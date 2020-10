El regreso con estrellas de Gorillaz, lo nuevo de Ariana, Miss Bolivia y AC/DC

Diego Mancusi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 00:02

No lo es pero lo parece: Song Machine, Season One: Strange Timez, de Gorillaz suena como uno de esos discos hechos en cuarentena, con los músicos descubriendo las bondades de la colaboración remota y tratando de embutir todas y cada una de las ideas que se les ocurren dentro de algo parecido a canciones, porque no hay nada mejor que hacer. La versión deluxe tiene diecisiete tracks, siete de los cuales ya fueron estrenados durante este año a modo de "episodios" (de ahí el "temporada uno" del título) con videos y sketches en los que los músicos animados interactuaban con su "padre" Damon Albarn y los invitados. Justamente esto -la frondosa lista de featurings- es una pista del eclecticismo del disco: la voz cálida y el piano de Elton John se alternan con el autotune del rapero 6lack en una especie de balada oscura llamada "The Pink Phantom", y de ahí el tracklist salta sin solución de continuidad a "Aries", con un fraseo de bajo de Peter Hook que remite a "Bizarre Love Triangle", y de ahí a un trap ortodoxo y ultradigital con el francés Octavian a bordo. Robert Smith de The Cure se carga la antimelodía de "Strange Timez", Beck juega al funk blanco alternativo (muy en el plan de su recordado Odelay del 96) en "The Valley of the Pagans" y ScHoolboy Q aporta agresividad al flow robótico de "Pac-Man". Eso, en un contexto de experimento permanente que no persigue el gancho sino más bien cierta atmósfera entre opresiva y melancólica. Un poco de esto y otro poco de aquello en un disco que no quiere hits y saca pecho por eso.

Justin Bieber estrena documental

El viernes 30 de octubre se estrena en YouTube Premium Justin Bieber: Next Chapter, un documental que repasa la vida del cantante en los meses posteriores a la edición de su disco Changes, editado en febrero de este año. Su confinamiento en compañía de su esposa Hailey Baldwin, su alejamiento de las adicciones, la producción de sus recientes singles "Lonely" y "Holy" y otros tópicos se verán en este film de 30 minutos que funciona como secuela de la exitosa serie Seasons, la producción original de YouTube que también se lanzó en febrero y superó las 32 millones de reproducciones en su primera semana.

Bad Bunny, el latino más nominado

Se anunciaron las nominaciones a los American Music Awards y Bad Bunny fue amplio dominador en las categorías latinas, con cuatro candidaturas (las mismas que recibieron íconos como Taylor Swift, Lady Gaga o Justin Bieber). El puertorriqueño competirá en los rubros Mejor artista masculino, Mejor canción (por "Vete") y Mejor álbum (por Las que no iban a salir y YHLQMDLG). Por fuera de los apartados latinos, los más distinguidos fueron The Weeknd y Roddy Rich, cada uno con ocho nominaciones. Los premios -que sirven de antesala de los Grammy, aunque a diferencia de aquellos se definen por voto popular- se entregan el 22 de noviembre.

Ariana Grande al poder

Aunque hace algunos meses la cantante había declarado que no editaría un álbum durante la pandemia de Covid-19, finalmente el sexto trabajo de estudio de Ariana Grande estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo viernes 30. Positions -tal el nombre del disco- tuvo como adelanto al single del mismo nombre, un R&B clásico, melódico y radio friendly que la posiciona en una instancia más madura de su carrera. El video, también estrenado esta semana, aprovecha el clima electoral en los Estados Unidos y la muestra como la primera presidenta mujer de su país.

Miss Bolivia colabora con Cazzu

"Es un canto a la libertad y la autonomía, un estilo de vida más que el estado civil de una persona", dice Miss Bolivia sobre "Soltera", el single que estrenó esta semana, en el que canta junto a "la Jefa" del trap, Cazzu. La canción, producida por Juan Blas Caballero (ganador de siete Latin Grammy) sirve como adelanto del próximo álbum de la intérprete de "Tomate el palo", sucesor de Pantera, de 2017. "En estos tiempos difíciles donde la realidad y los vínculos han mutado para toda la humanidad, el baile y el reencuentro, la comunidad como forma de sanar y empoderarse se vuelve indispensable", define la artista.

Ya tiene video "Shot in the Dark", lo nuevo de AC/DC

En su vuelta, la banda liderada por Angus Young le da a los fans lo que querían: a los cinco integrantes del grupo tocando juntos nuevamente en una misma sala. Eso -una performance alternada con algunas animaciones simulando neón, estética que están usando para todos los adelantos de su próximo disco, Power Up- es lo que puede apreciarse en el clip de "Shot in the Dark", dirigido por su habitual colaborador, David Mallet. El álbum -el primero que editan desde la muerte de Malcolm Young, guitarrista rítmico, fundador y hermano de Angus- sale a la venta el próximo 13 de noviembre.

Conforme a los criterios de Más información