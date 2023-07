Primavera Sound 2023: de The Cure a Blur y Pet Shop Boys, se confirmó el line up día por día para Buenos Aires

escuchar

La segunda edición del festival Primavera Sound Buenos Aires 2023 tendrá como cabezas de cartel a The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck. El festival se realizará entre el 25 y 26 de noviembre en su nueva sede de Parque Sarmiento y las entradas pueden adquirirse en el sitio oficial, Enigma Tickets (ya se agotaron la preventa y los Early Bird 1 y 2). La segunda línea del line up está integrada por la DJ The Blessed Madonna, la cantautora canadiense Carly Rae Jepsen, el proyecto de Mateo Sujatovich, Conociendo Rusia, además de Dillom y la irlandesa Róisín Murphy.

La presencia de The Cure es el plato fuerte del escenario del sábado y está llena de expectativa. La banda liderada por Robert Smith, está muy ligada a la historia del Primavera Sound tras su concierto de récord (más de tres horas) en la edición barcelonesa de 2012. Este año, el festival deslumbró a los fanáticos locales cuando anunció que traerá de regreso a la emblemática banda a la Argentina después de una década desde su última gira por territorio latinoamericano. Blur -en el esperado retorno de la banda británica a los escenarios-, Pet Shop Boys y Beck, en tanto, serán los números fuertes del domingo 26.

Primavera Sound Buenos Aires también contará con la participación de Black Midi, Domi & JD Beck, Dorian Electra, El Mató a un Policía Motorizado, Muna, Milo J, Off!, Richard Coleman, Slowdive, Turf, The Twilight Sad, Virus y Weyes Blood. La grilla la completan Akim88, DJ Playero, Ibiza Pareo, Evlay, Fermín, Juana Rozas, Just Mustard, K4, Las Tussi, Lara 91K, Limón, Marina Herlop, Marina Sena, Mi Amigo Invencible, Nashy Nashai, Pacífica, Puerto Candelaria, Rayos Láser, Ronpe 99, Catnapp, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico, Winona Riders y Yami Safdie, entre la diversa artística que promueve el festival.

Primavera Sound busca expandir su comunidad y establecer al festival como una ventana para descubrir talento local de primera mano. En ese sentido, la producción convocó a nueva generación de artistas como Akim, Fermín, Viva Elástico y Winona Riders. “Primavera Sound continuará exportando su modelo de festival urbano expandiendo su propuesta musical más allá de las jornadas y los recintos principales con la programación de Primavera en la Ciudad. Sello inconfundible de una cita que paralelamente ha hecho de la sostenibilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística los valores sobre los que se sustenta”, promete la página oficial de sus organizadores.

La expansión del festival

Como sucedió con Lollapalooza, que hace años decidió salir de los Estados Unidos y abrir sedes en América del Sur y en Europa, Primavera Sound también optó por derribar las fronteras. “Un año antes de que comenzara la pesadilla de la pandemia decidimos llevar el festival a Los Ángeles. Esa decisión no se celebró y en ese entonces pensamos que Los Ángeles era una meta, pero que el puente tenía que pasar por Latinoamérica. Si bien hasta entonces éramos reacios a hacer más festivales, por pensar que la edición de Barcelona tenía una magia que era difícil de replicar, la experiencia en Portugal fue muy buena. En un punto, gracias a la pandemia pudimos proyectar este desembarco y trabajar sin prisa”, señaló el año pasado Gaby Ruiz, el creador del festival, en diálogo con LA NACION.

“El festival tiene un componente un tanto ideológico. Nosotros consideramos que los grandes eventos tienen que llegar a las ciudades no para vampirizar y salir de allí con la plata, sino que tiene que devolver algo... La música es profesional y tiene que ser de pago, pero creo también en la cultura como un vehículo para lograr otras aspiraciones”, sumó Ruiz.

En constante crecimiento, además de las ediciones realizadas en Barcelona, Madrid y la décima edición de Primavera Sound Porto, el festival retomará la ruta transatlántica para celebrar sus segundas ediciones en Buenos Aires, São Paulo, y por primera vez en Asunción y Bogotá, entre noviembre y diciembre.

