumen de compra (función, ubicación y cantidad) y continuar.

(función, ubicación y cantidad) y continuar. Elegir medio de pago: se ofrece 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de un banco ; en venta general, además, se habilitan “todos los medios de pago”.

se ofrece ; en venta general, además, se habilitan “todos los medios de pago”. Confirmar la operación y finalizar la compra.

y finalizar la compra. Guardar el comprobante / ticket digital desde la cuenta del usuario (recomendación práctica: descargarlo antes de salir hacia el show).



